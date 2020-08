Brutal bofetada: la noquea un hombre que se autoproclama supremacista blanco

FLORIDA - Una empleada de un bar en Nokomis, en condado Sarasota, fue violentamente atacada por un hombre que la golpeó en la cara cuando trabajaba en el restaurante Pop’s Sunset Grill.

El violento inciente ocurrió el pasado el viernes y quedó captado en cámara. El Departamento de Policía del condado Sarasota identificó al presunto agresor como Nicholas Schock, de 36 años, quien ahora enfrenta cargos de agresión.

En la grabación se ve al hombre gritando y llamándose a sí mismo supremacista blanco antes de darle dos bofeteadas a la mujer que la dejó inconsciente en el suelo.

"La nación Aria (una organización religiosa de supremacistas blancos) gobernará el mundo”, se le oye gritar. "Llamen a Trump ahora mismo. Si no lo llaman, no me iré a ninguna parte".

Según el reporte policial, Schock amenazó con herir a las personas dentro del restaurante y dijo tener un arma. Los empleados del restaurante intentaron evitar que Schock entrara, en donde se encontraban niños con sus familiares. El hombre no vestía camiseta, tenía el torso descubierto.

Tom Biche, esposo de la víctima, le dijo a WFLA Channel 8 de Tampa, afiliada de NBC, que ella aún está recuperándose de las heridas y está bajo licencia con pago mientras vuelve al trabajo.

Una mujer empezó a arremeter contra unos hispanos sin aparente motivo.

Sin embargo, dijo no sentirse tranqilo con los cargos que enfrenta el hombre que atacó a su esposa. Como la mujer depende mayormente por las propinas que recibe mientras ofrece servicio, la comunidad, amigos, familiares y clientes se han unido para recaudar dinero para ayudarla.

Schock fue arrestado y enviado a la cárcel del Condado Sarasota. Le fijada una fianza de $55,000.