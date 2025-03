Horror tras la puerta de una habitación de hotel: torturan y asesinan a transexual

CANANDAIGUA, Nueva York - Sam Nordquist abandonó su hogar en Minnesota el pasado otoño y viajó 1,000 millas para estar con una mujer de la que se había enamorado por Internet.

Acabó encerrado en un hotel de mala muerte al norte del estado de Nueva York, sufriendo horrores indescriptibles antes de ser asesinado.

Una banda de siete personas -incluida la mujer por la que había cruzado el país- han sido acusadas de asesinato, acusadas de torturar y humillar al transexual negro de 24 años en la habitación del hotel durante semanas antes de acabar matándolo.

Las únicas personas que llamaron a la policía fueron la madre y la hermana de Nordquist, que suplicaron a las autoridades que se ocuparan de él cuando dejó de responder a sus mensajes.

Pero el cadáver de Nordquist ya había sido arrojado, envuelto en bolsas de plástico, en un descampado.

Aunque se han producido detenciones, se han presentado cargos de asesinato en primer grado y se ha velado a la víctima, este caso sigue siendo una muestra incomprensible de maldad humana.

Las publicaciones en Internet contaban la historia de una pareja feliz, pero los amigos y familiares de Nordquist estaban cada vez más preocupados cuando él no les devolvía los mensajes.

Su madre temía que estuviera siendo controlado, y ha acusado a las autoridades de ignorar las señales de advertencia y de no proteger a su hijo. Y los activistas LGBTQ han dicho que el caso es un oscuro recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan las personas marginadas en Estados Unidos, especialmente hoy en día.

Los siete sospechosos se encuentran en prisión sin fianza.

NBC News intentó ponerse en contacto con sus familiares y amigos, pero los que devolvieron las llamadas o respondieron a las puertas se negaron a hacer comentarios.

La Oficina del Defensor del Pueblo del Condado de Ontario, que representa a los acusados, declinó hacer comentarios. Ninguno de los siete se ha declarado culpable todavía.

"Nunca sabremos la respuesta por qué, ¿qué ser humano podría hacer lo que le pasó a Sam?". dijo esta semana la fiscal adjunta del condado de Ontario, Kelly Wolford. "Nunca daremos sentido a este caso".

Sam Nordquist se enamoró de una mujer llamada Precious Arzuaga el pasado agosto.

LA HISTORIA DE AMOR QUE TERMINÓ EN HORROR

Se conocieron por Internet y acabaron hablando durante horas por teléfono, día y noche, siete días a la semana, dijo su madre, Linda Nordquist. Sam parecía prendado, entusiasmado por el romance con una mujer que le inundaba de afecto.

"Sam era vulnerable. Parecía que tenía 15 años, era joven", dijo Linda Nordquist a NBC News. "Ella lo bombardeó de amor".

Arzuaga vivía a las afueras de Canandaigua, en la región neoyorquina de Finger Lakes.

Tenía 38 años y varios hijos, algunos jóvenes, otros adultos; no está claro cuántos tenía. Si Sam lo sabía, no parecía importarle. Empezó a planear un viaje para verla a mediados de septiembre y esperaba quedarse una semana.

"Quería encontrar el amor y quería ser amado. Nadie puede culparle por ello. Cualquiera querría eso", recuerda un amigo, Jaxon Seeger. "Estaba entusiasmado con el viaje y la aventura".

Seeger, que vive en Madison (Wisconsin), se había hecho amigo de Sam tras conocerlo en un grupo de apoyo por Internet para transexuales años antes.

Seeger veía videos que Sam colgaba en TikTok con Arzuaga y pensaba que todo parecía normal. Aun así, Seeger sabía que era arriesgado para un transexual estar en un lugar nuevo entre gente desconocida.

Al principio, las cosas parecían ir bien. Sam enviaba a su madre fotografías de la pareja juntos, ambos sonrientes, según ella. Pero el 12 de octubre, el día en que se esperaba que regresara a casa, no apareció. Linda dijo que no contestó a los mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas de la familia.

