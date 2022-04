Histórica victoria en Amazon: trabajadores de un almacén forman el primer sindicato

Lo que debes saber Trabajadores de Amazon en Staten Island, Nueva York, votaron a favor de sindicalizarse el viernes, marcando el primer esfuerzo de organización exitoso en la historia del gigante minorista y otorgando una victoria inesperada a un grupo naciente que impulsó la campaña sindical.

NUEVA YORK - Trabajadores de Amazon en Staten Island, Nueva York, votaron a favor de sindicalizarse el viernes, marcando el primer esfuerzo de organización exitoso en EEUU en la historia del gigante minorista y otorgando una victoria inesperada a un grupo naciente que impulsó la campaña sindical.

Los trabajadores de los almacenes emitieron 2,654 votos a favor de un sindicato, lo que le dio al incipiente Sindicato de Trabajadores de Amazon (o Amazon Labor Union, ALU, en inglés) suficiente apoyo para lograr una victoria. Según la Junta Nacional de Relaciones Laborales ( NLRB por sus siglas en inglés), que supervisa el proceso, 2,131 trabajadores rechazaron la candidatura sindical.

Las 67 boletas que fueron impugnadas por Amazon o ALU no fueron suficientes para influir en el resultado. Alrededor de 57% de los más de 8,300 trabajadores en la lista de votantes emitieron sus votos. Amazon proporciona la lista de trabajadores elegibles a la NLRB. Los organizadores dicen que una alta tasa de deserción puede haber reducido ese grupo desde que se programaron las elecciones.

La victoria fue una batalla cuesta arriba para el grupo independiente, compuesto por trabajadores antiguos y actuales que carecían del respaldo oficial de un sindicato establecido y fueron superados por el gigante minorista con mucho dinero. A pesar de los obstáculos, los organizadores creían que su enfoque de base se relacionaba más con los trabajadores y podía ayudarlos a superar lo que los sindicatos establecidos habían fallado en hacer en el pasado.

Tristan Dutchin, quien comenzó a trabajar para el minorista en línea hace aproximadamente un año, tiene la esperanza de que el nuevo sindicato mejore las condiciones laborales en su lugar de trabajo.

“Estoy emocionado de que estamos haciendo historia”, dijo Dutchin. “Estamos a punto de sindicalizar una empresa multimillonaria, de billones de dólares. Este será un momento fantástico para que los trabajadores estén rodeados de un entorno de trabajo mejor y más seguro”.

QUÉ BUSCAN LOS TRABAJADORES CON EL SINDICATO

Los trabajadores de Amazon buscan descansos más prolongados, tiempo libre remunerado para los empleados lesionados y un salario por hora de $30, frente al mínimo de poco más de $18 por hora que ofrece la empresa. El salario promedio estimado para el municipio es de $41 por hora, según un análisis similar de la Oficina del Censo de EEUU sobre el ingreso familiar promedio de $85,381 en Staten Island.

Un portavoz de Amazon dijo que la compañía invierte en salarios y beneficios, como atención médica, planes 401(k) y un programa de matrícula universitaria prepaga para ayudar a hacer crecer las carreras de los trabajadores.

“Como empresa, no creemos que los sindicatos sean la mejor respuesta para nuestros empleados”, dijo el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nuestro enfoque sigue siendo trabajar directamente con nuestro equipo para continuar haciendo de Amazon un excelente lugar para trabajar”.

SINDICATOS ESTÁN GANANDO IMPULSO EN EEUU

Mientras tanto, los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, parecen haber rechazado una oferta sindical, pero las papeletas impugnadas pendientes podrían cambiar el resultado. Los votos fueron 993 a 875 en contra del sindicato. Se espera que en los próximos días comience una audiencia para revisar 416 boletas impugnadas.

Las campañas sindicales llegan en un momento de malestar laboral generalizado en muchas corporaciones. Los trabajadores de más de 140 establecimientos de Starbucks en todo el país, por ejemplo, han solicitado elecciones sindicales y varias de ellas ya han tenido éxito.

