Vivo de milagro: panadero hispano se recupera tras ser arrollado por conductor que se dio a la fuga

A casi un mes del accidente que lo dejó en condición crítica, Jesús Zamudio, de 33 años, ya está dando señales de mejoría.

Margarita Zamudio, llegó hace ocho días de México para estar al lado de su hijo.

“Está sedado, pero está consiente porque si no me escuchara pues, no abriría sus ojos, no movería sus manitos ni sus pies, dicen que sí me escucha y yo sentí que como madre si le digo que abra sus ojos él los abre”, Aseguró Margarita.

Margarita aseguró que el amor de madre le ha dado fuerzas a su hijo.

“Al venir pues yo puse todo en manos de Dios y de la Virgen de Guadalupe y les pedí que a mi hijo le dieran otra oportunidad de vivir porque tiene dos hijos, niños chicos”, afirmó Margarita.

Pero, la madre de familia indicó que no fue fácil verlo el primer día en el hospital.

“Es un trago amargo para una madre el ver a tu hijo acostado en una cama, ver cómo su cabeza y el cráneo estaban muy mal”, indicó Margarita.

Según la policía de San Francisco el 21 de abril aproximadamente a las 2:55 a.m., oficiales respondieron a un reporte de un accidente vehicular en el área Duboce Avenue y Guerrero Avenue, al llegar a la escena encontraron a Jesús con heridas graves, y determinaron que fue impactado por un vehículo cuando se transportaba en su patineta eléctrica, el sospechoso huyó de la escena.

El amor y cariño que le tienen a Jesús es evidente, amigos y compañeros de trabajo han puesto pancartas como está pidiendo ayuda para que él se puede recuperar pronto.

“Cuando vamos al hospital le hablamos bastante cerca y le decimos tú puedes, tú sabes a que viniste , tú te puedes recuperar y levantar”, aseveró Valentina Suárez, trabaja con Jesús.

Valentina trabaja en una de las panaderías donde Jesús es panadero y dije que todos sus compañeros lo extrañan.

“Es un buen compañero, un muy buen trabajador, es una persona que vino con metas muy claras en este país y eso es la fuerza de voluntad que lo está ayudando a levantar”, afirmó Valentina.

Margarita le dijo a Telemundo 48 que los hijos de Jesús, de 5 y 6 años, quienes viven en México, también le están dando fuerzas para recuperarse.

Telemundo 48 se comunicó con la policía de San Francisco en múltiples ocasiones pidiéndoles una actualización del caso y del sospechoso, pero hasta el momento no se han recibido respuestas.