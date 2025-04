Revelan video de oficiales que hallaron los cuerpos de Gene Hackman y su esposa

Las autoridades en el norte de Nuevo México publicaron el martes videos de cámaras corporales de la policía y otros registros públicos en la investigación sobre las muertes de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Los dos fueron encontrados muertos el 26 de febrero en su casa en Santa Fe.

Hackman, de 95 años, murió de una enfermedad cardíaca con complicaciones de la enfermedad de Alzheimer aproximadamente una semana después de que Arakawa, de 65 años, muriera de hantavirus.

Los registros detallan algunos de los últimos correos electrónicos, llamadas telefónicas y búsquedas en internet de Arakawa que parecen mostrar que estaba buscando información sobre síntomas similares a la gripe y técnicas de respiración.

Los documentos y grabaciones de video se publicaron después de que un tribunal dictaminara que la mayoría de ellos son registros públicos, pero ordenó que los cuerpos de la pareja debían ser bloqueados de la vista.

La computadora de Arakawa mostró que entre el 8 de febrero y la mañana del 12 de febrero, estaba investigando condiciones médicas relacionadas con COVID-19 y síntomas similares a la gripe, según los registros publicados por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.

En un correo electrónico a su masajista, dijo que Hackman se despertó el 11 de febrero con síntomas similares a la gripe o el resfriado y que tendría que reprogramar su cita para el día siguiente.

Su historial de búsqueda en la mañana del 12 de febrero mostró que estaba investigando un servicio de conserjería médica en Santa Fe. Una llamada con el servicio duró menos de dos minutos, y perdió una llamada de retorno más tarde esa tarde, según los investigadores.

Las imágenes editadas de la cámara corporal de la policía mostraron a los oficiales recorriendo la casa y no encontrando signos de entrada forzada ni nada fuera de lo común con el contenido de la casa. Los investigadores tomaron nota de medicamentos recetados en un mostrador del baño mientras uno de los perros de la pareja ladraba en el fondo.

Inicialmente, todas las fotos, videos y documentos de la investigación fueron sellados por una orden judicial temporal.

El patrimonio de Hackman y la madre de Arakawa pidieron a un juez que extendiera esa orden, citando preocupaciones de privacidad. The Associated Press, CBS News y CBS Studios intervinieron en el asunto, diciendo en documentos judiciales que no difundirían imágenes de los cuerpos de la pareja.

El tribunal despejó el camino para la publicación de los registros de investigación siempre que no hubiera videos o fotos de los cuerpos de la pareja.

Ambas muertes fueron considerados de causas naturales, dijo la jefa de medicina forense, Heather Jarrell. La muerte de Hackman estaba relacionada con una enfermedad cardíaca con la enfermedad de Alzheimer como contribuyente. Las autoridades vincularon la muerte de Arakawa al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara pero potencialmente fatal transmitida por los excrementos de roedores infectados.

El marcapasos de Hackman mostró un ritmo cardíaco anormal el 18 de febrero, el día en que probablemente murió, dijo Jarrell.

Aunque no hay una forma confiable de saber con certeza cuándo murió cada uno, todos los signos apuntan a que sus muertes ocurrieron con una semana de diferencia, dijo Jarrell.

El cuerpo de Hackman fue encontrado en la entrada de la casa, y el cuerpo de Arakawa fue encontrado en un baño. Se encontraron píldoras de medicamentos para la tiroides recetadas a Arakawa cerca y no se consideraron como contribuyentes a su muerte, dijo Jarrell.

Los investigadores recuperaron anteriormente artículos personales de la casa, incluido un planificador mensual y dos teléfonos celulares. Uno de los tres perros de la pareja fue encontrado muerto en una jaula cerca de Arakawa. Las autoridades inicialmente identificaron erróneamente la raza.

¿Qué es el hantavirus?

El virus generalmente se reporta en primavera y verano, a menudo cuando las personas están expuestas a excrementos de ratones en casas, cobertizos o áreas mal ventiladas. Puede causar una infección pulmonar grave, a veces mortal, llamada síndrome pulmonar por hantavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

Una evaluación ambiental de la propiedad de Hackman encontró heces de roedores en varios edificios anexos y trampas vivas en la propiedad, según un informe del Departamento de Salud de Nuevo México. El interior de la casa estaba limpio, sin evidencia de actividad de roedores.

Situada entre las colinas de piñón y enebro con vistas a Santa Fe, la casa de Hackman no es diferente a otras en el área, ya que los ratones son comunes en el paisaje circundante.

Este fue el primer caso confirmado de hantavirus en Nuevo México este año. El hantavirus no se propaga entre personas.

Los síntomas iniciales pueden incluir fatiga, fiebre y dolores musculares. A medida que la enfermedad progresa, las personas pueden experimentar tos, dificultad para respirar o presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido, según el CDC. Aproximadamente un tercio de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden morir, dijo la agencia.

Hackman apareció en una amplia gama de roles cinematográficos desde 1961, cuando debutó en "Mad Dog Coll". Sus roles incluyeron interpretar al archienemigo Lex Luthor en las películas de "Superman" y a un entrenador encontrando redención en la favorita sentimental "Hoosiers".

Fue nominado al Oscar cinco veces y ganó el premio al mejor actor en un papel principal por "The French Connection" en 1972 y al mejor actor en un papel secundario por "Unforgiven" dos décadas después. Se retiró a principios de la década de 2000.

Arakawa nació en Hawái en diciembre de 1959 y creció en Honolulu. Estudió piano y, como estudiante de sexto grado de 11 años, actuó en conciertos juveniles frente a miles de estudiantes en el Centro Internacional de Conciertos de Honolulu, informó el Honolulu Star-Bulletin en 1971.

Asistió a la Universidad del Sur de California y fue porrista de los Aztecs, un equipo de fútbol profesional en la Liga de Fútbol de América del Norte. También trabajó como asistente de producción en el programa de televisión "Card Sharks", informó el Honolulu Star-Advertiser en 1981.

Conoció a Hackman mientras trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio de California a mediados de la década de 1980. Pronto se mudaron juntos y se trasladaron a Santa Fe a finales de la década.

Arakawa era vicepresidenta de Pandora's, una tienda de decoración y mobiliario para el hogar en Santa Fe, según los registros comerciales de Nuevo México.

Su casa de estilo Pueblo revival, un estilo típico en el área, se encuentra en una colina en una comunidad cerrada con vistas a las Montañas Rocosas, lejos de Hollywood. La zona es conocida como un lugar preferido entre los artistas y un refugio para celebridades.

La casa fue presentada en un artículo de 1990 por Architectural Digest. La estructura de cuatro dormitorios y 8,700 pies cuadrados en 6 acres tenía un valor de mercado estimado de poco más de $4 millones, según los registros de impuestos a la propiedad del Condado de Santa Fe.

Hackman podía ser visto alrededor de la histórica capital estatal, pero desapareció en gran medida de la vista del público en sus últimos años. Sus pasatiempos incluían la pintura, el buceo en aguas profundas y, más tarde en la vida, la escritura de novelas.