Sam le había dicho a Linda que se alojaba en la habitación 22 de Patty's Lodge, un hotel de carretera a las afueras de Canandaigua, rodeado de campos de cultivo.

No está claro cómo Sam y Arzuaga terminaron en Patty's Lodge y si alguien más se alojaba con ellos.

El 13 de octubre, Linda dijo que se puso en contacto con la Policía del Estado de Nueva York y solicitó un control de bienestar en la habitación 22.

Poco después, Sam y Arzuaga la llamaron y le aseguraron que todo iba bien. Sam le dijo a Linda que quería quedarse indefinidamente para continuar con su nueva relación y ayudar a Arzuaga a mantener a sus hijos.

La policía estatal localizó a Sam en Patty's Lodge ese mismo día.

"En ese momento, Sam dijo a la policía que estaba bien y que no necesitaba ayuda médica o policial", dijo la portavoz de la Policía Estatal, la soldado Lynnea Crane, en un correo electrónico.

Pero basándose en las conversaciones que Linda tuvo con la policía después del chequeo de bienestar, cree que la policía fue engañada y no hizo un trabajo lo suficientemente minucioso en busca de signos de angustia. Dice que la policía restó importancia a sus preocupaciones.

"Dijeron que habían hablado con Sam y que todo parecía ir bien, que todo iba bien. Bueno, eso es porque esa Precious estaba allí mismo", dijo Linda. "Creo que Sam estaba asustado e intimidado, y que deberían haberlos separado y no lo hicieron".

SAM Y ARZUAGA PARECÍAN UNA PAREJA FELIZ

Aunque la familia sospechaba de su relación, Sam y Arzuaga aparecían en Internet como una pareja feliz. De las más de dos docenas de vídeos que Sam publicó en TikTok entre septiembre y noviembre, la mayoría de los clips muestran a la pareja bailando juntos y abrazándose cariñosamente. Sam describió a Arzuaga como su "alma" y su "familia" en varias de las publicaciones.

Desiree Tucker, de 32 años, también solía hacer TikToks con Arzuaga cuando ambos salían de forma intermitente entre 2022 y 2024. Pero cuando las cámaras estaban apagadas, las cosas no iban tan bien entre ellos. Si se negaba a hacer los videos, se arriesgaba a recibir una paliza de Arzuaga, dijo Tucker en una entrevista.

"Todo el mundo decía: 'Oh, pareces tan feliz en tus TikToks'", dijo Tucker. "Sí, sé que lo hice. E hice exactamente lo que ella quería que hiciera. Porque sabía que si no lo hacía, no sería bueno para mí".

El 18 de febrero, el departamento de policía local de Tucker en Toronto, Ohio, se presentó en su casa preguntando por Arzuaga en nombre de la policía del estado de Nueva York, dijo ella.

Dijo que les contó que Arzuaga abusó físicamente de ella durante toda su relación. También dijo que Arzuaga le negó el acceso a su teléfono y a las redes sociales, y que a veces no le permitía ponerse en contacto con su familia.

Arzuaga está en la cárcel y no pudo ser localizada para hacer comentarios; la policía de Toronto no respondió a una solicitud de comentarios.

La familia de Sam había intentado mantenerse en contacto con él, pero sus respuestas a las llamadas y mensajes de texto eran cada vez menos frecuentes.

Cuando contestaba, decían, solía ser porque les amenazaban con solicitar más controles de bienestar a la habitación 22. Sam restó importancia a sus preocupaciones, que no eran más que un problema de seguridad. Él restaba importancia a sus preocupaciones, lo que hacía que Linda se preocupara más.

"No parecía él mismo. Era como si le estuvieran enseñando lo que tenía que decir", dijo. "Sam vivió conmigo toda su vida. Siempre estábamos juntos. Así que sé cómo habla Sam - y este no era Sam".

