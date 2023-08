Una por una: estas serían las personas nombradas en la acusación a Trump

WASHINGTON DC - La notable tercera acusación contra el expresidente Donald Trump presentada por un jurado federal el martes incluye a seis coconspiradores no identificados ni acusados. Aunque ofrece pistas sobre sus identidades.

Según los detalles proporcionados en las transcripciones del testimonio ante el Comité del Congreso que investigó los incidentes del asalto al Capitolio y otros registros, cinco de los seis presuntos coconspiradores parecen ser: el exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani; el abogado John Eastman, quien habló en el mitin del 6 de enero de 2021 y ayudó a diseñar el "esquema de electores falsos"; la abogada Sidney Powell, quien ayudó a liderar los esfuerzos legales posteriores a la campaña de Trump y promovió teorías de conspiración; el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, a quien Trump consideró convertir en su fiscal general; y Kenneth Chesebro, otro abogado que impulsa el "esquema de electores falsos".

No está claro quién es el coconspirador 6.

Los fiscales generalmente no nombran a los presuntos coconspiradores que aún no han sido acusados ​​de ningún delito.

Coconspirador 1

La acusación dice que el coconspirador 1 es un "abogado que estaba dispuesto a difundir afirmaciones falsas a sabiendas y seguir estrategias que los abogados de la campaña de reelección de 2020 del acusado no harían". Los detalles de la acusación parecen coincidir con Rudy Giuliani, reconoció su abogado en un comunicado el martes.

La acusación cita al coconspirador 1 usando "palabras en el sentido de 'No tenemos evidencia, pero tenemos muchas teorías'" en diciembre de 2020. El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers, atribuyó una cita similar a Giuliani en el registro en la cuarta audiencia pública del Comité de la Cámara Baja que investigó el asalto al Capitolio.

Giuliani admitió recientemente que hizo declaraciones "falsas" sobre dos trabajadoras electorales de Georgia 2020, Ruby Freeman y su hija Wandrea "Shaye" Moss, cuando las acusó de "pasar subrepticiamente puertos USB como si fueran frascos de heroína o cocaína" en un video. (De hecho, estaban pasando una menta de jengibre). La acusación cita los ataques de Giuliani contra el dúo de madre e hija y señala que "recibieron numerosas amenazas de muerte". Los funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron a Trump que el video que Giuliani había mostrado de Moss y Freeman era "benigno", según la acusación.

“Parece que esta acusación alega que el alcalde Giuliani es el coconspirador número 1”, dijo el martes el abogado de Giuliani, Robert Costello. "Esta acusación eviscera la Primera Enmienda y trata de criminalizar al oponente político número uno de la administración actual por atreverse a cuestionar los resultados de las elecciones de 2020". (La acusación establece que Trump tenía "derecho" a "afirmar, falsamente, que hubo un fraude determinante del resultado durante las elecciones y que él ganó", pero alega que Trump también persiguió conspiraciones criminales y "medios ilegales de descontar votos legítimos y subvertir los resultados de las elecciones" que "tenía como objetivo una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales").

Coconspirador 2

John Eastman es el coconspirador 2 según su abogado, Harvey Silverglate, quien dijo que planea enviar un memorando al fiscal especial explicando por qué Eastman no es culpable.

La acusación describe al coconspirador 2 como "un abogado que ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente que supervisa el procedimiento de certificación electoral para obstruir la certificación de la elección presidencial".

Coconspirador 3

La persona identificada como coconspirador 3, que según la acusación es un abogado cuyas afirmaciones infundadas de fraude electoral Trump "reconoció en privado a otros que sonaba 'loco'", parece ser Sidney Powell. Trump, según la acusación, "aceptó y amplificó públicamente la desinformación del coconspirador 3".

En la acusación se hace referencia a una demanda presentada por Powell. La demanda de Powell y su posterior desestimación se informaron públicamente en ese momento. Y la declaración de Trump de que Powell sonaba "loca" fue parte del informe final del Comité del 6 de enero, que decía que Trump "silenció su altavoz y se rió de Powell, diciéndoles a los demás en la sala: 'Esto suena loco, ¿no es así? ?'"

NBC News se ha comunicado con el abogado de Powell para hacer comentarios.

Coconspirador 4

La persona identificada como coconspirador 4 parece ser Jeffrey Clark. Por ejemplo, la acusación identifica a la persona como un funcionario del Departamento de Justicia que se reunió con Trump en la Casa Blanca el 22 de diciembre de 2020. “El coconspirador 4 no había informado a su liderazgo en el Departamento de Justicia de la reunión, lo que fue una violación de la política escrita del Departamento de Justicia que restringe los contactos con la Casa Blanca para protegerse contra la influencia política indebida. El 26 de diciembre, el coconspirador 4 habló por teléfono con el fiscal general interino y mintió sobre las circunstancias de su reunión con el acusado”, refiriéndose a Trump, “en la Casa Blanca, afirmando falsamente que la reunión no había sido planeada. El fiscal general interino ordenó al coconspirador 4 que no volviera a tener contactos no autorizados con la Casa Blanca, y el coconspirador 4 dijo que no lo haría”.

El informe final del Comité del 6 de enero citó la reunión de Clark con Trump el 22 de diciembre y también señaló que iba estrictamente en contra de la política del Departamento de Justicia. El comité también declaró que el fiscal general interino Rosen habló con Clark por teléfono el 26 de diciembre. Según el informe, la reunión de Clark con Trump y el representante Scott Perry, republicano por Pensilvania, "el 22 de diciembre fue una clara violación de la política del Departamento". , que limita las interacciones entre la Casa Blanca y el personal del Departamento”.

El abogado de Clark no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Coconspirador 5

La persona identificada como coconspirador 5 parece ser Kenneth Chesebro. La acusación describió al coconspirador 5 como “un abogado que ayudó a diseñar e intentar implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el proceso de certificación”.

El informe del Comité del 6 de enero nombró específicamente a Chesebro como la persona que creó instrucciones "paso a paso" para que las siguieran los electores falsos, incluso en un memorando escrito por Chesebro el 9 de diciembre.

La acusación también establece que el coconspirador 5 llamó a un abogado de Arizona el 8 de diciembre y escribió que el abogado posteriormente escribió un correo electrónico describiendo la conversación que tuvo con la persona que llamó sobre la estrategia de los electores falsos (ese correo electrónico se reproduce en la acusación). El periódico The New York Times informó sobre ese mismo correo electrónico el 26 de julio de 2022, nombrando a Chesebro como la persona que planteó la teoría.

Un representante de Chesebro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.