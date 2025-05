CNBC: Qué implica proyecto de ley prometido por Trump para eliminar impuestos sobre propinas

Los republicanos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes han impulsado el paquete económico del presidente Donald Trump, que incluye billones de dólares en exenciones fiscales.

El proyecto de ley, que podría someterse a votación en el pleno de la Cámara a mediados de mayo, incluye una disposición para cumplir, al menos temporalmente, las promesas de campaña de Trump de eliminar el impuesto federal sobre la renta sobre el dinero obtenido por propinas.

El hecho de que el proyecto de ley haya sido aprobado por el comité con la disposición intacta no significa que sea momento de que los trabajadores que reciben propinas celebren, afirma Lawrence Pon, contador público certificado y planificador financiero certificado en Redwood City, California. Pon prevé que las disposiciones del proyecto de ley cambien a medida que avanza hacia su promulgación, y que las disposiciones actuales sirvan como punto de partida para las negociaciones.

"Irá a la Cámara de Representantes, donde se debatirá. Luego, el Senado tendrá su versión", afirma. "Probablemente estemos en la línea de una yarda en el otro extremo del campo de fútbol ahora mismo".

Esto es lo que dice la ley ahora y cómo podría cambiar potencialmente.

Las normas propuestas para los impuestos sobre las propinas

Por ahora, los ingresos por propinas se tratan como cualquier otro ingreso regular. "Se declaran en el formulario W-2 junto con los ingresos salariales", dice Pon. "Así ha sido la ley durante décadas".

La ley propuesta crearía una deducción por encima del límite sobre las propinas recibidas por cualquier persona en una ocupación "que tradicionalmente y habitualmente recibe propinas". Esto significa que un barman, por ejemplo, podría deducir el importe total de sus propinas de sus ingresos tributables en un año determinado.

Se aplican algunas restricciones. Por un lado, la deducción se elimina gradualmente para las personas que ganan más de $160,000 al año. Por otro lado, vence después de 2028.

Si bien no está claro si esta versión de la ley incluiría una deducción máxima, otra ley presentada a principios de este año, la Ley de No Impuestos sobre las Propinas, limitó la deducción a $25,000.

Qué significaría para los trabajadores la eliminación de impuestos sobre las propinas

Alrededor del 2.5% de la fuerza laboral estadounidense depende de las propinas. Si bien quienes ganan menos de la deducción estándar ya no deben pagar impuestos federales sobre la renta, la nueva ley, de aprobarse sin modificaciones, sería una gran ayuda para muchos.

Según el Centro de Política Tributaria, alrededor del 60% de los hogares con trabajadores que reciben propinas recibirían una reducción, que ascendería a unos $1,800 por hogar al año.

Aun así, algunos expertos temen que la inclusión de esta disposición en el proyecto de ley presupuestaria se centre más en cumplir promesas políticas que en ayudar a los trabajadores con salarios bajos de la manera más efectiva.

“Tener una reducción de impuestos para un tipo de ingreso específico y limitado sin duda beneficia a cualquiera que reciba ese tipo de ingresos”, afirma Alex Muresianu, analista sénior de políticas de la Tax Foundation. “Sin duda, me sentiría bien si no hubiera impuestos para los empleados de centros de estudios, por ejemplo. Pero no creo que esa sea necesariamente una forma sensata de aplicar la política fiscal, tener una preferencia fiscal para un tipo de ingreso”.

Los críticos señalan que la ley propuesta introduciría desigualdades financieras entre empleados que ganan la misma cantidad de dinero. "Dos trabajadores con los mismos ingresos anuales podrían enfrentarse a cargas fiscales muy diferentes simplemente por la naturaleza de sus medios de vida", escribe Abir Mandal, de la Tax Foundation.

Este es un debate que se ha mantenido en los círculos de política fiscal durante décadas, afirma Pon.

"Es similar al argumento de Warren Buffett", afirma. "Obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de ganancias de capital, que tributan a un tipo impositivo más bajo; por eso dice: 'Mi nivel impositivo es, en realidad, más bajo que el de mi secretaria'".

En otras palabras, aunque Warren Buffett es mucho más rico que su secretaria, tributa a un tipo impositivo más bajo porque la forma en que gana dinero es más ventajosa desde el punto de vista fiscal. El gobierno básicamente incentiva a los inversores de todos los niveles de ingresos a mantener inversiones durante más de un año gravando las ganancias a largo plazo a un tipo impositivo más bajo. (Las ganancias obtenidas en menos de un año se gravan como ingresos ordinarios).

Decidir cómo recaudar impuestos con base en los incentivos que estas políticas crean para los contribuyentes y las empresas "es la esencia de la política fiscal", afirma Pon.

Dejando de lado las cuestiones de equidad, Pon no aconseja cambiar los planes financieros basándose en la idea de que esta ley se aprobará tal cual en cualquier momento. "Personalmente, no me hago ilusiones", afirma.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de más de CNBC entra aquí.