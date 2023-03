Muere a los 71 años Bobby Caldwell, cantante y compositor estadounidense

Bobby Caldwell, un conmovedor cantante y compositor de R&B que tuvo un gran éxito en 1978 con "What You Won't Do for Love" y una voz y un estilo musical adorados por generaciones de sus compañeros artistas, ha muerto, dijo su esposa el miércoles.

Mary Caldwell dijo a The Associated Press que murió en sus brazos en su casa de Great Meadows, Nueva Jersey, el martes, tras una larga enfermedad. Tenía 71 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La suave canción de soul "What You Won't Do for Love" alcanzó el nº 9 en la lista Billboard Hot 100 y el nº 6 en lo que entonces se llamaba la lista Hot Selling Soul Singles. Se convirtió en un estándar a largo plazo y en un éxito que definió la carrera de Caldwell, que también escribió la canción.

La canción fue versionada por artistas como Boyz II Men y Michael Bolton, y fue sampleada por Tupac Shakur en su canción póstuma "Do For Love".

Otras canciones de Caldwell fueron sampleadas por artistas de hip-hop como The Notorious B.I.G., Common, Lil Nas X y Chance the Rapper.

Abundan las historias, muchas de ellas compartidas en las redes sociales tras su muerte, de oyentes sorprendidos al enterarse de que Caldwell era blanco y no negro.

Caldwell sólo aparecía en silueta en el álbum debut en solitario autotitulado en el que aparece "What You Won't Do for Love".

"Caldwell fue el capítulo final de una generación en la que los ejecutivos discográficos querían ocultar los rostros en las portadas de los discos para que sus artistas tuvieran una oportunidad", dijo Questlove en Instagram.

"Gracias por tu voz y tu regalo #BobbyCaldwell", escribió Questlove.

Chance the Rapper compartió una captura de pantalla en Instagram de un intercambio de mensajes directos que tuvo con Caldwell el año pasado cuando le pidió usar su música.

"Será un honor si sampleas mi canción", escribió Caldwell.

"Eres una inspiración para mí y para muchos otros", le dijo Chance. Dijo en el post que nunca antes le habían dado las gracias por samplear una canción y que "no se había sentido así de roto ante el paso de un extraño en tanto tiempo."

Nacido en Nueva York y criado en Miami, Caldwell era hijo de cantantes que presentaban un programa de televisión de variedades musicales llamado "Suppertime". Multiinstrumentista, empezó a actuar profesionalmente a los 17 años, y se dio a conocer tocando la guitarra en la banda de Little Richard a principios de los 70. A mediados de los 70, Caldwell tocó en varias bandas de bar de Los Ángeles antes de conseguir un contrato discográfico en solitario.

Caldwell nunca tuvo un éxito tan destacado como "What You Won't Do for Love", pero publicó varios álbumes respetados, como "Cat in The Hat" (1980), en cuya portada aparecía con un sombrero de fieltro, y "Carry On" (1982), en el que era su propio productor y tocaba todos los instrumentos.

Su canción "Open Your Eyes" de "Cat in The Hat" fue versionada por John Legend y sampleada por Common en su single "The Light", nominado a los Grammy en 2000.

En la década de 1990, Caldwell pasó a grabar e interpretar estándares americanos, incluidas canciones popularizadas por Frank Sinatra y Nat King Cole, que tanto le gustaban en su juventud.

Además de Mary, su esposa durante 19 años, a Caldwell le sobreviven sus hijas Lauren y Tessa y su hijastra Katie.