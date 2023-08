¿Vale la pena adquirir paneles solares para tu hogar? Te decimos

A medida que todo aumenta, los consumidores intentan encontrar maneras de ahorrar en los gastos del hogar, especialmente en lo que es esencial, como son las tarifas por el consumo de energía eléctrica, por lo que en los últimos años, los paneles solares han alcanzado popularidad.

¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos haciendo la compra correcta?

Cada vez son más las personas que optan por instalar paneles solares en sus viviendas, sin embargo, de no hacerlo con una compañía legítima o de la manera correcta y adecuada para su hogar, puede convertirse en una pesadilla.

“En vez de ahorrarme pues estoy pagando más”.

Son las palabras de Pablo Nava, quien vive en San Diego con su familia, dice que buscaba ahorrar en su factura de energía eléctrica cuando decidió firmar un contrato por más de $20,000 dólares para la compra de paneles solares.

Un contrato que ahora dice no comprendió, y aunque señala que en su momento fue demasiado bueno como para tomar el riesgo de perderse la oportunidad, hoy asegura estar arrepentido, ya que según él, el servicio no es lo que esperaba o lo que le prometieron.

Por esta razón, es importante comprender si la instalación de paneles solares será de beneficio para ti, antes de aceptar los términos y condiciones. El contrato se debe dar en tu idioma de preferencia.

“Es siempre leer muy bien ese contrato, entender este contrato, nunca firmar algo que no entiende y nunca irse por lo que ese vendedor le está prometiendo o le está diciendo”, explicó Karla Sapien, investigadora de la junta de contratistas de California quien agrega que las quejas más comunes ante la agencia son las siguientes:

Abandono de proyecto: le prometen la instalación y no lo hacen, y desaparecen

Falsas promesas: también, le prometen una cantidad de paneles solares o una marca en específico y no cumplen

Engaño: el engaño tiene que ver cuando el contratista o el vendedor le hace promesas a el consumidor que realmente no existirán, y es que por lo regular a el consumir se le promete que podrá beneficiarse de múltiples ahorros

Otro de los engaños es cuánto realmente será tu pago o cuanto es lo que pagarás a lo largo del contrato y durante cuánto tiempo, por esta razón es fundamental que comprendas que es lo que debes esperar

“Antes de firmar ese contrato es importante siempre tener por ejemplo, tres estimados porque eso le va a dar a el consumidor una idea de que tanto realmente cuesta el sistema solar que es adecuado para su casa”, agregó Sapien.

¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos tomando una decisión acertada?

Los expertos de Ez Solar & Electric, una empresa de paneles solares en San Diego que accedió a darnos una entrevista y que nada tiene que ver con el caso del señor Nava, proporcionó consejos sobre qué es lo que debemos de tomar en cuenta.

“Hay clientes que desafortunadamente, no se beneficiaran de los paneles solares, no son la opción correcta para ellos, por una y dos razones, ya sea que, su vivienda está ubicada en un lugar con demasiada sombra, y quizá no existe la posibilidad de quitar árboles, o edificios o quizá incluso son árboles que se encuentran en propiedad privada, y la otra razón, es que su uso de energía eléctrica sea demasiado bajo”, dijo Josh de Ez Solar & Electric.

Es fundamental que hagas una investigación extensa sobre la empresa y te asegures de que tu vivienda se beneficiara de la instalación, ya que existen varios factores.

Además, es importante que se lleve a cabo una inspección de tu techo y de tu sistema de electricidad, para que no te pase lo mismo que al señor Nava.

“En el transcurso que anduvieron allá arriba me dañaron el techo y cada que llueve se me gotea un cuarto y la sala”, lamentó Nava.

Así un experto de tu confianza podrá darte a conocer la información sobre las reparaciones que se deben hacer antes de la instalación, en caso de ser necesario.

Ya que según expertos esto no debe de suceder.

Asegúrate también de que el contratista e instalador cuenten con una licencia vigente con la junta de contratistas del estado, además de un seguro, en caso de cualquier daño.