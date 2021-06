CALIFORNIA - La tan esperada reapertura de California está casi aquí. Pero el 15 de junio, no todo volverá a la época anterior a la pandemia, especialmente cuando se trata de grandes eventos como conciertos, festivales y ferias.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) está eliminando las limitaciones de capacidad, los protocolos de distanciamiento social y los requisitos de cobertura facial en casi todos los casos el 15 de junio, excepto en los casos en que los eventos atraen a miles de visitantes.

Estos eventos son denominados "megaeventos" por el CDPH y tienen el mayor potencial de propagar el coronavirus entre un gran grupo, según la agencia.

Si bien este tipo de eventos aún pueden avanzar con la reapertura el 15 de junio, los megaeventos deben seguir ciertos protocolos . Esto es lo que debe saber:

A partir del 15 de junio el estado reanudará todas las actividades económicas.

¿Qué se considera un megaevento?

California define un mega evento como cualquier evento que atrae a 5,000 o más personas en interiores o 10,000 o más personas al aire libre. El tipo más común de megaeventos son los eventos deportivos, conciertos, festivales, convenciones y ferias.

Los eventos masivos se consideran de alto riesgo debido a su gran atractivo lo que significa que personas de todo el país, y en algunos casos del mundo, querrán asistir. Durante el evento, la gente inevitablemente se reunirá en grandes multitudes y estará muy cerca de cientos, si no miles de personas, dice el estado.

¿Qué se requiere para asistir a un mega evento?

Hay dos tipos de megaeventos: eventos en interiores, como convenciones, conferencias, eventos deportivos y conciertos; y eventos al aire libre, como festivales de música o comida, exhibiciones de autos, desfiles, conciertos al aire libre y más.

Se requiere que todos los asistentes a los megaeventos bajo techo muestren prueba de que están completamente vacunados o deben tener una prueba de COVID-19 negativa. Depende del evento aplicarán esos requisitos a los asistentes.

Solo se recomienda enérgicamente que los megaeventos al aire libre hagan lo mismo. Dependerá de los organizadores del evento decidir si inculcarán o no el requisito.

Además, los asistentes a eventos tanto en interiores como en exteriores deben usar cubrebocas según los estándares actuales del CDPH , que hace recomendaciones basadas en el estado de vacunación. Para aquellos que estén completamente vacunados, pueden quitarse esa mascarilla. Para aquellos que no lo son, se requiere cubrirse la cara.

¿Qué necesito para demostrar que puedo asistir a un mega evento?

Los asistentes pueden usar su estado de vacunación o una prueba COVID-19 negativa para ingresar a un mega evento.

Si usa el estado de vacunación :

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas o más después de haber recibido su segunda dosis de Pfizer o Moderna o dos semanas después de su primera dosis de la vacuna Johnson & Johnson.

Las personas pueden verificar su estado de vacunación con su tarjeta de vacunación (que debe incluir el nombre, el tipo de vacuna y la fecha de la última dosis administrada); o una foto de su tarjeta de vacunación, ya sea impresa o en su teléfono; o algún otro tipo de documentación del estado de vacunación de un proveedor de atención médica.

Si usa una prueba COVID-19 negativa :

Para aquellos que no están vacunados, se requiere una prueba COVID-19 negativa dentro de las 72 horas antes de la hora de inicio del evento. Los resultados deben estar disponibles antes de que pueda ingresar al lugar.

Una prueba de COVID-19 negativa puede imprimirse o mostrarse como un correo electrónico en su teléfono. Pero debe incluir su nombre, el tipo de prueba realizada, la fecha en que se realizó la prueba y un resultado negativo.

Las empresas solicitarán uno de estos dos documentos al momento de registrarse / comprar boletos o el día del evento, justo antes de ingresar.

¿Estoy en riesgo de contraer COVID-19 si asisto a un mega evento?

El estado de California recuerda a los asistentes que se considera que los megaeventos tienen un mayor riesgo de transmisión de COVID-19 debido a algunos factores clave que incluyen:

Las personas pasan largos períodos de tiempo cerca de un gran número de personas con las que normalmente no interactúan

La cantidad de personas con las que se encuentra una persona (frecuencia) y la cantidad total de el contacto cercano entre los asistentes es mayor. Esto aumenta la posibilidad de que se transmitan partículas respiratorias

Los megaeventos generalmente atraen a asistentes de más allá de la comunidad local, lo que invita a la oportunidad de que diferentes variantes ingresen a las comunidades locales

El rastreo de contactos será más difícil dada la cantidad de mezcla entre grupos y asistentes

¿Es legal que los eventos soliciten ver mi tarjeta de vacuna?

Es legal que una empresa, como un evento, solicite su estado de vacunación porque depende de cada individuo decidir si responde o no. Se puede rechazar a una persona según el estado de vacunación.

También es no es una infracción de HIPAA para un negocio o evento para solicitar su estado de vacunación .

"HIPAA gobierna a médicos, hospitales y empresas como esa", dijo Matthew Kugler, profesor asociado de derecho en la Universidad Northwestern. "Si su restaurante dice: 'Oye, enséñame tu historial médico', eso es algo que pueden decir. No tienes que decir 'Sí', como si dijeras, 'No, me iré a otra parte . Pero no es un problema de HIPAA que pidan verlo. Es solo un problema de HIPAA si entran al consultorio de su médico y lo roban".

¿Cuánto tiempo estarán en vigor estos protocolos para los eventos masivos en California?

Estos protocolos estarán vigentes desde el 15 de junio de 2021 hasta el 1 de octubre de 2021. Podrían extenderse más allá. Los funcionarios de salud pública de California decidirán antes del 1 de septiembre de 2021 si es necesario.