¿Padeces de alergias? Mira por qué es importante que comiences a manejarlo pronto

No debe esperar a la primavera para manejar y controlar sus síntomas de alergia.

Es decir, comenzar a tomar sus medicamentos antes de la temporada puede ayudarle significativamente para mantener sus síntomas bajo control.

Si tiene alergias de primavera, debe comenzar a tomar sus medicamentos y poner en marcha su plan de control de alergias a partir del Día de San Valentín, el 14 de febrero, dicen los expertos.

“Cuanto más tiempo tenga los síntomas, si no se tratan bien, se acumulan y sus síntomas pueden empeorar cada vez más”, le dice a TODAY.com el Dr. William Reisacher, alergólogo otorrinolaringólogo de Weill Cornell Medicine.

"Y con el cambio climático causando inviernos más suaves, las temporadas de alergias también pueden volverse más severas", dice a TODAY.com la Dra. Michelle Pham, alergóloga e inmunóloga de UCSF Health.

Por tal motivo, recomienda a sus pacientes que comiencen a usar aerosoles de corticosteroides, como Flonase, unas cuatro semanas antes del comienzo de la temporada de alergias.

“Y con los antihistamínicos orales, tenemos pacientes que comienzan aproximadamente dos semanas antes”, agrega. Los antihistamínicos orales comienzan a funcionar rápidamente (generalmente entre 15 minutos y dos horas), por lo que no es lo peor comenzar a tomarlos una vez que los síntomas comienzan a aparecer, le dice a TODAY.com la Dra. Sandra Hong, alergóloga de la Clínica Cleveland.

Si puede evitar los síntomas en primer lugar mediante un tratamiento preventivo, sería la mejor opción.

"Pero la idea de comenzarlo de antemano es para que no tenga ningún síntoma y continúe sintiéndose bien durante toda la temporada", dijo Pham.

CUÁNDO DEBO COMENZAR LOS MEDICAMENTOS

Querrá comenzar a tomarlos antes de que comiencen a aparecer los alérgenos a los que es sensible. Si bien las temperaturas fluctuantes pueden causar picos intensos de polen en un día inusualmente cálido en el invierno, las alergias estacionales generalmente comienzan en marzo con el polen de los árboles, dice Reisacher.

A eso le sigue el polen de pasto alrededor de junio, y luego el polen de malezas a fines de agosto y septiembre, que continúa generalmente hasta la primera helada, dice. Pham dirige a las personas al sitio web de la Academia Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología, donde pueden ver los datos de las estaciones de muestreo de polen en su área.

Por lo tanto, la mayoría de las personas que tienen alergias estacionales de primavera estarán seguras al comenzar a tomar sus medicamentos alrededor del Día de San Valentín, le dice a TODAY.com la Dra. Kathleen R. May, presidenta del Colegio Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología.

"Cuando piense en el Día de San Valentín, piense en su alergólogo", concuerda Hong. Pero el momento exacto, y los tipos específicos de polen de plantas a los que podría estar expuesto, "dependen de dónde (vive)", agrega May.

Algunos medicamentos, particularmente los aerosoles nasales de corticosteroides (comúnmente conocidos por las marcas Flonase y Nasacort), pueden tardar de dos a cuatro semanas en desarrollar su efecto máximo.

También hay una razón mecánica para comenzar los aerosoles temprano: si su nariz ya está llena de mocos, será más difícil que el aerosol llegue a donde debe ir, explica May.

Los expertos sugieren que las personas que tienen alergias vean a un alergólogo para saber cuáles son sus desencadenantes de las alergias y luego vigilen el clima local y los recuentos de polen.

Incluso, "durante la parte inicial de la temporada, se necesita menos polen para provocarte", explica May, que es otra "razón por la que siempre le decimos a la gente que tome los medicamentos con anticipación".

ALGUNAS FORMAS DE COMBATIR LAS ALERGIAS

• Considere usar anteojos de sol, un sombrero y una máscara de alta calidad afuera.

• Dúchate cuando llegues a casa. El polen se puede acumular en la piel y especialmente en el cabello. Por lo tanto, es importante enjuagarse cuando vuelva a entrar.

• Sugieren los expertos que, además de una ducha, intente usar un aerosol nasal de solución salina o un enjuague nasal con agua purificada para eliminar el polen de las fosas nasales.

• Cierra las ventanas, incluyendo las de su auto y usa un purificador de aire HEPA en tu hogar, especialmente en el dormitorio, aconsejan.

• Esté atento a las mascotas que salen. Las mascotas pueden acumular polen del ambiente exterior.

• Ten algunos atuendos solo para interiores para así no esparcir el polen en la casa.

CUÁNDO ES TIEMPO DE VER A UN ALERGISTA O ESPECIALISTA

En primer lugar, si los medicamentos que usa no le están ayudando tanto como antes, siga adelante y pruebe con otra marca, dice Hong. Si eso sigue sin ayudar, puede ser porque tus síntomas simplemente están empeorando, aconseja May.

En ese caso, se recomienda hablar con un alergólogo acerca de sus opciones de manejo, que podrían incluir medicamentos recetados o tratamientos de larga duración, como la inmunoterapia.

Si cree que podría tener asma u otra afección que puede empeorar con las alergias estacionales, debe hablar con su médico cómo puede manejar esos problemas.

"Las personas que no tienen alergias no entienden lo perjudicial que es su calidad de vida", agrega May. "No se dan cuenta del impacto en el sueño, el impacto en el estado de alerta y la función durante el día".

Sin embargo, abordar sus alergias previamente puede hacer que durante la temporada sea mucho más fácil de controlar.

"Es realmente importante pensar en las alergias antes de que comience la temporada", explicó Hong. "Adelantarse a sus alergias hará que todos sus síntomas mejoren mucho durante toda la primavera".

