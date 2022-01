Impuestos 2022: preparadores gratuitos, créditos fiscales y cómo rastrear el estatus del reembolso

La temporada de presentación de impuestos de 2022 iniciará de forma oficial el 24 de enero, fecha en la que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales para el año fiscal 2021.

La fecha límite para presentar una declaración de impuestos de 2021 y pagar cualquier impuesto adeudado es 18 abril.

La agencia tributaria y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtieron que este año no se extenderá la fecha límite, como ocurrió el año pasado, cuando se prolongó hasta el 17 de mayo a fin de implementar los cambios establecidos por el Plan de Rescate Estadounidense.

Los funcionarios del Tesoro y del IRS instan a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de forma electrónica para acelerar el proceso y el pago de los reembolsos. Los contribuyentes que presentan mediante correo postal verán demoras significativas.

Ambas agencias señalan que este año el procesamiento de las declaraciones será 'frustrante', pues el IRS aún acumula millones de formularios del año pasado debido a la escasez de personal a raíz de la pandemia.

El consejo del fisco: Si quieres que tu reembolso y tus créditos fiscales lleguen a tus manos cuanto antes, entonces asegúrate de presentar tus impuestos en línea y de registrar una cuenta bancaria para recibir el depósito directo. Si lo haces por correo postal y esperas un cheque impreso en tu buzón, será mejor que te armes de paciencia, porque estas declaraciones se procesan con mayor lentitud.

El IRS estima que alrededor del 90% de las personas presentarán sus declaraciones de forma electrónica, pues es la forma más rápida y segura de recibir un reembolso.

La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días, pero algunas declaraciones de impuestos requieren una revisión adicional y pueden tardar más en procesarse que otras. Esto puede ser necesario cuando una devolución tiene errores, está incompleta o se ve afectada por robo de identidad o fraude.

Si una persona cree que puede haber sido víctima de un robo de identidad, debe denunciar al 1-800-908-4490.

Para obtener más información sobre reembolsos y la “Aplicación móvil IRS2Go” visite https://www.irs.gov/uac/irs2goapp.

También puede visitar https://www.irs.gov/refunds/tax-season-refund-frequency-asked-questions para aclarar dudas frecuentes.

ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS DEL IRS PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN Y ACELERAR LOS REEMBOLSOS:

Haga su declaración de forma electrónica y solicite el depósito directo para obtener el reembolso con mayor rapidez. La mayoría de los estadounidenses recibieron los Pagos de Impacto Económico de forma automática, y cualquier persona que recibió la cantidad máxima no necesita incluir ninguna información sobre sus pagos cuando presente la declaración. Sin embargo, aquellos que no recibieron un pago o solo recibieron un pago parcial pueden reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración de impuestos de 2021. El software de preparación de impuestos Free File del IRS puede ayudar a los contribuyentes a calcular la cantidad. Los pagos del Crédito Tributario por Hijos recibidos durante 2021 no están sujetos a impuestos y no reducen el reembolso del contribuyente cuando se presentan en 2022.

El IRS afirma que emitirá nueve de cada 10 reembolsos dentro de los 21 días posteriores a la aceptación con presentación electrónica y depósito directo.

PLATAFORMA GRATUITA PARA PREPARAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS

El IRS ofrece la herramienta FREE FILE para la declaración de impuestos de forma gratuita. Tenga en cuenta que solo los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado (o AGI) sea de $ 72,000 o menos tienen acceso al portal.

La agencia hizo mejoras al programa Free File, que permite a los contribuyentes que cumplen el límite ingresos presentar sus declaraciones de forma gratuita. El programa de software gratuito en línea es accesible solo a través de IRS.gov. Los contribuyentes pueden visitar www.irs.gov/freefile para más información.

Free File del IRS es una plataforma creada por el IRS y una organización sin fines de lucro llamada Free File Alliance. La herramienta ofrece acceso a software gratuito de preparación de impuestos de 10 empresas de preparación de impuestos, incluidas las principales marcas. Debe tener menos de $72,000 de ingreso bruto ajustado para calificar para Free File del IRS (el IRS estima que el 70% de todos los contribuyentes cumplen los criterios).

Los proveedores de Free File del IRS incluyen servicios como Intuit (que administra TurboTax), TaxAct y TaxSlayer.

