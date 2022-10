“La asfixiaron y la golpearon”: se habría hecho pasar por trabajador de compañía de electricidad para robar a una abuelita

Una mujer de la tercera edad fue atacada y robada el miércoles por un sospechoso que presuntamente se hizo pasar por un empleado de la compañía de gas y electricidad PG&E en Daly City, California.

Familiares de la víctima, de 70 años, aseguraron que el hombre presuntamente la asfixió, la golpeó y le robó los ahorros de toda su vida.

Imágenes de vigilancia muestran al sospechoso vestido con un chaleco de construcción, un casco y una computadora portátil, acercándose a la vivienda.

“Estaba fingiendo ser alguien de PG&E, para tratar de engañar a mi abuela para que lo dejara entrar a la casa”, dijo Skylar, la nieta de la víctima.

Skylar, quien le pidió a NBC Bay Area que no usara su apellido para proteger a su abuela, dijo al mismo tiempo que otros dos hombres saltaron una cerca hacia el patio trasero de la casa. Mientras su abuela de 70 años corría hacia la puerta principal, el hombre con uniforme de trabajador de servicios públicos entró en su casa, indicó.

En el video, se puede escuchar a la abuela de Skylar gritando mientras el sospechoso arrastraba a su chihuahua y luego la atacaba.

“Estaba atrapada”, dijo. “Cuando trató de gritar pidiendo ayuda, la estrangularon y la golpearon. Y luego, procedieron a saquear toda la casa y robaron todo lo de valor, incluidas las joyas de mi abuela y los ahorros de toda su vida", afirmó.

Skylar dijo que su abuela fue golpeada tan brutalmente que la llevaron al hospital.

“Está completamente traumatizada. Este incidente le quitó la sensación de seguridad y protección. La atacaron dentro de su propia casa, donde pensó que estaba a salvo. Y eso es algo que realmente quiero enfatizar porque estos hombres son cobardes. Están apuntando a los ancianos”, dijo.

Skylar dijo que está hablando para que la gente sepa que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de servicios públicos. Agregó, que los sospechosos intentaron irrumpir en dos casas cercanas antes de apuntar a su abuela.

El video de la cámara del tablero de un pariente mostró a los hombres saliendo de la casa con lo que parecían ser las pertenencias de la víctima.

La policía de Daly City dijo que está investigando el caso. Ahora, Skylar espera que las personas mayores del Área de la Bahía estén en alerta máxima y que los sospechosos sean atrapados.

“Simplemente atroz. No puedo creer que la gente apunte a los ancianos. Me rompe el corazón ver a mi abuela como es. Estos hombres son solo la escoria más baja de la tierra, en mi opinión. Me quema de adentro hacia afuera que esto haya sucedido”, dijo.