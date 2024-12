Acusan a agentes de bienes raíces de lujo de agresión sexual en Miami y Nueva York

MIAMI, Florida - Los hermanos Alexander, corredores de bienes raíces de lujo, fueron arrestados después de una investigación de agresión sexual en el sur de Florida y Nueva York que supuestamente involucró a docenas de víctimas, dijeron las autoridades este miércoles.

Oren Alexander y su hermano gemelo, Alon Alexander, ambos de 37 años, fueron arrestados tras acusaciones de agresiones sexuales ocurridas en Miami Beach, según la Oficina del Fiscal del Estado en Miami-Dade.

El Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que su hermano, Tal Alexander, también fue arrestado.

Foto de archivo: Oren y Alon Alexander asisten a la última vuelta de Jeff Gordon el 22 de noviembre de 2015 en The Villa, Casa Casuarina en Miami Beach, Florida. (Foto de Aaron Davidson/Getty Images para J Group)

En varias demandas civiles presentadas en Nueva York este año, varias mujeres acusaron a uno o más de los hermanos de presuntas agresiones sexuales y lesiones que se remontan a más de una década.

Una acusación formal de Nueva York acusa a los tres hermanos de conspiración para cometer tráfico sexual y tráfico sexual de víctimas por la fuerza, fraude o coerción.

Los registros mostraron que Alon y Oren Alexander fueron ingresados ​​en una cárcel de Miami-Dade el miércoles por cargos de agresión sexual. A ambos se les negó la fianza el jueves.

La acusación formal acusa a los hermanos de drogar, agredir sexualmente y violar a docenas de víctimas desde aproximadamente 2010 utilizando "sus posiciones prominentes en la industria inmobiliaria" para conocer a las mujeres.

"En ocasiones, los hermanos Alexander organizaban estas agresiones sexuales con mucha antelación, utilizando la promesa de experiencias de lujo, viajes y alojamiento para atraer y seducir a las mujeres a lugares donde luego eran violadas o agredidas sexualmente a la fuerza, a veces por varios hombres, incluido uno o más de los hermanos Alexander", afirma la acusación. "A menudo, los hermanos Alexander drogaban a sus víctimas antes de agredirlas, impidiéndoles defenderse o escapar".

Foto de archivo: Oren Alexander y Tal Alexander asisten al evento de lanzamiento de la galería de ventas 565 Broome el 20 de septiembre de 2016 en la ciudad de Nueva York. (Sean Zanni/Patrick McMullan vía Getty Images)

La acusación dice que los hermanos y otras personas con las que trabajaban conseguían drogas, como cocaína, hongos y GHB, y en múltiples ocasiones drogaban en secreto las bebidas de las mujeres.

Isabelle Kirshner, abogada de Alon y Oren, confirmó a CNBC que los tres hombres fueron arrestados en el sur de Florida. Los gemelos han negado previamente haber cometido algún delito en las acusaciones.

En una conferencia de prensa este miércoles por la tarde, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, dijo que Alon y Oren Alexander fueron arrestados en sus casas de Miami Beach.

El primo de los hermanos Alexander, Ohad Fisherman, también enfrenta cargos en la investigación, dijo Fernández Rundle.

Fernández Rundle dijo que los cargos de Miami-Dade se derivan de tres presuntos incidentes separados que involucraron a tres víctimas diferentes.

El primer incidente ocurrió el 31 de diciembre de 2016 y supuestamente involucró a los gemelos y a Fisherman en lo que Fernández Rundle describió como una "violación en grupo".

En ese caso, la víctima dijo que había estado en Nueva York cuando conoció a Alon, quien la invitó a una barbacoa en su apartamento en Collins Avenue. Una vez que llegó, se dieron cuenta de que no había barbacoa y que los gemelos y Fisherman eran las únicas personas allí, dijo Fernández Rundle.

La víctima dijo que los hermanos discutieron sobre quién la violaría primero mientras Fisherman la sujetaba y los gemelos la violaban, dijo Fernández Rundle.

Después, la obligaron a tener relaciones sexuales con Fisherman, luego le dijeron que se duchara y que no le contara a nadie lo que sucedió mientras se le permitía irse, dijo Fernández Rundle.

El segundo supuesto incidente ocurrió el 20 de octubre de 2017 y sólo involucró a Oren Alexander, dijo Fernández Rundle.

La víctima dijo que fue con Oren a un evento inmobiliario y fue invitada a regresar a su apartamento para probarse unas gafas de realidad virtual, dijo Fernández Rundle. Él presuntamente le dio una copa de vino y comenzó a quitarle la ropa, mientras ella le decía que parara.

La víctima dijo que ya no tenía control de su cuerpo y terminó en la cama, donde no podía moverse ni hablar y no tenía fuerzas para empujar a Oren mientras la violaba, dijo Fernández Rundle.

El tercer presunto incidente ocurrió el 26 de octubre de 2021 y también solo involucró a Oren Alexander, dijo Fernández Rundle.

En ese incidente, la presunta víctima dijo que conoció a Oren en una cena y regresó con él a una casa donde él comenzó a besarla, dijo Fernández Rundle.

Él se puso agresivo y le arrancó la parte superior del vestido, pero ella se escapó y bajó las escaleras, pero descubrió que la puerta estaba cerrada con llave a distancia, aseguró Fernández Rundle.

Ella regresó a su habitación para que abriera la puerta, pero él la agredió sexualmente, dijo Fernández Rundle.

"Cuando hombres con cierta posición y riqueza son acusados ​​de delitos sexuales, algunos pueden quedar impactados o asombrados de por qué una persona con tantos bienes, que puede tener todo lo que quiere, necesitaría recurrir a cometer una agresión sexual", dijo Fernández Rundle.

Mientras tanto, Tal Alexander compareció en un tribunal federal en el sur de Florida el miércoles por la tarde en la investigación de tráfico sexual de Nueva York, donde los fiscales buscaron que lo detuvieran por ser un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga.

El juez programó una audiencia de detención y deportación para el viernes por la tarde.

La acusación de Nueva York dijo que Tal Alexander es aproximadamente un año mayor que los gemelos. También dijo que Alon Alexander ha sido ejecutivo de una empresa de seguridad privada propiedad y operada por su familia desde aproximadamente 2012.

Oren y Tal Alexander son los fundadores de Official, una firma de bienes raíces de lujo con oficinas en Miami y Nueva York y que también opera en los Hamptons y Aspen.

En 2019, negociaron la venta de una propiedad de $50 millones en Indian Creek Island, conocida como "Billionaire Bunker", entonces un récord para la casa más cara vendida en Miami-Dade.

La isla es el hogar del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien el año pasado supuestamente compró una mansión de $79 millones apenas dos meses después de comprar una propiedad vecina por $68 millones, así como otras celebridades de primera línea como la leyenda de la NFL Tom Brady, el cantante Julio Iglesias e Ivanka Trump y Jared Kushner.

Fernández Rundle dijo que tiene la esperanza de que no haya otras víctimas en Miami-Dade, pero insta a todas las posibles víctimas a que se presenten.