Solo debe proporcionar información básica sobre usted y el lugar donde vive, y Free File del IRS lo conectará con un software gratuito de preparación de impuestos. Sin embargo, según el proveedor, es posible que se le cobre por su declaración estatal.

Según el IRS, más de 20 estados también tienen programas estatales de Free File, en concordancia con el patrón del federal, lo que significa preparación gratuita de impuestos para su declaración estatal.

Esos estados son: Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia y West Virginia, junto con el Distrito de Columbia.

Además, incluso si sus ingresos superan el límite, Free File del IRS brinda a todos acceso a versiones electrónicas rellenables de los formularios del IRS, aunque con poca orientación.

Abre aquí para más detalles.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS

Si recibió pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos, ese monto se basó en su última declaración de impuestos presentada (para la mayoría de las personas, esa sería su declaración de impuestos de 2020), así como en los niños que cumplen los criterios y las edades de los niños. Si alguno de sus detalles de calificación cambió en 2021, podría cambiar la cantidad para la que califica, y deberá dar cuenta de esos cambios cuando presente su declaración de impuestos este año.

Antes de que comience la temporada de impuestos, debe recibir una carta del IRS que detalla cuánto dinero recibió por adelantado en los pagos del Crédito Tributario por Hijos y la cantidad de niños calificados que el IRS contó para determinar la cantidad para la que califica. Usted o su preparador de impuestos puede usar esta carta para determinar cuánto del Crédito Tributario por Hijos aún le debe el IRS cuando presente su declaración.

EN CASO DE MUDANZA

Si se mudó este año, recuerde actualizar su dirección en el Portal de Actualización del Crédito Fiscal por Hijos para asegurarse de recibir su carta antes de la fecha de impuestos. Si extravió su carta, también puede encontrar su información iniciando sesión en el portal.

El Crédito Tributario por Hijos no es un beneficio nuevo; solo se amplió temporalmente para 2021. Anteriormente, el crédito permitía a los padres reclamar hasta $2,000 por niño menor de 17 años. Para los impuestos de 2021, los padres pueden reclamar hasta $3,000 por cada niño entre 6 y 17 años y $3,600 para niños menores de edad 6. Pero estas cantidades comienzan a disminuir una vez que alcanza ciertos umbrales de ingresos.

Si recibió pagos por adelantado en 2021, esos pagos representaron la mitad de la cantidad para la que califica según su última declaración de impuestos. En general, el monto restante del Crédito Tributario por Hijos que reclamará cuando presente sus impuestos de 2021 debe ser la segunda mitad.

Debido a que los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos se basaron en su declaración de impuestos más reciente, es posible que deba conciliar el dinero que recibió y para lo que realmente califica en función de su situación real en 2021. Por ejemplo, tal vez su estado civil o ingresos cambiaron en 2021, o su hijo permaneció en otra residencia durante más de la mitad del año. Es posible que también haya optado por no recibir los pagos por adelantado, lo que significa que recibirá el monto total con su declaración de impuestos.

¿QUÉ PASA CON LOS PADRES QUE NO RECIBIERON PAGOS ADELANTADOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Durante los seis meses en que el IRS envió pagos por adelantado, algunos pagos no se realizaron debido a información bancaria incorrecta, una dirección incorrecta o porque la familia no calificaba según su última declaración de impuestos presentada.

Puede usar el Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos para ver sus pagos anteriores y verificar su información personal.

Si el IRS no emitió un pago que se le debe, puede conciliar el monto cuando presente su declaración de impuestos de 2021. Si el IRS envió un pago que nunca recibió, puede presentar el Formulario 3911 para obtener ayuda del IRS para rastrear el pago.

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL CRÉDITO FISCAL POR HIJOS PARA 2022

El Crédito Tributario por Hijos ampliado venció a fines de 2021, por lo que a partir de ahora las familias no recibirán ningún pago mensual adelantado del Crédito Tributario por Hijos en 2022. Eso significa que ya no obtendrá el dinero extra en su cuenta el día 15 de cada mes.

Si usó esos pagos para el cuidado de niños u otros gastos, puede tener sentido comenzar a planificar cómo presupuestará sin el crédito fiscal.

Incluso sin una extensión de los nuevos cambios en 2021, los padres en 2022 aún pueden recibir el Crédito Tributario por Hijos original cuando presenten su declaración en 2023.

