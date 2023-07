“Mi hijo dice que tengo nueve vidas”: anciana hispana sobrevive presunto ataque al azar en un Safeway

La policía está buscando al hombre que agredió a una mujer que salía de una tienda Safeways en Adams Morgan, DC el sábado por la noche.

Silvia Murillo, de 74 años, había ido al Safeway en Columbia Road con una amiga para recoger algunos artículos. Todo fluyó con normalidad, según relató, hasta que estaba a punto de salir de la tienda poco antes de las 9 p.m. sintió un fuerte empujón en la espalda.

Fue entonces cuando ella dijo que comenzó la agresión. "Fue muy aterrador. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que era alguien empujando un carrito, que me empujó por error”, contó Murillo.

Rápidamente se dio cuenta de que el empujón no había sido un error. Murillo dijo que después de estrellarse contra la ventana, el hombre continuó atacándola.

“Fue uno tras otro. El puño, puño, puño, patadas y jalón de pelo”, explicó.

Murillo dijo que algunos transeúntes intervinieron para ayudar y, finalmente, el hombre escapó. Pero el daño ya estaba hecho.

“Pensé en mi hijo”, afirmó. "Pensé que iba a morir. Pensé que me iba a matar”.

Lo que aún no está claro es por qué Murillo fue atacada. Dijo que no le robaron ninguna de sus cosas y el informe policial obtenido por Telemundo 44 no menciona nada sobre el hombre que robó en la tienda.

Murillo señaló que algunos otros clientes le dijeron que el sospechoso estaba actuando de manera extraña dentro del Safeway.

Aunque está agradecida de no haberse roto ningún hueso, Murillo fue hospitalizada y está muy magullada. Los médicos le dijeron que se desgarró un ligamento de la rodilla y ahora tiene que usar un bastón para moverse.

“Gracias a Dios estoy aquí. Por ser tan viejo, estoy aquí. Mi hijo dice que tengo nueve vidas”, bromeó.

Ahora, Murillo dijo que quería compartir su historia para advertir a otros. “Aunque estoy pasando por tanto dolor, todavía tengo que ser feliz”, enfatizó. “Como ahora, estoy muy feliz porque le estoy haciendo saber a la gente lo que está pasando”.

Safeway no ha respondido a una solicitud de comentarios. El Departamento de Policía Metropolitana no ha publicado ninguna información posible sobre el sospechoso.

Sin embargo, Murillo explicó que el hombre medía alrededor de 6 pies y 3 pulgadas de alto, de unos 40 años con cabello corto.