Interrupciones del servicio de trenes en el sur de California

SAN DIEGO – Programan cierres del servicio de trenes en el condado de San Diego a partir de este fin de semana para trabajar en los proyectos de reparación y de estabilización de Del Mar y el proyecto Mid-Coas Trolley.

Los constructores planean instalar columnas de soporte en algunos acantilados de Del Mar al sur de 4th Street y la construcción en curso continuará a lo largo del corredor Mid-Coast Trolley, anunció el jueves la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG).

Por esa razón, está programado un cierre completo de trenes desde las 12 a.m. del sábado hasta las 5 a.m. del lunes entre Oceanside y San Diego. Otro cierre de Solana Beach al centro de San Diego está programado para las 5 a.m. del lunes hasta las 4 a.m. del martes.

Se han programado más cierres parciales de trenes entre la estación de Solana Beach y Santa Fe Depot para que los equipos puedan trabajar en reparaciones de emergencia en los acantilados. Esos cierres son los siguientes:

12 a.m. 17 de abril a 4 a.m. 20 de abril;

12 a.m. 24 de abril a 4 a.m. 26 de abril;

12 a.m. 1 de mayo a 4 a.m. 3 de mayo.

Los cierres afectarán los servicios ferroviarios en el corredor Los Ángeles - San Diego - San Luis Obispo. El Distrito de Tránsito del Norte del Condado, Amtrak, Metrolink y el transportista de carga BNSF se verán afectados por los cierres.