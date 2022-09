Por qué jueza enfureció en pleno juicio del autor de la masacre escolar de Parkland

Este miércoles el equipo de defensa del juicio de sentencia del autor confeso de la masacre de Parkland acabó bruscamente sus deliberaciones, lo que provocó la reacción de la jueza de circuito de Broward, Elizabeth Scherer.

“No estamos jugando al ajedrez”, dijo la jueza Scherer, quien añadió: “Solo quiero decir que esta es la forma más innecesaria y poco profesional de juzgar el caso”.

Cuando el jurado estaba a punto de ingresar a la sala del tribunal este miércoles por la mañana, un miembro del equipo de defensa, Melisa McNeill, se puso de pie y dijo: “la defensa descansa”.

La jueza impidió la entrada de los miembros del jurado y se dirigió a la defensa de modo directo: “Todos ustedes sabían sobre esto, e incluso si no tomaron su decisión hasta esta mañana, tener 22 [jurados] más todo este personal y cada abogado viniendo a la corte y esperando como si fuera una especie de juego”.

“Ahora tengo que enviarlos a casa, el estado no está listo, no van a tener un testigo listo [para la refutación], tenemos otro día perdido”, agregó la jueza. “Honestamente, nunca he experimentado un nivel de falta de profesionalismo en mi carrera. Es increíble".

La abogada Melisa McNeill comenzó a responder: "He estado practicando en este condado durante 22 años…", pero fue interrumpida por Scherer, quien le espetó: "Sabes qué, no quiero escucharlo".

A lo que McNeill respondió: "Bueno, jueza, me está insultando en el registro frente a mi cliente y creo que debería poder defenderme".

"Puedes hacer eso más tarde, puedes hacer tu grabación más tarde, pero me has estado insultando durante todo el juicio, descaradamente, quitándote los auriculares, discutiendo conmigo, saliendo furiosa, llegando tarde intencionalmente si no te gustan mis decisiones. Así que, francamente, esto se ha retrasado mucho", dijo Scherer.

La jueza procedió a preguntarle a Nikolas Cruz si estaba satisfecho con su defensa después de que se leyera en el expediente judicial una lista de nombres de posibles testigos que no serían llamados a declarar. Entre los nombres estaba su hermano Zachary Cruz.

"¿Hay alguna de esas personas que crees que necesitan ser llamadas [a testificar] antes de que descanses?", le preguntó Scherer al acusado.

"No sé quiénes son esas personas", respondió Nikolas Cruz, quien después de algunas aclaraciones aclaró: "No, creo que estamos bien".

Cuando los miembros del jurado ingresaron a la sala del tribunal alrededor de las 11:25 a.m. de este miércoles, la defensa descansó oficialmente su caso y el juez instruyó a los miembros del jurado sobre el cronograma a seguir.

Tal como está, la refutación del estado está programada tentativamente para comenzar el 27 de septiembre y finalizar el 7 de octubre, luego los argumentos finales podrán comenzar el 10 de octubre. Se les dijo a los miembros del jurado que serán secuestrados durante sus deliberaciones.

Nikolas Cruz se declaró culpable en octubre pasado, de 17 asesinatos y 17 intentos de asesinato tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, el pasado 14 de febrero de 2018.

El equipo de defensa llamó a 25 testigos durante 11 días para intentar demostrar que el autor de la masacre merece cadena perpetua debido a toda una vida de inestabilidad física, mental y emocional. Pero por su parte, el estado busca la pena de muerte.