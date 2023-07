No pagues $150: opciones picantes para batallar con la escasez de Sriracha

Las botellas de una marca líder de salsa picante Sriracha de repente son difíciles de encontrar, lo que eleva los precios hasta $150, pero existen alternativas para no gastar tanto dinero de su billetera.

Es la segunda vez en dos años que Huy Fong Foods, el productor más conocido de Sriracha en los Estados Unidos, ha tenido un inventario bajo de su salsa picante con tapa verde y etiqueta de gallo, un problema que atribuyen a la insuficiencia de suministros de chile. Eso y un poco de acaparamiento pandémico se combinaron para disparar los precios, con algunos vendedores externos cobrando.

Pero, en lugar de caer en la exageración, recuerda que hay un mundo de alternativas de salsa picante.

Aunque la marca tiene un estatus casi icónico, Huy Fong's no es la única Sriracha en el mercado, ni siquiera se fabrica en la ciudad tailandesa que le dio su nombre.

La salsa de color rojo brillante fue creada por Thanom Chakkapak, una cocinera casera en Tailandia que mezcló una combinación de chiles frescos, vinagre, ajo, sal y azúcar para su propio uso. Alrededor de la década de 1930, comenzó a comercializar la salsa como Sriraja Panich, llamada así por su ciudad natal costera, Si Racha. Se convirtió en la salsa picante más vendida de Tailandia.

Años más tarde, un fanático de la salsa, David Tran, se mudó de Vietnam a California y fundó Huy Fong, que hizo una salsa picante más espesa y picante, inspirada en Sriraja Panich, que finalmente conquistó las cocinas estadounidenses. Huy Fong obtiene sus chiles de México y el suroeste de los EEUU, donde una sequía histórica ahora ha interrumpido la cadena de suministro.

Eso significa muchas menos botellas en los estantes de las tiendas.

Afortunadamente, las salsas picantes y condimentos similares no son difíciles de preparar, y los cocineros de todo el mundo tienen alternativas que brindan calor y capas complejas de sabor.

Aquí hay solo tres alternativas, de Barbados, México y Camboya. No tendrán un sabor idéntico al de Huy Fong Sriracha, pero no es necesario. Todos son fáciles de hacer y puedes relajarte con el gallo perdido.

—Salsa picante de Bajan

De principio a fin: 15 minutos

Hace ½ taza

Esta salsa picante de Barbados obtiene su picor de los chiles Scotch Bonnet picantes. Si no puede encontrarlos, los habaneros son un buen sustituto. Para evitar que sus dedos se cubran de capsaicina picante, use los tallos de los chiles como mango mientras corta los lados de la vaina central. Un escaldado rápido en agua hirviendo controla el picante de los chiles pero no afectará su sutil sabor afrutado. Refrigerada en un recipiente hermético, la salsa picante se mantendrá hasta por dos semanas. No use mostaza Dijon en lugar de mostaza amarilla. Junto con la cúrcuma molida, la mostaza amarilla simple le da a la salsa su color amarillo vibrante.

2 chiles Scotch bonnet o habaneros

3 dientes de ajo medianos, pelados

3 cebolletas, picadas en trozos grandes

3 cucharadas de vinagre blanco

1½ cucharaditas de cúrcuma molida

1 cucharadita de azúcar morena clara u oscura empacada

Sal kosher

2 cucharadas de mostaza amarilla

2 cucharaditas de jugo de lima

Pon a hervir una cacerola pequeña con agua. Sosteniendo cada chile por su tallo, corta los lados de la vaina de la semilla; desechar los tallos y las vainas de las semillas. Agregue los chiles y el ajo al agua hirviendo y blanquee por 1 minuto. Usando una cuchara ranurada, transfiéralo a un procesador de alimentos.

Agregue las cebolletas, el vinagre, la cúrcuma, el azúcar y ¼ de cucharadita de sal al procesador. Pulso hasta picar, alrededor de 10 pulsos. Raspa el tazón. Agregue la mostaza y el jugo de limón, luego procese hasta que no esté completamente suave, aproximadamente otros 10 segundos. Transfiera a un tazón pequeño o frasco, cubra y refrigere.

— Salsa Macha

De principio a fin: 15 minutos, más enfriamiento

Hace alrededor de 1 taza

Probamos la salsa macha por primera vez en la Ciudad de México durante un recorrido épico de tacos. Obtiene su sabor profundo, terroso y ahumado de los chiles secos tostados, el ajo y una combinación de nueces y semillas. Algunas versiones están bien mezcladas para integrar completamente los ingredientes, pero esta es gruesa con maní picado y semillas de sésamo enteras. (Descubrimos que una licuadora hace un mejor trabajo que un procesador de alimentos para descomponer los chiles tostados). La salsa macha se conserva bien en el refrigerador, pero llévela a temperatura ambiente antes de servir.

¾ onza de chiles guajillos (4 medianos), sin tallo y sin semillas

½ onza de chiles anchos (1 o 2 medianos), sin tallo y sin semillas

1 o 2 chiles chipotles o morita, sin tallo y sin semillas

½ taza de aceite de oliva virgen extra

⅓ taza de maní tostado salado, picado

1½ cucharadas de semillas de sésamo

1 diente de ajo mediano, finamente rallado

Sal kosher

2½ cucharaditas de vinagre de coco o vinagre de sidra

En una sartén de 10 pulgadas a fuego medio, tueste todos los chiles, volteándolos ocasionalmente con pinzas, hasta que estén fragantes y de un color un poco más oscuro, aproximadamente 2 minutos. Transfiera a una licuadora y enfríe durante unos 5 minutos.

Licúa los chiles hasta que estén finamente picados, de 30 a 60 segundos. Transfiera a una cacerola pequeña y agregue el aceite, el maní, las semillas de sésamo, el ajo y ½ cucharadita de sal. Cocine a fuego medio, revolviendo con frecuencia, hasta que esté fragante y ligeramente tostado, de 3 a 5 minutos.

Fuera del fuego, agregue el vinagre. Si sirve de inmediato, transfiéralo a un tazón pequeño y déjelo enfriar; si lo almacena, transfiéralo a un recipiente hermético, enfríe y refrigere hasta por 2 meses (lleve a temperatura ambiente antes de servir).

— Salsa de chile dulce tailandés

De principio a fin: 1¼ horas

Hace unos 24 buñuelos

Nam jim kai es una salsa de chile al estilo tailandés, o en la que existen numerosas iteraciones, aunque todas generalmente presentan una combinación de sabores dulces, salados, picantes y ácidos. La mayoría son espesos y almibarados y comúnmente se sirven con buñuelos de maíz tailandeses crujientes o mariscos. Creemos que también va de maravilla con carnes a la brasa y pollo.

3 dientes de ajo medianos, finamente rallados

2 chiles tailandeses rojos, sin tallo y en rodajas finas o 1 o 2 cucharaditas de hojuelas de pimiento rojo

½ taza de azúcar blanca

¼ taza de vinagre blanco

Sal kosher

En una cacerola pequeña, combine el ajo, los chiles, el azúcar, el vinagre, ½ taza de agua y ½ cucharadita de sal. Lleve a ebullición a fuego medio-alto, revolviendo para disolver el azúcar, luego reduzca a fuego medio y cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté ligeramente almibarado y reducido a aproximadamente ¾ de taza, aproximadamente 15 minutos. Transfiera a un frasco o tazón pequeño y enfríe completamente. La salsa se puede cubrir y refrigerar hasta por 1 semana; llevar a temperatura ambiente antes de servir.