Cheques de $1,400: cuándo podrían llegar las ayudas del paquete de estímulo

El presidente Joe Biden sigue adelante con su plan de proporcionar $1.9 billones en alivio adicional por la pandemia de coronavirus.

Una ayuda directa para las personas -los cheques de estímulo de $1,400- podría estar sujeta a nuevas negociaciones. Mientras tanto, otra iniciativa: elevar el salario mínimo federal a $15 por hora, parece estar fuera de la mesa por ahora; y una prestación de desempleo mejorada se enfrenta a una fecha de vencimiento en marzo.

La Cámara de Representantes quiere aprobar el proyecto de ley de estímulo del coronavirus en las próximas dos semanas, dijo Nancy Pelosi. El Senado aprobó la semana pasada una resolución presupuestaria que aceleraría el alivio adicional con un voto de 51-50 (con la vicepresidenta Kamala Harris como el desempate).

El nuevo paquete de ayuda parece tener una cualidad que es rara en el Capitolio en estos días: impulso, según Ed Mills, analista de políticas de Washington en Raymond James.

Una gran razón es que los demócratas están utilizando la reconciliación presupuestaria para asegurar el paquete de ayuda, lo que permitirá que la medida se apruebe con una mayoría estrecha.

"Aún no es un trato cerrado", dijo Mills. "Pero ciertamente hay más unificación entre los demócratas de lo que realmente he visto y un sentido de urgencia que generalmente no existe".

Aun así, los estadounidenses que están ansiosos por recibir más pagos directos del gobierno pueden tener que esperar un poco más.

"Estamos viendo un calendario de principios de marzo para convertir algo en ley, si todo funciona correctamente", dijo Mills.

Cómo puede cambiar la elegibilidad para los cheques de $ 1,400

En los últimos días, Biden ha dicho que no cejará en las sumas de $ 1,400 que prometió a los estadounidenses.

Los cheques adicionales tienen como objetivo llevar los pagos directos recientes a $ 2,000 en total, incluidos los $600 autorizados por el Congreso en diciembre.

Pero el presidente ha señalado que está abierto a cambiar los requisitos de elegibilidad. “Necesitamos apuntar ese dinero, para que las personas que ganan $ 300,000 no obtengan ganancias inesperadas”, dijo Biden en una actualización sobre la economía el viernes.

No solo es el monto del cheque. Conoce los detalles de cada uno de estos planes que están en discusión en la Casa Blanca y el Congreso.

Los dos primeros cheques de estímulo han tenido los mismos umbrales de ingresos para calificar. Las personas que ganan hasta $ 75,000 y las parejas casadas con ingresos de hasta $150,000 reciben pagos completos. Luego, los controles se eliminan gradualmente para aquellos que están por encima de esos niveles.

Pero si la tasa de eliminación se mantiene igual, más personas podrían calificar para cheques reducidos de $ 1,400. Eso podría resolverse cambiando esa tasa o estableciendo umbrales de ingresos más bajos.

Un grupo de senadores republicanos ha pedido que los pagos completos estén disponibles para las personas que ganan hasta $40,000 y las parejas casadas que ganan hasta $80,000, mientras que limitan los cheques a $50,000 y $100,000 para esos grupos, respectivamente.

“No voy a recortar ese cheque, punto”, dijo el presidente Joe Biden sobre la propuesta de un nuevo pago directo de $1,400.

Este fin de semana, el senador Bernie Sanders dijo en una entrevista que si bien apoya límites más estrictos para que las personas que ganan $ 300,000 por año no reciban la ayuda, sería "absurdo" evitar que alguien que gana $52,000 obtenga una cheque.

La investigación de la Tax Foundation ha encontrado que los cheques de $1,400 podrían ser dirigidos aún más reduciendo los límites o aumentando la tasa de reducción gradual.

Por qué el salario mínimo de $15 está fuera de la mesa

Otro cambio sería aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora. La tasa actual, $7.25, no ha aumentado desde 2009.

Pero han surgido preguntas sobre si el aumento de sueldo puede incluirse en la conciliación, un proceso centrado en el presupuesto y elementos relacionados.

"No creo que vaya a sobrevivir", dijo Biden sobre el aumento salarial propuesto en una entrevista que se transmitió este fin de semana.

Sin embargo, el presidente indicó que planea impulsar un proyecto de ley independiente para aumentar el salario mínimo.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, auguró este domingo que el país regresará al pleno empleo en 2022 si se aprueba el nuevo paquete de estímulo económico que impulsa el presidente Joe Biden por valor de $1.9 billones.

¿Vendrán más ayuda?

Los legisladores enfrentan una fecha límite para autorizar más ayudas porque los beneficios federales mejorados por desempleo expirarán el 14 de marzo.

El plan de Biden exige extender los pagos de desempleo adicionales de $400 por semana hasta septiembre. A partir de ahí, es probable que la Casa Blanca intente construir un puente hacia el pleno empleo, dijo Mills.

Se podría desarrollar legislación adicional en la segunda mitad del año y aprobarse en Navidad, predice. Esa medida probablemente se centraría más en la economía que en la pandemia del COVID-19.

"Pero para la asistencia individual, este es muy probablemente el último paquete importante", dijo Mills.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.