Eso significa que para 2022, el monto del crédito volverá a ser de $2,000 por niño menor de 17 años. Pero sin el crédito ampliado, es posible que el Crédito tributario por hijos nuevamente no sea totalmente reembolsable y requiera que los padres alcancen un umbral mínimo de ingresos del trabajo para calificar .

PRESENTAR IMPUESTOS CON ITIN

El IRS emite Números de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) a las personas que no tienen ni cumplen los criterios para un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

El ITIN se usa en lugar de un SSN en una declaración de impuestos para identificarlo a usted, su cónyuge o dependiente sin un SSN, en la declaración de impuestos. Por ejemplo, si usted es un inmigrante que solicitó un estatus legal para trabajar o residir en en el país, necesitará un ITIN para presentar una declaración de impuestos mientras espera una decisión.

La declaración de impuestos puede servir como prueba de “buen carácter moral” en casos de inmigración y podría ser útil para su caso de inmigración si puede ajustar su estado en el futuro.

Para presentar una declaración de impuestos, debe ingresar su ITIN en el espacio para el SSN en el formulario de impuestos, completar el resto de la declaración y enviar la declaración de impuestos (junto con cualquier formulario adicional) al IRS.

Si tiene un ITIN que se emitió antes de 2013, ya debería haber recibido un aviso del IRS para renovarlo. Si no ha utilizado su ITIN en una declaración de impuestos federales en los últimos tres años (2017-2019), deberá renovarlo. Para obtener más información, visite Renovaciones de ITIN del IRS.

¿PUEDO RECLAMAR CRÉDITOS FISCALES CON UN ITIN?

Sí. Hay algunos créditos fiscales que puede reclamar con un ITIN.

Crédito Tributario por Hijos (CTC)

Este beneficio fiscal tiene un valor de hasta $3,000 por niño, pero solo puede reclamarlo si sus hijos tienen un números de Seguro Social. Usted y su cónyuge (si está casado) pueden tener un ITIN o SSN.

Para reclamar el CTC, ingresará su ITIN y el SSN de sus hijos en el Anexo 8812 "Crédito Tributario por Hijos". Los niños que califican para el CTC deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que vivan en el país por más de seis meses.

Si bien los niños con ITIN que viven en México o Canadá pueden ser dependientes para fines de declaración de impuestos, no pueden reclamarse para el CTC.

Nota: El requisito de SSN para los niños expirará en 2026. A menos que se promulgue una ley, las normas del CTC volverán a las anteriores: el crédito tendrá un valor de hasta $1,000 por niño, y usted, su cónyuge y su hijo calificado pueden tener un SSN o ITIN para reclamar el CTC utilizando el Anexo 8812.

Crédito por Otros Dependientes (COD)

Un crédito no reembolsable de $500 está disponible para familias con parientes calificados. Esto incluye niños mayores de 17 años y niños con un ITIN. Además, los familiares calificados que se consideran dependientes para efectos fiscales (como los padres dependientes) pueden reclamar este crédito. Dado que este crédito no es reembolsable, solo puede ayudar a reducir los impuestos adeudados. Si cumple los criterios tanto para este crédito como para el CTC, este se aplicará primero para reducir su ingreso imponible. Crédito de reembolso de recuperación (RRC)

Si no recibió su último cheque de estímulo, aún puede reclamarlos como RRC cuando presente una declaración de impuestos de 2021 en 2022. Crédito para el cuidado de niños y dependientes (CDCTC)

El Crédito para el cuidado de niños y dependientes es un beneficio fiscal federal que puede ayudarlo a pagar los gastos de cuidado de niños o adultos que se necesitan para trabajar o buscar trabajo. Este crédito no reembolsable vale hasta $1,050 para un dependiente o hasta $2,100 para dos o más dependientes.

El Plan de Rescate Estadounidense expandió temporalmente el crédito para el año fiscal 2021 (para el cual usted declara impuestos en 2022). La expansión hace que el crédito fiscal sea reembolsable y casi cuadriplica el valor hasta $4,000 para un dependiente y hasta $8,000 para dos o más dependientes.

Crédito fiscal de oportunidad estadounidense (AOTC)

Este crédito tiene un valor de hasta $2,500 y puede ayudar a reducir los gastos educativos para asistir a la universidad. El crédito solo está disponible para los primeros cuatro años de educación postsecundaria del estudiante.

