Viral: el emotivo momento en que hallan a hijo arrastrado por el mar

MIAMI, Florida - Una familia de Cayo Hueso conocida por la pesca submarina y el buceo libre se llevó el susto de su vida el jueves y ahora todo el incidente se volvió viral en TikTok.

Los familiares dijeron que Dylan Gartenmayer, de 22 años, desapareció en el mar durante varias horas después de quedar atrapado en la poderosa corriente del Golfo.

"Tenía un montón de carnada flotando a mi alrededor y todo", dijo Gartenmayer. "Sabía que había peces grandes comiendo esos cebos y que había tiburones que iban a estar poco después de ellos. Estaba listo para pelear toda la noche, pero me alegro de no tener que hacerlo".

La madre de Dylan, Tabitha Gartenmayer, dijo que su familia ha llamado a Cayo Hueso su hogar durante generaciones. "Como nativos de Cayo Hueso, amamos el océano. Estaba pescando con arpón con Dylan en mi barriga", dijo Tabitha.

Dylan dijo que ha buceado y pescado con arpón desde la infancia. "Y hago mucho buceo libre profundo, así que me gusta ir más de 100 pies en una sola respiración", dijo.

RECUENTO DEL INCIDENTE DE TERROR

El joven dijo que estaba practicando buceo libre el jueves mientras dos de sus amigos lo vigilaban desde el bote arriba.

Dylan le dijo a NBC 6 que las condiciones en el agua empeoraban por momentos, por lo que decidieron regresar a tierra. Pero antes de irse, dijo que quería hacer una inmersión más. "Así que salí corriendo y ahí es donde todo comenzó a suceder", dijo Dylan.

"Recibimos la llamada de mi exmarido", dijo Tabitha. Le dijo "Tab, algo anda mal con Dylan. No lo han visto en una hora'".

"Y a partir de ese momento, me invadió este sentimiento, así como así, y no podía respirar. No podía hablar", recordó la madre.

Dylan dijo que estaba buceando libremente a unos 35 pies, cuando la corriente lo arrastró a aguas de hasta 150 pies de profundidad. Contó que estuvo bajo el agua durante casi dos minutos, todo el tiempo conteniendo la respiración.

"Así es como terminé separándome", dijo Dylan. "Principalmente miraban hacia abajo, pensando que me desmayé por falta de oxígeno".

Le dijo a NBC 6 que resurgió a una milla de distancia de donde estaba buceando originalmente, antes de nadar poco más de una milla hasta un marcador de canal, mientras agarraba bambú que encontró a la deriva en el agua.

“Pude ver a la Guardia Costera en la distancia al oeste de mí. Pude ver sus luces azules, el helicóptero en movimiento, haciendo su patrón de cuadrícula”, dijo Dylan. "Mi bambú había comenzado a alejarse de mí".

EL RESCATE

Mientras tanto, los Gartenmayer estaban movilizando su misión de rescate. “[Tabitha] insistía mucho, tira ese bote ahora mismo”, dijo el amigo de la familia, Jamie Cooke.

El video de vigilancia de un vecino capturó a la familia Gartenmayer a toda velocidad por un canal en su camino hacia el océano para buscar a Dylan, quien dijeron que había estado desaparecido durante unas tres horas.

Con la Guardia Costera de EEUU buscando por aire y mar, los Gartenmayer fueron a las últimas coordenadas conocidas de Dylan. "Teníamos las coordenadas que nos dieron, pero obviamente él no estaba en ellas", dijo Tabitha.

Con los ojos pegados al agua, siguieron buscando.

Entonces el amigo de Dylan, Joel, vio una vista inusual en el agua: boyas que parecían estar unidas.

Dylan dijo que había cortado y atado lo que se conoce como bolas de amarre para hacer una balsa improvisada. "Terminé cortando tres de esos del arrecife, atando una pequeña hamaca", dijo Dylan.

Poco después de ver las boyas, vieron a Dylan. "Estaba mirando hacia el oeste mirando a la Guardia Costera, y podía escuchar un bote zumbando detrás de mí", dijo Dylan.

El bote que Dylan escuchó dirigirse hacia él estaba repleto con su familia y amigos. "Mi mamá tomó mi equipo de buceo. Empezó a abrazarse y a llorar", dijo Dylan.

La prima de Dylan, Priscilla Gartenmayer, filmó los videos ahora virales de Tik Tok. "Eso fue realmente emotivo para mí. Entonces, ya sabes, sabemos lo afortunados que somos de tener a Dylan aquí", dijo Priscilla.

La familia dijo que por medio de un milagro, Dylan puede bucear otro día. Es algo que Dylan dijo que tiene la intención de volver a hacer en un futuro próximo.