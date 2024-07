Fiscales se oponen a que se libere a la armera de “Rust” en lo que busca un nuevo juicio

SANTA FE, Nuevo México – Una fiscal especial se opone a una solicitud de una exarmera de cine de que sea liberada de prisión mientras solicita un nuevo juicio y una apelación de su condena por homicidio involuntario en el tiroteo de 2021 en el set de la película "Rust".

Kari Morrissey escribió en un comunicado de respuesta, presentado el viernes, que la moción de liberación de Hannah Gutiérrez-Reed "es prematura, dado que el tribunal aún no ha recibido información completa sobre la moción de la acusada para un nuevo juicio, no ha escuchado los argumentos sobre la moción de la acusada y no se ha pronunciado sobre la moción en favor de la acusada".

Los abogados de Gutiérrez-Reed argumentaron que su caso debería reconsiderarse porque los fiscales no compartieron pruebas que podrían haber sido exculpatorias.

Gutiérrez-Reed quiere que un juez desestime su condena o convoque un nuevo juicio por la muerte de un tiro de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. El actor Alec Baldwin sostenía el arma de la que salió el disparo.

Baldwin, actor principal y coproductor de "Rust", estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo de la película ambientada en el oeste, en las afueras de Santa Fe, en octubre de 2021, cuando el revólver se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Gutiérrez-Reed ya tiene una apelación pendiente en un tribunal superior sobre la condena por homicidio involuntario.

La exarmera fue condenada por un jurado en marzo en un juicio supervisado por la jueza Mary Marlowe Sommer, quien luego le asignó la pena máxima de 18 meses.

El juicio de Baldwin terminó el 12 de julio cuando Marlowe Sommer desestimó el caso basándose en la mala conducta de la policía y los fiscales al ocultar pruebas a la defensa.

Los fiscales culparon a Gutiérrez-Reed por llevar involuntariamente munición real al set de "Rust", donde estaba expresamente prohibido, y por no seguir los protocolos básicos de seguridad con armas.

Gutiérrez-Reed fue absuelta en el juicio de las acusaciones de que manipuló pruebas en la investigación de "Rust".