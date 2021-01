Muere Sheldon Adelson, magnate de los casinos y aliado de Trump

LAS VEGAS, Nevada - Sheldon Adelson, el multimillonario y agente de bolsa que logró construir un imperio de casinos desde Las Vegas hasta China, murió luego de batallar durante mucho tiempo con una enfermedad, dijo este martes su esposa por medio de un comunicado.

De acuerdo con Las Vegas Sands, Adelson sufría por la enfermedad conocida como linfoma no Hodgkin.

Adelson, de 87 años, era el director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., la empresa creadora de casinos como The Venetian and The Palazzo en el Strip. El magnate además era muy influyente en la política estadounidense e internacional, y se había posicionado como uno de los donantes más importantes del Partido Republicano.

El multimillonario donó más de $430 millones para los republicanos durante la campaña electoral del 2020. Adelson fue un seguidor de Trump durante gran parte de su mandato, pero no apoyó la acusaciones de fraude electoral hechas por el mandatario.

A finales del 2015, Adelson completó la compra del periódico Las Vegas Review Journal, lo que en su momento causó preocupación por sus afiliaciones políticas y causó la renuncia de algunos trabajadores.

Hijo de inmigrantes judíos, Adelson creció junto a sus dos hermanos en Boston. Durante la segunda mitad de su vida pasó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.

Adelson fue un visionario que trajo gondoleros y espectáculos a Las Vegas, y luego abrió el camino hacia el mercado asiático de los casinos.

En el 2018, Forbes tasó su fortuna en más de $35,500 millones, estando en ese momento en el top 15 de las personas más ricas de Estados Unidos.

El funeral de Adelson se llevará a cabo en Israel, mientras esperan además tener servicios fúnebres en Las Vegas en una fecha futura.