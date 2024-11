Trump elige a la representante Elise Stefanik como embajadora de EEUU ante la ONU

El presidente electo, Donald Trump, ha designado a la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes y aliada, la representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, para el cargo de embajadora ante las Naciones Unidas, según confirmó el lunes un funcionario de la transición de Trump a NBC News.

La nominación es la primera elección del gabinete de Trump para su segundo mandato en la Casa Blanca.

"Me siento honrado de nominar a la presidenta Elise Stefanik para servir en mi Gabinete como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente de America First", dijo Trump al New York Post, que recibió una declaración del presidente electo.

La noticia fue adelantada por CNN. NBC News se ha puesto en contacto con la oficina de Stefanik para hacer comentarios.

Stefanik, de 40 años, ha sido una firme defensora de Israel en su respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre, además de hablar abiertamente el año pasado sobre el antisemitismo en los campus universitarios. Un día antes de las elecciones de la semana pasada, Stefanik reiteró su llamamiento a la desfinanciación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente porque, según ella, está infiltrado por Hamas.

Israel ha acusado a miembros del personal de la organización de participar en los atentados terroristas del 7 de octubre, lo que le ha llevado a despedir al menos a 10 personas. El Parlamento israelí votó a finales de octubre la prohibición de las operaciones de la organización.

Stefanik es presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes desde mayo de 2021, después de que la entonces diputada Liz Cheney, republicana por Wyoming, fuera destituida por sus críticas a Trump. Stefanik ha servido en la Cámara desde 2015 y representa al 21º Distrito Congresional de Nueva York, que cubre el norte del estado de Nueva York, limita con Vermont y Canadá.

Cualquier nombramiento de Trump que provoque vacantes en la Cámara podría resultar problemático para los republicanos de la Cámara. Aunque podrían mantener el control de la Cámara Baja, un resultado electoral que NBC News aún no ha calificado, su margen será escaso, y lucharon a lo largo del último Congreso para mantener el control efectivo del órgano con pocos votos de sobra.

Esta nota fue publicada originalmente por Garrett Haake y Rebecca Shabad para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.