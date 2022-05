Testigos: familiares presionaron a la policía para ingresar a la escuela del tiroteo

SAN ANTONIO, Texas - Espectadores frustrados y familiares le pidieron a los policías que ingresaran a la escuela de Uvalde, en Texas, donde un atacante armado mató a 19 estudiantes y dos maestras, según dijeron testigos el miércoles, mientras investigadores seguían el rastro de la matanza que duró unos 40 minutos y que terminó cuando abatieron al pistolero de 18 años.

“¡Entren!, ¡Entren!”, una mujer le gritó a los oficiales poco después de que comenzara el tiroteo, según le dijo Juan Carranza, de 24 años, a The Associated Press. Carranza dijo que vio lo que transcurría desde su casa, en la calle frente a la escuela primaria Robb en el pequeño pueblo de Uvalde. Carranza asegura que los oficiales no ingresaron al recinto.

Javier Cazares, cuya hija y estudiante de cuarto grado, Jacklyn Cazares, fue asesinada en el ataque, dijo que corrió hacia la escuela tras escuchar noticias sobre el tiroteo, y llegó cuando la policía estaba reunida frente a la escuela.

Desesperado al ver que las autoridades no ingresaban, dijo que propuso ingresar a la fuerza a la escuela junto a otras personas que se encontraban allí.

“Entremos porque estos policías no están haciendo lo que deberían”, dijo en ese momento Cazares, confirmando sus palabras más tarde a NBC News. “Se podría haber hecho más”.

No estaban preparados, agregó Cazares.

Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), le dijo a reporteros que transcurrieron entre 40 minutos y una hora desde que el atacante abrió fuego hasta que las autoridades lograron abatirlo, aunque McCraw no pudo dar un tiempo estimado de cuánto tiempo estuvo el pistolero dentro de la escuela o cuándo fue abatido mortalmente.

“Lo importante es que allí estaban las fuerzas de la ley”, dijo McCraw. “Ellos inmediatamente se ocuparon. Lo acorralaron en el salón de clases”.

Everardo Zamora, concejal de Uvalde, le dijo al programa “TODAY” de NBC que es “una equivocación” que los oficiales no estaban ingresando a la escuela. Zamora dijo que la policía “ya estaba allí dentro” y que otros oficiales afuera estaban intentado “controlar a las personas para que no ingresaran”.

“Por eso es que vimos a los oficiales sosteniendo a la gente, porque no queríamos que entraran”, dijo Zamora.

Minutos antes de que el pistolero ingresara al recinto, Carranza había visto al atacante estrellar su camioneta en una zanja frente a la escuela, tomar su rifle semiautomático de estilo AR-15 y dispararle a dos personas (que pudieron huir sin resultar heridas) frente a una funeraria.

Tras correr hacia el interior de la escuela, el atacante disparó contra dos policías de Uvalde fuera del edificio escolar, según Travis Considine, vocera del DPS. Ambos oficiales resultaron heridos.

El pistolero “se atrincheró dentro de un salón, cerró la puerta, y comenzó a dispararle a los estudiantes y a las maestras”, dijo Christopher Olivarez, teniente del DPS, a CNN. “Te demuestra la maldad pura del atacante”.

Oficiales de los diferentes cuerpos de la ley, incluyendo la policía local y equipos tácticos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ingresaron a la escuela pero tuvieron problemas para destrabar la puerta del salón.

Se desconoce porque los oficiales no pudieron romper la puerta o cuánto tiempo tomó ingresar al salón de clases.

A pesar de esto, Carranza dice que los oficiales deberían haber ingresado antes a la escuela.

“Había muchos de ellos y solo un atacante”, dijo Carranza.

El padre de un niño de 8 años que sobrevivió el mortal tiroteo masivo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, habló con Kerry Sanders de NBC sobre la experiencia.

Uvalde es un poblado principalmente latino de 16,000 habitantes ubicado a unas 75 millas de la frontera con México. La escuela primaria Robb, que tiene casi 600 estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado, es una estructura de un solo piso en un vecindario residencial de casas humildes.

LOS PASOS DEL PISTOLERO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA EN UVALDE

Antes de ingresar a la escuela, el pistolero le disparó e hirió a su abuela en la casa en la que ambos vivían, según la policía.

Gilbert Gallegos, de 82 años, es un vecino del pistolero que ha conocido a la familia por años. Gallegos dijo que se encontraba en el patio de su casa cuando escuchó los disparos.

El atacante salió corriendo de su casa y se subió a una camioneta estacionada frente a la vivienda. Según Gallegos, el pistolero parecía nervioso y tuvo problemas para salir del estacionamiento.

“Salió arando, rápido”, dijo Gallegos.

De la casa salió la abuela del atacante cubierta de sangre. “Ella dijo: ‘Berto, mira lo que me hizo. Me disparó”. La mujer se encuentra hospitalizada.

La esposa de Gallegos llamó al 911. La mujer aseguró que no escuchó ninguna discusión antes o después de los disparos y no sabía de ningún historial de maltrato o de abuso hacia el pistolero de 18 años.

Investigadores todavía no han dado información sobre el posible motivo detrás del ataque. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el pistolero no tenía un historial delictivo ni de problemas de salud mental.

El joven de 18 años compró legalmente dos rifles la semana pasada, poco después de su cumpleaños, dijeron las autoridades.