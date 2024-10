La condenan por meter a su novio en una maleta para que muera asfixiado

Una mujer de Florida acusada de meter a su novio en una maleta y dejarlo ahí para que se asfixiara fue declarada culpable de asesinato el viernes, cuatro años después de lo que inicialmente había descrito a las autoridades como un caso de escondite en estado de ebriedad que salió mal.

Sarah Boone fue condenada por un jurado del condado de Orange por asesinato en segundo grado por la muerte de Jorge Torres Jr. en febrero de 2020, según muestran los registros judiciales.

Torres fue encontrado muerto en su apartamento de Winter Park después de que Boone dijera que lo metió en una maleta durante un juego de escondite, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en un informe en ese momento.

Boone dijo que pensó que era divertido y que la pareja supuestamente había estado bebiendo alcohol.

Dijo que había subido las escaleras y se había desmayado, y cuando se despertó, se dio cuenta de que Torres todavía estaba dentro de la maleta. Cuando abrió la cremallera, Torres no respondía.

Boone testificó en su juicio y le dijo al tribunal que los dos habían estado bebiendo afuera de su apartamento y que cuando entró supuso que se irían a dormir, pero Torres supuestamente se acomodó en una maleta grande.

"En mi cabeza, pensé: 'Oh, obviamente no vamos a dormir en un futuro próximo'. Y me acerqué y él estaba tratando de acostarse para que no pudiera darme cuenta de que estaba allí", dijo.

Boone le dijo al tribunal: "Simplemente le subí la cremallera, pensamos que era divertido y bromeábamos sobre lo pequeño que era para caber dentro de la maleta".

Dijo que "la movió un poco" mientras Torres todavía estaba dentro de la maleta.

"Estábamos bromeando y riéndonos al respecto", dijo.

Boone dijo que en un momento la maleta se cayó y decidió que hablaría con él sobre su presunto comportamiento abusivo. También sacó su teléfono celular y comenzó a grabar en video, dijo al tribunal.

En los clips de video, Boone supuestamente se burló de Torres mientras él suplicaba ayuda, informó la cadena de noticias WESH de Daytona Beach, afiliada de la NBC. En los clips se la puede escuchar diciéndole que esto es "por todo lo que me has hecho".

Cuando Torres dijo que no podía respirar, Boone dijo: "Eso es culpa tuya. Oh, eso es lo que siento cuando te ahogas conmigo", informó la cadena de noticias.

Boone testificó que el "tono" de Torres "cambió" mientras estaba en la maleta y los dos comenzaron a discutir.

"Las cosas que estaba diciendo me asustaron mucho, me maldecía y me amenazaba", dijo al tribunal. "La cosa se puso muy acalorada muy rápidamente".

Boone dijo que Torres comenzó a empujar la maleta y que ella temía que él se escapara. Después de que él pudo sacar una mano de la maleta, ella le golpeó la mano con un bate de béisbol hasta que la volvió a meter dentro.

Ella le dijo al tribunal que subió las escaleras y se quedó dormida. Cuando se despertó, supuso que Torres había salido del apartamento y luego "vio la maleta y recordó lo de la noche anterior".

El estado dijo que Boone no estaba en peligro inminente cuando se negó a abrir la maleta, según WESH. Los fiscales dijeron que Boone mató a su novio porque sintió que él merecía morir debido a sus acciones pasadas.

Se espera que sea sentenciada el 2 de diciembre.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.