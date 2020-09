Viral: $1,400 vale atuendo de jardinero de Gucci con manchas verdes de hierba

Las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Miami.- Muchos comentarios generó que la firma de moda Gucci empezara a vender por internet su colección otoño/invierno que incluye un overol de tela de mezclilla a un precio de $1,400 y con simuladas manchas verdes de pasto en las piernas.

De acuerdo a la firma este atuendo que en algunos países se le llama "jardinero" o "braga" y que era común en los guardarropas de hace varias décadas "está confeccionado con algodón orgánico y tiene un tratamiento específico para lograr un efecto envejecido y manchado. Gucci explora nuevas visiones del tejido de culto, reinterpretándolo con diferentes diseños y técnicas de lavado que difuminan la línea entre lo vintage y lo contemporáneo".

La firma hace énfasis en el carácter ecológico que determinó su confección. "Todos los restos de algodón orgánico del proceso de corte de este producto se reciclan en nuevos materiales bajo el programa "Gucci Up"". Además Gucci resalta que "está hecho de algodón 100% orgánico. Se produce mediante procesos de cultivo y fabricación que no involucran químicos, pesticidas o fertilizantes artificiales dañinos, e incorpora métodos que respetan la biodiversidad y los ecosistemas, mejoran la calidad del suelo y reducen el consumo de agua".

Pero más allá de esa loable consciencia ecológica, en internet el precio de la prenda de vestir encandiló a muchos. Hubo quienes dijeron que preferían desempolvar su viejos overoles de hace 20 años con manchas de verdad.

Mientras que otros criticaban con sarcasmos lo que se entiende como moda, el precio y hasta hacían activismo indicando que el mismo tipo de prensa se podía comprar por mucho menos dinero en tiendas o en alguna tienda de donaciones y luego "lanzarte rodando por la grama para darle ese efecto y donar el resto del dinero a un banco de comida".

#Why don’t you just go to TJMAXX and get a pair of jeans for $30 roll around on your lawn for the grass effect, and then donate the rest to your local food bank #greed #MiddleclassLife #Ridiculos #wasteofmoney