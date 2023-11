Cambio de hora: cómo hacer para no sufrir y adaptarse rápido

El cambio de estaciones significa que se avecina otra transición importante: los relojes cambiarán para el final del horario de verano a las 2 a.m. del 5 de noviembre, lo que nos dará una hora adicional de sueño.

La permuta es más bienvenida que el comienzo del horario de verano, que tuvo lugar en marzo; entonces perdemos una hora de sueño. Sin embargo, esa hora extra podría hacer que te levantes más temprano o que cambies tu horario.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

TODAY.com habló con expertos en sueño para conocer todos los detalles sobre cómo afecta el cambio de hora a nuestro horario y qué pasos puedes tomar con antelación para evitar alterar demasiado tu rutina.

¿Por qué dormimos una hora extra?

La razón por la que retrasamos los relojes es para obtener más luz: a medida que se acerca el invierno, oscurece más temprano, lo que puede alterar los ritmos circadianos que moderan nuestro sueño y se ven afectados por la luz.

"Esa luz extra por la mañana es un beneficio y una de las principales razones por las que tenemos horario de verano en otoño", explicó Eleanor McGlinchey, profesora de psicología en la Universidad Fairleigh Dickinson en Teaneck, Nueva Jersey. "Creo que la mayoría de las personas preferiríamos dormir un poco más, así que este es el que realmente te permite hacerlo un poco más".

¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestro sueño?

Dormir una hora extra nos afecta un poco, según Courtney Bancroft, psicóloga clínica y especialista en sueño con sede en la ciudad de Nueva York, pero en general, el cambio de horario de otoño es mucho más fácil que el cambio de horario de primavera, donde perdemos una hora extra de sueño. hora de sueño.

"Hay muchos estudios que muestran que los ataques cardíacos y los accidentes automovilísticos en realidad disminuyen en un porcentaje significativo debido a la hora adicional de sueño que ganamos cuando retrasamos el reloj", dijo Bancroft. "Del mismo modo, hay un cambio significativo en el aumento de ataques cardíacos cuando perdemos una hora de sueño en el cambio de horario de primavera".

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El mayor cambio en la mayoría de los horarios de sueño es que es posible que, naturalmente, te despiertes más temprano, lo que, según Bancroft, en realidad puede ser útil.

"Si piensas en los efectos de los despertadores, pueden ser realmente discordantes para el sistema", dijo. "Pueden causar una especie de sorpresa y el sistema de lucha o huida puede intervenir... Pero si nos despertamos naturalmente debido a la entrada de luz o porque ya hemos alcanzado nuestro límite de tiempo para dormir, eso puede De hecho, tiene un efecto muy suave en el cuerpo”.

¿Cuál es la mejor manera de adaptarse al cambio?

Si bien dormir una hora es más fácil para el cuerpo y más fácil de adaptar que perder una hora de sueño en la primavera, Bancroft proporcionó tres planes diferentes que puede seguir si desea que el cambio sea aún más fácil.

Opción 1: Cuatro días antes del cambio de horario

Con este plan de cuatro días, cambiará su hora de acostarse y despertarse 15 minutos cada día.

Si su hora original de acostarse es a las 11 p.m. y tu hora de despertar es a las 7 a.m., vete a dormir a las 11:15 p.m. cuatro días antes del cambio de hora y planee despertarse a las 7:15 a. m. Tres días antes, vaya a la cama a las 11:30 y levántese a las 7:30 a.m.; dos días antes, duerme a las 11:45 p.m.y despierta a las 7:45 a.m.

Opción 2: Dos días antes

Este plan de dos días es simple pero efectivo. Si normalmente te acuestas a las 11 p.m. y tu hora de despertar suele ser a las 7 a.m., intenta quedarte despierto hasta las 11:30 p.m. el 4 de noviembre y duerma hasta las 7:00 a. m. el 5 de noviembre. En realidad, esto le da a su cuerpo media hora adicional de sueño, lo que, según Bancroft, lo ayudará a "adaptarse más rápidamente y menos drásticamente".

En el futuro, vuelva a su horario de sueño normal.

Opción 3: La noche anterior

Este plan es ideal para los madrugadores: acuéstese el 4 de noviembre a las 11 p.m. y despertarse a las 6 a. m. en lugar de su horario habitual a las 7 a. m.

"Para muchos, es posible que, naturalmente, se despierten más temprano en la mañana después del cambio de hora del otoño debido a la luz", dijo Bancroft. “Si te despiertas de forma natural, levántate de la cama para pasar el día. Esto ayudará a que su turno de sueño tenga más hambre de dormir más temprano esa noche”.

Recuerda, el cambio de hora dura todo el día, por lo que si estás acostumbrado a irte a dormir a las 11 p.m., es posible que empieces a sentirte cansado más cerca de las 10 p.m. Al despertarte a las 6 a. m., estarás despierto la misma cantidad de horas que tendrías antes del cambio. Vete a la cama alrededor de las 10 p.m. y despertarme a las 7 a. m. del día siguiente para volver al horario.