El 4 de diciembre, dijo, recibió un correo electrónico del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ontario, que incluye la ciudad donde Sam vivía.

"Estoy trabajando con su hijo Sam. Quería que me pusiera en contacto con usted", escribió el trabajador, según una captura de pantalla del intercambio compartida por Linda. "Si puede, por favor, póngase en contacto conmigo en cuanto reciba este correo electrónico".

El agente de servicios sociales le dijo más tarde en una llamada telefónica que Arzuaga controlaba el uso del móvil de Sam, que quería volver a casa en Minnesota y que estaba urdiendo un "plan de fuga", dijo Linda. El agente añadió que Sam debía volver a la oficina de servicios sociales el 19 de diciembre, pero nunca se presentó, dijo Linda. El departamento de servicios sociales del condado no respondió a las peticiones de comentarios.

El amigo de Sam, Seeger, también enviaba mensajes cada pocos días y recibía respuestas esporádicas.

Uno o dos días antes de Año Nuevo, dijo Seeger, Sam envió un mensaje de texto. Dijo que todo iba bien, que se alojaba en Patty's Lodge y que pensaba celebrar las fiestas en Nueva York.

El día de Año Nuevo, Linda habló con Sam y le deseó un nuevo comienzo para 2025.

"Fue una conversación breve y me dijo: 'Te quiero y te llamo mañana'", cuenta Linda.

Fue la última vez que habló con él.

La estancia de Sam en Nueva York se había convertido en un infierno.

La tortura, según las actas judiciales, comenzó el día de Año Nuevo y se prolongó durante semanas.

Siete personas, entre ellas Arzuaga, lo mantuvieron cautivo en la habitación 22, infligiéndole horribles malos tratos.

Las autoridades afirman que el grupo le propinó patadas, le golpeó con palos, juguetes para perros, cuerdas, botellas, cinturones, bastones y tablas de madera. Le hacían pasar hambre, le obligaban a comer heces y a beber orina y saliva de tabaco.

Le obligaron a arrodillarse frente a una pared, le rociaron con lejía y le agredieron sexualmente con objetos extraños, según consta en las actas judiciales.

Entre las personas que se encontraban en la habitación había dos niños pequeños que fueron obligados a participar en algunos de los abusos, según las autoridades. Cuando se le preguntó esta semana si los niños pertenecían a Arzuaga y si ahora estaban bajo custodia del Estado, Wolford, el ayudante del fiscal del distrito, declinó hacer comentarios.

El capitán de la policía estatal de Nueva York Kelly Swift, el comandante local que supervisa el caso, calificó el asesinato de Sam Nordquist como "uno de los crímenes más horribles que he investigado nunca."

Mientras todo esto ocurría durante semanas en el interior de la habitación 22, no parece haber indicios de que ningún testigo escuchara las torturas. Nadie informó de ninguna actividad sospechosa en el alojamiento de Patty, según dijeron las autoridades esta semana.

El caso ha desencadenado una oleada de examen de conciencia en Canandaigua, donde los vecinos se preguntan cómo pudo pasar desapercibido el crimen durante tanto tiempo.

Tarra Morrice, que vive con su marido y sus hijos pequeños en una casa vecina a Patty's Lodge -a unas decenas de metros de la habitación 22- dijo que lloró al enterarse de la noticia.

"No oímos nada, no nos dimos cuenta de nada", dijo Morrice, de 38 años. "Esa es parte de la razón por la que estábamos disgustados, porque cualquier indicio podría haber ayudado o algo. Pero no había nada".

Pasaron semanas sin apenas respuesta de Sam, según su familia. Su hermana Kayla Nordquist seguía enviando a su hermano fotos de sus hijos.

Dijo que aparte de las amenazas de más cheques de asistencia social, Sam tenía debilidad por las fotos de sus hijos pequeños y normalmente respondía efusivamente. Pero esta vez no. Durante los días siguientes, la familia llamó repetidamente al teléfono de Sam sin obtener respuesta.

