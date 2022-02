Horror: hallan el cuerpo de un niño en un congelador

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) confirmó el homicidio relacionado a un niño en la cuadra 4300 de Saddle Brook Park Drive.

Según información preliminar, a eso de las 9:00 de la mañana la Policía del Distrito Escolar del condado Clark recibió un reporte donde un niño, estudiante de una escuela elemental, fue a clase con una nota de su madre que indicaba que estaba siendo retenida en contra de su voluntad en su casa y no sabía dónde estaba su hijo.

Una vez el caso fue notificado, LVMPD tomó jurisdicción.

Al llegar a la residencia, las autoridades se percataron que una mujer y un hombre salían en un auto y los detuvo.

Después de interrogarla, la mujer le dijo a la policía que no había visto a su hijo de edad preescolar desde principios de diciembre. La mujer agregó que el hombre, su novio, no le permitió entrar a ciertas áreas de la casa. Sin embargo, este no es el padre de los menores, recalcó el teniente Ray Spencer de la LVMPD.

La policía obtuvo una orden de allanamiento y el martes por la tarde registraron la casa y encontraron los restos de un niño en edad preescolar en un congelador. La policía cree que el menor había estado en el congelador desde principios de diciembre.

El novio de la madre fue detenido inicialmente por dos cargos de secuestro y ahora también enfrentará un cargo abierto de asesinato según la policía.

El niño de edad elemental ha sido removido de la familia.

Spencer sostuvo que se trata de una investigación en curso y más adelante ofrecerán otros detalles del caso.