¿CÓMO SOLICITO UN ITIN?

Si desea presentar una declaración de impuestos pero no puede obtener un SSN válido, debe completar el formulario W-7 del IRS, "Solicitud de número de identificación de contribuyente individual del IRS". El formulario W-7 debe enviarse al IRS con una declaración de impuestos completa y documentos que verifiquen la identidad y el estado extranjero. Necesitará documentos originales o copias certificadas de las agencias emisoras. Las instrucciones para el Formulario W-7 describen qué documentos son aceptables.

Los padres o tutores pueden completar y firmar un Formulario W-7 para un dependiente menor de 18 años si el dependiente no puede hacerlo, y deben marcar la casilla del padre o tutor en el área de firma de la solicitud. Los dependientes mayores de 18 años y los cónyuges deben completar y firmar sus propios formularios W-7.

Aquí te explicamos más.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO UN ESTATUS MIGRATORIO QUE ME AUTORICE A VIVIR EN EL PAÍS?

A muchas personas que no están autorizadas a vivir en los Estados Unidos les preocupa que la declaración de impuestos aumente su exposición al gobierno, por temor a que esto pueda resultar en la deportación.

Si ya tiene un ITIN, entonces el IRS tiene su información, a menos que se haya mudado recientemente. No está aumentando su exposición al renovar un ITIN o declarar impuestos con un ITIN.

La ley actual prohíbe que el IRS comparta información sobre declaraciones de impuestos con otras agencias, con algunas excepciones importantes. Por ejemplo, la información de la declaración de impuestos puede, en ciertos casos, compartirse con agencias estatales responsables de la administración tributaria o con agencias de aplicación de la ley para la investigación y enjuiciamiento de leyes penales no tributarias. Las protecciones contra la divulgación de información están establecidas en la ley, por lo que no pueden ser rescindidas por una orden ejecutiva presidencial u otra acción administrativa a menos que el Congreso cambie la ley.

Conociendo los riesgos y beneficios potenciales involucrados, solo proceda con una solicitud de ITIN o una declaración de impuestos si se siente cómodo.

Consulte con un abogado de inmigración si tiene alguna inquietud.

RASTREA TU REEMBOLSO FEDERAL Y ESTATAL

Un contribuyente que presenta la declaración de impuestos federales puede verificar el estatus de su reembolso mediante la herramienta en español ¿Dónde está mi reembolso? del IRS; sin embargo, cada estado tiene su propio proceso para manejar los impuestos estatales sobre la renta.

El IRS demora en general 21 días en procesar una declaración electrónica, pero los estados pueden tardar unos 30 días o más. Cada entidad cuenta con un sistema en línea que le permite al contribuyente verificar el estado de su reembolso.

El contribuyente debe tener en cuenta que cada estado usa un sistema distinto al federal y al de otras entidades para informar a los contribuyentes sobre su declaración. No obstante, en general, hay dos datos primordiales que necesitará para verificar su reembolso.

El primero es el Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Si presenta una declaración conjunta, debe registrar el número de identificación que aparezca primero en la declaración.

Casi todos los estados también requerirán que proporcione el monto exacto del reembolso. Algunos estados solicitarán al contribuyente que redondee la cifra al monto más cercano, pero algunos estados, como Vermont, requieren la cantidad exacta.

Otros estados también pueden requerir la fecha de nacimiento, el año de declaración, estado civil y hasta el código postal.

Aquí encontrarás un listado de estados ordenados por orden alfabético con el enlace a la interfaz para verificar el estatus del reembolso.

Tenga en cuenta que Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no tienen impuesto estatal sobre la renta. Además, New Hampshire y Tennessee no gravan los salarios e ingresos regulares, pero gravan algunos ingresos de dividendos e inversiones.

Los residentes de Tennessee no pagan impuesto sobre la renta sobre sus ingresos y salarios. El impuesto solo se aplica a los ingresos por intereses y dividendos, y solo si supera los $ 1,250 ($ 2,500 para contribuyentes conjuntos). Es improbable un reembolso para este impuesto sobre la renta.

Visita nuestra sección AYUDA FINANCIERA Y BENEFICIOS, con información actualizada acerca de créditos tributarios, calendario fiscal 2022 y otras herramientas para la temporada de impuestos 2022.