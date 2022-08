“Eso es ridículo”: Pelosi sobre versiones de que su visita dañó a Taiwán

TOKIO - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tildó este viernes de "ridículo" que su visita a Taiwán pueda perjudicar a la isla y aseguró que el objetivo de su gira asiática no es cambiar el "statu quo", sino mantenerlo.

"Nuestra delegación no busca cambiar el 'statu quo' en Asia o Taiwán", dijo Pelosi durante una rueda de prensa en la embajada de EEUU en Tokio, la última parada de una gira asiática que la ha llevado esta semana también a Singapur, Malasia y Corea del Sur, democracias que buscaba "celebrar" con el viaje.

"Eso es ridículo", dijo Pelosi al ser preguntada en la comparecencia sobre las voces que dicen que su visita a Taiwán habría sido más perjudicial que beneficiosa para el territorio, al desencadenar maniobras militares masivas de China alrededor de la isla y represalias económicas.

La veterana política estadounidense dijo que China simplemente ha usado su visita "como una excusa" para su exhibición de músculo, y aseguró que la intención del viaje fue siempre "mostrar respeto contra estos países" visitados, "tener paz en el estrecho de Taiwán" y "que prevalezca el 'statu quo'" actual.

Pelosi dijo que pese al compromiso del gobierno de EEUU de mantener el orden internacional como hasta ahora, "los chinos están intentando aislar a Taiwán", vetar su participación en órganos globales o recibir y realizar visitas, "pero no aislarán a Taiwán impidiéndonos viajar allí", declaró tajante.

"No les permitiremos que aíslen a Taiwán. Ellos no programan la agenda de nuestro viaje, el gobierno chino no hará eso. Nuestra amistad con Taiwán es fuerte", dijo Pelosi, que llamó a seguir visitando la isla y establecer relaciones con ella.

Menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, China ha iniciado maniobras militares con fuego real alrededor de la isla, consideradas por Taipéi como un "bloqueo" y una "violación de sus derechos", y que han incluido el uso de misiles de largo alcance.

La visita de la portavoz del Congreso estadounidense a Taiwán ha eclipsado gran parte de la agenda de la gira asiática, algo que no le complace.

"No quiero que la visita a Taiwán desvíe la atención del que era nuestro propósito real", señaló Pelosi, que es seguir avanzando en las relaciones de Washington con sus aliados en la región.

El presidente Biden "ha hecho un tremendo enfoque en el Indopacífico y muy importante en muchas áreas, como en términos de seguridad, en términos de economía y en términos de gobernabilidad", los tres pilares de la visita, dijo Pelosi.

Pelosi encabezó una delegación compuesta por otros representantes del Congreso estadounidense, miembros de comités dedicados desde a Asuntos Exteriores, servicios armados o política económica.