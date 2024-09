MoneyGram restablece servicios a través de su app y sitio web tras fallo cibernético

DALLAS, Texas - Los clientes que utilizan MoneyGram para recibir y enviar dinero ya pueden volver a usar el servicio después de que la empresa sufriera un fallo cibernético que dejó a usuarios sin poder realizar transacciones durante días.

La empresa confirmó en un post en X que su sitio web y su aplicación móvil estaban disponibles y que los clientes podían enviar y recibir dinero utilizando ambas plataformas digitales. Sin embargo, la empresa dijo que seguía trabajando para completar transacciones pendientes.

"Seguimos trabajando con diligencia para cumplir con las transacciones pendientes. Gracias de nuevo por la paciencia de nuestros clientes y socios," dijo la compañía en X.

Our website (https://t.co/9WKxUoWLJL) and app are now live and available. Customers can send and receive money through both our digital platforms and agent partners.



We continue to work diligently to fulfill pending transactions. Thanks again for the patience of our customers…