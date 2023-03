Impactante video: el momento en que autobús se estrella contra camiones en una autopista

NUEVA JERSEY -- Un nuevo video muestra el momento en que un autobús del NJ Transit se estrelló en febrero contra un camión en el Turnpike de Nueva Jersey, dejando a más de dos docenas de pasajeros heridos.

Un autobús de la línea 139, que operaba desde Lakewood hasta la Terminal de la Autoridad Portuaria de Nueva York, chocó con un camión Mack y un Freightliner cuando los tres se dirigían hacia el norte en medio del intenso tráfico de la hora pico, dijo la policía en ese momento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El autobús viajaba a unas 68 mph en el momento del accidente, lo que hizo volar el parabrisas. En las imágenes se ven vidrios rotos volando por todas partes en el video del incidente que ocurrió el 14 de febrero alrededor de las 7:30 a.m.

Desde otra cámara, se puede ver el autobús acercándose al carril de autobuses en la parte trasera de un camión de cemento. Luego, la colisión cerca de la salida 13 en Elizabeth.

“Puse mis manos en el asiento pero aún así no fue suficiente, mi cabeza todavía se fue hacia adelante y me rompí el labio y me dolían los dientes, me dolía toda la boca y se me golpearon las piernas”, dijo la pasajera Luisa Robles.

Ella dijo que todavía sufre de latigazo cervical y otras lesiones, y está viendo a un fisioterapeuta, pero que está contenta de estar viva.

Otro pasajero sentado en la parte delantera pareció reaccionar antes que el propio conductor, ya que ambos terminaron preparándose mientras el autobús se precipitaba contra la parte trasera del camión de cemento.

Varios heridos por choque de autobús en Nueva Jersey

NJ Transit dijo que el conductor fue reentrenado y recibió la disciplina adecuada, sin especificar cuál era.

Las fotos tomadas posteriormente a bordo mostraban que dos docenas de los 32 pasajeros a bordo resultaron heridos por la colisión. Los bomberos usaron las herramientas para abrir el autobús y alcanzar a los pasajeros heridos y ensangrentados. El autobús era un modelo más antiguo y no estaba equipado con cinturones de seguridad.

Veinticinco personas, incluido el conductor del autobús, fueron transportadas a hospitales del área, mientras que cuatro pasajeros se negaron a recibir atención médica. Ninguno sufrió heridas graves, según la policía, que agregó previamente que los pasajeros restantes fueron acomodados en otro autobús para continuar su viaje.

La policía estatal le dijo el lunes a nuestra cadena hermana NBC New York que los tres conductores involucrados recibieron multas: el conductor del camión de cemento, el conductor de un camión de remolque y el conductor del autobús por seguir también cierre a velocidades más altas.

El conductor del autobús en la llamada al 911 dijo que se le cortó el paso, razón por la cual se estrelló contra el otro vehículo cuando los tres se dirigían hacia el norte en el tráfico pesado de la hora pico.

Al menos dos pasajeros le dijeron a NBC New York que están explorando opciones legales para las lesiones que aún persisten después de esa violenta colisión.

Una investigación está en curso.