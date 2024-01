“No tomaba descansos”: hispana afirma que fue despedida de su empleo por estar embarazada

SAN DIEGO, California - Una mujer asegura que fue despedida de su empleo por estar embarazada, una situación que, según ella, no solo la afectó económicamente sino emocionalmente.

“Yo me di cuenta de que en el momento que le dejé saber a la persona (su jefe) que estaba embarazada, yo noté un cambio”, dijo Wendy Rodriguez. “Le molestaba cuando le decía que iba a tener citas al doctor y que necesitaba cambios, como no podía cargar mucho (peso) no le agradó mucho”, agregó.

Wendy, de 29 años, asegura haber vivido una pesadilla en su trabajo tras quedar embarazada de su segundo niño el año pasado. “No tomaba descansos porque había mucho trabajo... y la verdad era muy pesado”, contó esta madre, quien aseguró que llegó a trabajar hasta ocho horas sin parar en un negocio de automóviles en San Diego, el cual no será mencionado, en respeto a un acuerdo legal.

Por casi cinco meses, asegura Wendy, continuó trabajando embarazada y a ese ritmo. Afirma que no le pagaban las horas extras que trabajaba, pero que se quedó en su empleo, ya que necesitaba su salario.

Su supervisor supuestamente la discriminaba a diario, según ella, por estar embarazada. Wendy asegura que a pesar de tener permiso de su supervisor de ir al médico, si llegaba tarde tras la cita, la regañaba y le daba un aviso, y tras el tercero, “al siguiente día ya no pude ponchar y estaba despedida”.

“No solo fue una disputa laboral por el dinero que le debían, pero también por supuesta discriminación de discapacidad por ser una mujer embarazada, limitar tener citas al doctor y salir a tratamientos médicos”, explicó Hugo Iván Salazar, abogado de Wendy.

Según el letrado, los casos de discriminación laboral y robo de salario son más comunes de lo que se piensa en California, y la razón es que la mayoría de los trabajadores no se quejan por temor a supuestas represalias, como perder su empleo, lo cual es ilegal.

Salazar interpuso en la comisión laboral de California una acción de paga, con la cual el estado notifica al empleador que le debe salarios atrasados al trabajador. De no resolverse el caso, el estado interviene y el empleado puede demandar. “Sentí mucha frustración porque obviamente necesito el trabajo, estoy casada, pero necesito el trabajo, y me doy cuenta de que no puedo agarrar beneficios de 'paid leave' (ausencia con paga) de cuando acabo de tener un bebé”, narró.

Wendy asegura que fueron meses duros, ya que a su hogar solo entraba un sueldo, y ella y su esposo tenían que alimentar a dos niños.

Cualquier empleado en un caso similar al de Wendy no tiene que contratar a un abogado si no lo desea. En cambio, puede ir directamente a la comisión laboral e interponer la queja.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de casos que tiene la comisión laboral, pudiera tomar años para que el trabajador reciba sus salarios atrasados.