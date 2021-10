La cigüeña llega con dinero: bebés nacidos en 2021 recibirán el Crédito por Hijos

El hecho de que tu bebé aún no haya celebrado su primer cumpleaños en 2021 no significa que no puedas reclamar el Crédito Tributario por Hijos. Y eso también aplica a los padres que esperan el nacimiento de sus vástagos antes del 31 de diciembre.

Millones de familias recibirán tres pagos más este año del gobierno federal como parte del Crédito Tributario por Hijos ampliado de 2021, y eso incluye a los padres de recién nacidos. Los hogares que esperan el nacimiento de sus pequeños este año también podrán reclamar el pago durante la temporada de impuestos de 2022.

Antes de la pandemia, los padres tenían que esperar hasta presentar sus impuestos sobre la renta para reclamar un crédito por hijos de $2,000 en una sola suma. Pero este año, gracias al Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden, los padres pueden recibir $3,600 para niños menores de 6 años y $3,000 para niños entre 6 y 17 años. El crédito ampliado llega el 15 de cada mes a las cuentas bancarias de las familias que así lo desean, aunque hay quienes optaron por cancelar los pagos a fin de recibir la suma total el próximo año.

Pero si tienes un recién nacido, o está previsto que tu bebé nazca antes del 31 de diciembre, obviamente no podría haber reclamado al niño en tu declaración de impuestos el año pasado. Por lo tanto, deberás realizar algunos pasos adicionales para obtener tu reembolso.

CÓMO RECLAMAR EL CRÉDITO

El Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos permite a los padres verificar que toda su información sea correcta, revisar el estado de los pagos y les da la opción de optar por no recibir pagos mensuales.

Pero el portal pronto será la opción para informar cualquier cambio en el estado que sea diferente de la última declaración de impuestos que el IRS tiene registrada (ya sea 2020 o 2019). Y eso incluye a los bebés nacidos o adoptados en 2021.

Debido a que la opción de agregar un nuevo niño aún no está disponible, los padres ya habrán perdido los pagos por adelantado de julio, agosto y septiembre.

“A finales de este año, el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos [CTC UP] se actualizará para permitirle informarnos sobre los hijos calificados que reclamará en su declaración de impuestos de 2021 para que podamos ajustar su Crédito Tributario por Hijos estimado para 2021, y por lo tanto, ajustar la cantidad de sus pagos anticipados mensuales del Crédito Tributario por Hijos”, señala el IRS en su sitio web.

Sin embargo, si no recibe los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos para un hijo calificado que reclamarás este año, puedes cobrar el monto total por ese dependiente cuando presentes tu declaración de impuestos de 2021, según el IRS.

Las familias recibieron su primer pago en julio y seguirán recibiendo pagos por el IRS en octubre, noviembre y diciembre.

El crédito, de entre 250 y 300 dólares al mes por niño, fue promulgado por el presidente Joe Biden como parte del Plan de Rescate Estadounidense de 1,9 billones de dólares, diseñado para ayudar a Estados Unidos a recuperarse de la pandemia de COVID-19.

El próximo pago se emitirá el 15 de octubre. Y los dos últimos pagos del año saldrán el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

NIÑOS QUE CALIFICAN PARA LOS PAGOS

Bebés y niños nacidos o adoptados antes de 2021: No tienes que hacer nada para recibir pagos de crédito tributario por hijos, siempre que el IRS tenga tu declaración de impuestos de 2020 o 2019 en el archivo.

Bebés nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2021: Si el niño fue reportado de alguna manera al IRS antes de que se enviara el primer cheque en julio, los cheques seguirán el cronograma habitual. Sin embargo, es más probable que el IRS no haya sido informado sobre este nuevo dependiente; en ese caso, el dependiente deberá agregarse cuando esa opción esté disponible en el Portal de Actualización.

Bebés nacidos entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2021: debido a que algunos pagos ya se han realizado para cuando pueda registrarse o actualizar su información a través del portal, recibirás todos los pagos mensuales posteriores, y el resto se emitirá con tu declaración de impuestos la próxima primavera. El IRS ha anunciado que también ajustará la cantidad de cada uno de tus pagos mensuales si perdiste los primeros pagos.

Bebés nacidos en diciembre de 2021: Después de que se envíe el último cheque, el 15 de diciembre, ya no necesitarás usar los portales del IRS para administrar la nueva información sobre tus dependientes y los pagos mensuales. En cambio, recibirás el monto total cuando presentes tus impuestos en 2022.

Ten en cuenta que, a menos que se extienda el crédito tributario por hijos, los padres de bebés de 2022 no recibirán cheques mensuales ni la cantidad completa de $3,600 otorgada en 2021. Eso significa que un bebé nacido el 31 de diciembre sí recibe los pagos, mientras que un bebé nacido el 1 de enero de 2022 no podrá obtener el dinero.

¿EXISTE ALGÚN REQUISITO PARA QUE LOS PADRES DE RECIÉN NACIDOS RECIBAN LOS PAGOS MENSUALES?

Los criterios se basan en la edad de tu hijo al final de este año calendario. Eso significa que todos los hijos calificados nacidos el 31 de diciembre de 2021 o antes recibirán el crédito fiscal completo de $3,600 durante el transcurso de 2021-2022. Y los padres de gemelos pueden recibir hasta $7,200.

El crédito por hijos de 2021 para recién nacidos tendrá un tope de $3,600 en total por niño, y se reducirá a partir de ahí a medida que aumenten tus ingresos. El IRS utiliza diferentes límites de eliminación de ingresos brutos ajustados (cuando tus ingresos son demasiado altos para calificar para el monto total del crédito) para contribuyentes solteros, jefes de familia y parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

Puede verificar si califica utilizando la herramienta Asistente de Elegibilidad del IRS. Luego, usa el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos para ver si estás inscrito y para actualizar tu información bancaria o dirección postal.

SEGUIMIENTO DE PAGOS

Si no has recibido pagos anteriores, puedes solicitar un seguimiento de pago del IRS. El tiempo que tendrás que esperar antes de solicitar un seguimiento de pago depende de si esperas que tu pago llegue mediante depósito directo o un cheque enviado por correo postal.

El IRS envía automáticamente los pagos mensuales por adelantado mediante depósito directo a las cuentas bancarias archivadas. Si esperas un depósito directo, puedes solicitar un seguimiento de pago si han pasado cinco días desde la fecha del depósito y el banco dice que aún no ha recibido el pago.

Para aquellos que esperan un cheque enviado por correo a una dirección estándar, deben esperar cuatro semanas antes de solicitar un rastreo, y para aquellos que no tienen una dirección estándar, la espera será aún más larga.

Los residentes con una dirección de reenvío registrada en la oficina de correos local deben esperar seis semanas antes de completar un seguimiento de pago, y los residentes con una dirección en el extranjero tendrán que esperar nueve semanas.

Las familias estadounidenses reciben su Crédito Tributario por Hijos ampliado en dos fases. La mitad se entrega en pagos mensuales anticipados, que comenzaron en julio y terminarán en diciembre. La otra mitad se reclamará en la declaración de impuestos de 2021.