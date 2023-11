Muere Henry Kissinger, protagonista de la política internacional

El Dr. Henry Kissinger, un respetado erudito y estadista estadounidense que tuvo una notable influencia tanto en el país como en el mundo, murió este miércoles a la edad de 100 años en su casa de Connecticut, informó la Kissinger Associates, Inc.

Kissinger, sobreviviente del Holocausto y profesor de Harvard que se convirtió en un destacado diplomático estadounidense, fue un maestro en el arte de la política e ícono de la cultura pop, amado por sus admiradores y odiado por sus detractores.

Como principal asesor de política exterior del presidente Richard Nixon, Kissinger ayudó a establecer la gran estrategia internacional de la nación para salir de una guerra impopular y trazar sus relaciones con dos potencias comunistas rivales. En el segundo mandato de Nixon, Kissinger tuvo que navegar en el contexto del escándalo Watergate que atrajo la atención de su comandante en jefe y finalmente obligó al presidente a dimitir. Mientras tanto, defendió ferozmente su propio territorio político.

“Mi preocupación predominante durante Watergate no fueron las investigaciones que ocuparon los titulares del día. Fue para mantener la credibilidad de Estados Unidos como potencia importante”, escribió Kissinger en sus memorias de 1982 “Years of Upheaval”. “Me convertí en el punto focal de un grado de apoyo sin precedentes para un funcionario no electo. Era como si el público y el Congreso sintieran instintivamente el peligro nacional y crearan un centro sustituto en torno al cual pudiera agruparse el propósito nacional”.

Kissinger negoció la salida de Estados Unidos de la desastrosa guerra de Vietnam y compartió el Premio Nobel de la Paz de 1973 con Le Duc Tho de Vietnam del Norte por un acuerdo de alto el fuego ese año. Casi dos años después, la autodenominada “paz con honor” de Nixon se derrumbó con la caída de Saigón ante el Viet Cong durante la administración del presidente Gerald Ford.