El 9 de febrero, llamaron a la Policía del Estado de Nueva York, pidiendo otro control de bienestar en la habitación 22. La policía dijo a la familia que alguien respondió a la puerta.

La policía dijo a la familia que alguien abrió la puerta y dijo no saber quién era Sam, dijo Linda.

Cuando la familia dijo a las autoridades que la explicación era inverosímil, los policías volvieron a la habitación 22 el mismo día y esta vez fueron recibidos por Arzuaga. Arzuaga dijo que ella y Sam habían roto y que él se había marchado unas semanas antes, dijo la policía, según su madre.

Ese mismo día, Linda y Kayla pidieron a un policía que denunciara su desaparición. El policía se negó, dijeron.

"Me dijo que tenía que dejar de ver tanta televisión, algo así como que no era un episodio de crimen real", dijo Kayla.

La policía estatal rebatió su versión. "Al recibir información sobre el paradero del Sr. Nordquist, tomamos las medidas de investigación apropiadas", dijo el portavoz de la Policía Estatal, Crane.

"Entendemos el dolor y la frustración de la familia y seguimos comprometidos con una investigación completa y exhaustiva", añadió Crane.

La familia de Sam insiste en que la policía no trató a Sam como persona desaparecida hasta el 10 de febrero, cuando la familia presentó una denuncia de desaparición ante el Departamento de Policía de Oakdale, su policía local en Minnesota. Esa denuncia se añadió a una base de datos nacional de las fuerzas del orden y se remitió a las autoridades de Canandaigua.

"Íbamos a tocar las bocinas y a recorrer las calles. Hice 300 copias de folletos. Íbamos a poner un volante en cada puerta, en cada negocio, ir de puerta en puerta si era necesario", dijo entre lágrimas. "Porque si pasaba algo o si Sam llegaba a un punto en el que no podía ir a casa o lo que fuera, al menos Sam podría oír mi voz y saber: 'Mamá está aquí. Mamá está mirando'".

Su oportunidad nunca llegó.

HALLAN EL CUERPO DE SAM

El 13 de febrero, las autoridades locales encontraron el cuerpo en descomposición de Sam, envuelto en plástico, en un campo a unos 20 minutos en coche al sureste de Patty's Lodge. Según los investigadores, es probable que lo abandonaran a principios de mes.

Al día siguiente, la policía anunció que cinco personas (Arzuaga, Jennifer Quijano, de 30 años, Kyle Sage, de 33, Patrick Goodwin, de 30, y Emily Motyka, de 19) habían sido detenidas por su muerte. Pocos días después fueron detenidos otros dos sospechosos: Thomas Eaves, hijo de Arzuaga, de 21 años, y Kimberly Sochia, de 29 años.

Todos ellos han sido acusados de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, secuestro, conspiración, poner en peligro el bienestar de un niño y ocultación de un cadáver humano. Cuatro de ellos - Arzuaga, Quijano, Sage y Goodwin - también han sido acusados de abuso sexual con agravantes. Arzuaga se enfrenta además a dos cargos de coacción por obligar presuntamente a los niños a participar en los ataques.

Las autoridades no han revelado por qué creen que este grupo en particular se unió para llevar a cabo la tortura y el asesinato.

La familia Nordquist viajó a Nueva York el mes pasado para reunirse con los investigadores y recibir su cuerpo.

Lo trajeron a casa, de vuelta a Minnesota, donde fue enterrado.

En Patty's Lodge se han retirado las bicicletas de los niños que se apoyaban en el exterior de la habitación 22. Una rosa roja colocada en la puerta ya no está. La bandera del Orgullo Arco Iris y una bandera puertorriqueña que adornaban las ventanas ya no cuelgan allí.

Han sido sustituidas por unas persianas blancas y austeras.

