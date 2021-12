¿Dónde está Isabella? Buscan a joven que se fue de viaje con su novio y nunca volvió

MIAMI, Florida - La familia de una joven del sur de Florida que desapareció durante un viaje con su novio está pidiendo la ayuda del público para localizarla.

Isabella Marín, de 21 años, fue vista por última vez por familiares el 23 de noviembre.

Miembros de la familia dijeron que Marín, que es conocida como jugadora de videojuegos e influencer en la plataforma Twitch, había conocido recientemente a su novio en un festival en Homestead, y desde entonces comenzó a actuar de manera extraña.

Marín fue a ver a su madre y a su madrastra el 23 de noviembre; llegó descalza y llena de arena. Según sus familiares, actuaba de manera extraña y dijo que iba en un viaje.

"No parecía ser ella misma, no actuaba como ella misma", dijo su madrastra, Adriana Sauma. "Vino a mi casa, estaba cubierta de arena, saltó a mi cama y parecía que no se había duchado o que había comido en un par de días".

Marín no dijo a dónde iba y la familia sospechaba que estaba bajo la influencia de alguna sustancia tóxica.

Su novio, Israel Del Rosario, dijo que visitaron a su padre en el área de Suwanee, Georgia, para el Día de Acción de Gracias y que iban rumbo a California.

Del Rosario dijo que tras la cena de Acción de Gracias, Marín le dijo que necesitaba irse y se fue en su propio auto, un Kia Forte negro.

La madre de Isabella dijo que el padre de Del Rosario le dijo que hubo algún tipo de discusión entre la pareja.

"Ël me dijo que discutieron y que ella se despidió de él en Atlanta. Que ella lo dejó en la casa de su padre", dijo Olga Jarrín, madre de Isabella.

El lunes, el padre la reportó como desaparecida ante las autoridades en Georgia, a petición de la familia de Marín.

"No sé realmente cómo sentirme, es alguien que amo y que seguiré amando mucho", dijo Del Rosario en una entrevista por teléfono el martes.