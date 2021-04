“Solo gritaba el nombre de mis hijos”: mujer recuerda el trágico choque en el que perdió a esposo y pequeña de 7

CALIFORNIA - La madre de tres niños que salieron expulsados de un auto luego de que un conductor en estado de ebriedad los chocara por la parte trasera, aseguró que aún no asimila la tragedia de la que fue víctima el lunes en Pittsburg.

Corrina Rozales, contó que regresaban de comer y los niños cantaban cuando cerró los ojos para dormir. Cuando despertó, el accidente había ocurrido.

“Solo gritaba el nombre de mis hijos porque no los veía. Le puse la mano en la espalda (a su pareja) para despertarlo, le decía que se levantara, que se levantara, pero no respondía”, relató Corrina.

La madre, que se encuentra hospitalizada con varias costillas rotas, el hombro y la pelvis fracturados y sus dientes a punto de caer, aseguró que aún no asimila lo ocurrido.

Según las autoridades, un Chevrolet Camaro los chocó dejando el carro en el que andaban prácticamente irreconocible.

El impacto provocó que los tres niños salieran expulsados del automóvil. Los tres fueron transportados al hospital, sin embargo, la hija, de 7 años, de Corrina perdió la vida junto a su pareja.

Visiblemente afectada, la madre asegura que no deja de pensar en ese día. “No dejo de pensar que ese día , ella me despertó, me abrazó y me dijo que me amaba”, indicó.

El conductor identificado como Christian Vargas, supuestamente conducía bajo la influencia del alcohol cuando provocó el accidente.

Vargas se presentó en corte el viernes donde se declaró inocente de los cargos que enfrenta.

Telemundo 48 conversó con la madre de Vargas quien dijo que quiere que la gente sepa que su hijo no es el monstruo que algunos imaginan.

“Mi hijo es un buen muchacho, estuvo mucho tiempo sirviendo a la iglesia, se me fue al seminario por dos años, y se me regresó, estuvo en un mal momento, y en un mal lugar donde no tenía que estar”, indicó la madre del acusado, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato.

Se espera que Vargas regrese a la corte el 28 de abril.