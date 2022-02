Impactante video del momento en que tren choca con un auto en Florida

MIAMI - Un impactante video tomado desde un "dashcam" muestra a un tren Brightline chocando contra un auto en el momento en que este intentaba cruzar las vías en Lake Worth Beach, este miércoles por la mañana.

Este accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. y el impacto fue tan fuerte que partió el auto por la mitad, dijeron funcionarios de Brightline.

Las imágenes muestran al tren y al auto acercándose casi al mismo tiempo a una intersección. El conductor fue hospitalizado como resultado del impacto. Según la policía, el hombre fue identificado como Luis Manuel Páez, de 55 años, quien se reportaba en situación crítica.

Ben Porritt, vice presidente de Brightline dijo: “En el incidente de esta mañana las barreras estaban bajas las luces de emergencia titilaban y las campanas estaban sonando y un individuo tomó una decisión peligrosa de manejar alrededor de las barandas y puso su vida en riesgo. Todos hemos oído el dicho que reza: 'No vale la pena arriesgar la vida por unos segundos'”.

RAW: Dashcam video shows a Brightline train slamming into a car that drove onto the tracks in Lake Worth Beach.

“Este es un trágico recordatorio de la necesidad de estar seguro alrededor de las vías del tren”, dijo Brightline en un comunicado. "Estamos lanzando este video como una oportunidad para educar al público sobre los peligros de conducir alrededor de las puertas de cruce".

El reporte policial del choque señala que el conductor, de forma impaciente e ilegal se adelantó a los autos parados ante la barrera de seguridad.

“Es un ejemplo bien bueno para enseñar que esto es lo que pasa si no obedeces esos brazos cruzados, no obedeces la ley de no pasar sobre la vía cuando los brazos están abajo, no importa si no ves el tren, el tren viene”, comentó Vanessa Alfonso, portavoz de Brightline.

Esta es la tercera colisión de un tren contra un vehículo ocurrida en los últimos cuatro días en el sur de Florida.

El martes por la mañana, una mujer y un bebé escaparon de morir luego que un auto terminara en las vías en Delray Beach, momentos antes de que el tren se estrellara contra el vehículo.