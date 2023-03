Invitan a Trump a testificar ante jurado especial que investiga el pago de dinero a una actriz porno

El expresidente Donald Trump fue informado de que puede testificar ante un jurado especial en Manhattan como parte de una investigación sobre el pago de dinero para callar a una actriz de cine porno que dijo que había tenido relaciones sexuales con el exmandatario, según dos de sus abogados.

Trump no fue citado y no está siendo obligado a presentarse en las oficinas del fiscal de distrito en Manhattan, los abogados defensores le dijeron a NBC News el jueves. Los abogados de Trump no indicaron si prestará testimonio.

El diario The New York Times reportó el jueves que Trump fue informado de que puede aparecer ante el jurado especial la semana próxima y citó fuentes que dijeron que el fiscal de distrito dio señales de que podría enfrentar cargos penales.