John Logan, director de estudios laborales y de empleo de la Universidad Estatal de San Francisco, dijo que el conteo anticipado de votos en Nueva York ha sido “impactante”. El Sindicato de Trabajadores de Amazon, que lidera la carga en Staten Island, no cuenta con el respaldo de un sindicato establecido y está impulsado por trabajadores de almacén anteriores y actuales.

“No creo que mucha gente pensara que Amazon Labor Union tenía muchas posibilidades de ganar”, dijo Logan. “Y creo que es probable que veamos más de esos (enfoques) en el futuro".

Después de una aplastante derrota el año pasado en Bessemer, cuando la mayoría de los trabajadores votaron en contra de formar un sindicato, el Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales (o RWDSU por sus siglas en inglés) tuvo una segunda oportunidad de organizar otra campaña cuando la NLRB ordenó una repetición después de determinar que Amazon contaminó la primera elección.

Aunque RWDSU actualmente está rezagado en las últimas elecciones, Logan dijo que los primeros resultados aún fueron notables porque el sindicato ha hecho un buen esfuerzo para reducir su margen con respecto al año pasado.

Chris Smalls, un empleado despedido de Amazon que ha estado al frente de la ALU en su lucha en Staten Island, salió corriendo del edificio de la NLRB en Brooklyn con otros organizadores sindicales, levantando los puños y saltando, coreando “ALU”. Descorcharon una botella de champán.

LO QUE HIZO AMAZON PARA BUSCAR APOYO ANTISINDICAL

Amazon ha retrocedido con fuerza en el período previo a ambas elecciones. El gigante minorista realizó reuniones obligatorias, donde se les dijo a los trabajadores que los sindicatos son una mala idea.

La empresa también lanzó un sitio web antisindical dirigido a los trabajadores y colocó carteles en inglés y español en las instalaciones de Staten Island instándolos a rechazar el sindicato. En Bessemer, Amazon realizó algunos cambios, pero aún mantuvo un controvertido buzón del Servicio Postal de EEUU que fue clave en la decisión de la NLRB de invalidar la votación del año pasado.

En una presentación publicada el jueves, Amazon reveló que gastó alrededor de $4.2 millones el año pasado en consultores laborales, que los organizadores dicen que el minorista solicita habitualmente para persuadir a los trabajadores de que no se sindicalicen. No está claro cuánto gastó en tales servicios en 2022.

QUÉ PASÓ EN ALABAMA

Ambas luchas laborales enfrentaron desafíos únicos. Alabama, por ejemplo, es un estado con derecho al trabajo que prohíbe que una empresa y un sindicato firmen un contrato que requiera que los trabajadores paguen cuotas al sindicato que los representa.

El panorama sindical en Alabama también es marcadamente diferente al de Nueva York. El año pasado, los miembros del sindicato representaron el 22.2 % de los trabajadores asalariados en Nueva York, solo por detrás de Hawaii, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. Eso es más del doble del promedio nacional de 10.3%. En Alabama, es 5.9%.

La fuerza laboral mayoritariamente afroamericana en las instalaciones de Amazon, que se inauguró en 2020, refleja la población de Bessemer de más del 70% de residentes afroamericanos, según los últimos datos del censo de EEUU.

Los trabajadores prosindicales dicen que quieren mejores condiciones de trabajo, descansos más largos y salarios más altos. Los empleados regulares de tiempo completo en las instalaciones de Bessemer ganan al menos $15.80 por hora, más que el promedio estimado de $14.55 por hora en la ciudad. Esa cifra se basa en un análisis del ingreso familiar promedio anual de la Oficina del Censo de EEUU para Bessemer de $30,284, que podría incluir a más de un trabajador.

ALU dijo que no tiene un desglose demográfico de los trabajadores del almacén en Staten Island y Amazon se negó a proporcionar la información a The Associated Press, citando el voto del sindicato. Los registros internos filtrados a The New York Times a partir de 2019 mostraron que más del 60% de los asociados por hora en las instalaciones eran afroamericanos o latinos, mientras que la mayoría de los gerentes eran blancos o asiáticos.