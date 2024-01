Si quieres más dinero en 2024, estos artículos pueden valer hasta miles de dólares

Ya el 2024 llegó y con ello los propósitos que uno se compromete en cumplir.

Algunos se proponen tener un estilo de vida más saludable, encontrar el amor o ir en más viajes. Otros, ganar más dinero y pagar deudas.

Para quienes buscan atraer la abundancia y la prosperidad económica este 2024, no será necesario prender velas color verdes, colocar un objeto de un elefante con el trompo hacia arriba ni crear amuletos de la suerte, pues hay otras maneras de obtener dinero que pudieran complementar a los ingresos del hogar.

A continuación, compartimos información útil que podría ayudarte a tener dinero extra, ya sea de artículos que tengas en tu casa, propiedades sin reclamar y hasta dinero que te deba el gobierno.

REVISA TU CASA: ESTOS ARTÍCULOS PODRÍAN VALER CIENTOS Y HASTA MILES DE DÓLARES

Existen muchas cosas en tu casa que probablemente hayas dejado de usar y quizás las tengas guardada en un cajón en el altillo o el sótano. Revísalas muy bien porque estas cosas y artefactos pueden valer cientos o miles de dólares.

Desde un set de Tupperware hasta discos de vinilo y muñecas "Cabbage Patch", lo cierto es que hay objetos que si bien ya pasaron su tiempo, tienen un valor importante para los coleccionistas.

Si encuentras una de estas antigüedades, consulta con un experto o coleccionista para tener una idea del valor que pueden llegar a tener. Los resultados podrían sorprendente.

REVISA TU CARTERA: PUEDE HABER MONEDAS Y BILLETES QUE VALGAN MILES DE DÓLARES

MONEDAS

Muchas monedas pasan por nuestras manos todos los días y mucha gente puede tener monedas valuadas en miles de dólares y no lo saben.

¿Cómo identificar que te has topado con una moneda valiosa?

Monedas con errores de impresión: El sitio especializado en la colección de monedas, The Spruce Crafts, explica que existen muchas monedas que han sido distribuidas tras ser acuñadas y que llevaron errores en el proceso de impresión. Algunas monedas tienen elementos de más mientras que otras tienen el fundido de una letra o elemento doble.

Monedas antiguas de colección: Existen monedas antiguas que pueden valer millones y los coleccionistas se pasan la vida buscándolas para comprarlas.

A continuación te contamos cuáles son las seis monedas antiguas más valiosas en Estados Unidos:

Según American Numismatic Association, la más valiosa es una moneda de un dólar impresa en 1794, que muestra el cuerpo de una mujer a la que se conoce como Libertad, con su largo cabello. Esta moneda se vendió en una subasta de Stack Browers por poco más de $10 millones. Le sigue una moneda de 1933 que fue vendida en una subasta privada en el 2002 por $7.6 millones. Lo interesante de esta moneda de oro es que al comienzo, no era para nada rara ya que se imprimieron más de 400,000 de ellas, pero la mayoría fue derretida y nunca llegó a circulación cuando se aprobó una ley que prohibía las monedas de oro. Una moneda impresa en 1787 y es de cobre. Fue producida cuando un ciudadano acaudalado de Nueva York, Ephriam Brasher, entregó una propuesta para imprimir monedas de cobre para el estado. Cuando el estado de Nueva York decidió no imprimirlas, Brasher hizo algunas, conocidas como las monedas Brasher Doubloons. Una moneda de este tipo fue vendida en 2011 por $7.4 millones. Luego sigue la moneda conocida como Caliphate Gold Dinar, que se vendió en 2011 por $6 millones. En quinto lugar, se ubica una moneda conocida como Liberty Head Nickel. Se trata de una moneda de cinco centavos impresa en 1913. Lo ejemplar de esta moneda es que se pusieron en circulación cinco de estas monedas. Una de estas monedas se vendió en 2018 por $4.5 millones. Finalmente, figura la moneda conocida como Bust Dollar, de 1804. Esta moneda tiene un valor de $4.1 millones.

Sin embargo, si no tienes alguna de estas seis monedas, no te preocupes porque hay otras más que tienen un alto valor.

“Si estás interesado en encontrar monedas valiosas, una cosa que podrías considerar es ir a tu banco”, dijo David Vagi, Director de NGC Ancients.

El experto en monedas antiguas explicó que “muy a menudo la gente entrega monedas antiguas. A veces, hay monedas antiguas o monedas de plata”.

Entre las monedas que llegan a los bancos, “existe la posibilidad de que encuentres algunas de 1964 o antes, que en realidad son de plata. Y si encuentras monedas de plata, valen mucho, mucho más que su valor nominal”, dijo Vagi.

Específicamente, podrías encontrar monedas por las que coleccionistas están dispuestos a pagar hasta $4,000, dependiendo de sus características.

Además, entre las monedas acuñadas antes de 1965 circularon algunas que contienen 90% de plata o menos. Entre otras categorías de monedas hay algunas a las que se les conoce como “junk silver” y muchas personas están dispuestas a comprarlas solo por su contenido de este material precioso.

“Entonces, si estás buscando un desafío divertido, ve al banco, cambia algunas barras de monedas y míralas. Y si no encuentras nada, lo único que debes hacer es llevar los rollos al banco y recuperar tu dinero”, dice Vagi.

BILLETES

Billetes de $2 y otros billetes raros: Debido a su rareza, el billete de $2 ha sido sinónimo de buena suerte en Estados Unidos desde su creación en 1892.

Desde ese año, el billete ha recibido seis diferentes versiones, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"Durante gran parte de su vida, el billete de $2 fue un billete muy poco popular que era asociado con mala suerte y simplemente un billete muy difícil de intercambiar en el mercado", explicó la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.

Sin embargo, la oficina añadió que la fortuna del billete tomó un giro de 180 grados durante la Segunda Guerra Mundial. "A principios de 1942, la tesorería de EEUU prohibió el transporte de moneda estadounidense a la frontera entre México y Estados Unidos", explicó la agencia. "La tesorería hizo esto 'para evitar que se utilizara a México como un lugar en el que los agentes del Eje pudieran deshacerse de la moneda en dólares saqueada en el extranjero'".

Ante ello, el gobierno estadounidense sólo permitió el traslado de billetes de $2 y dólares de plata debido a que se creía que estas denominaciones eran raras en el extranjero.

Esta regla provocó que la demanda por el billete se dispara en la frontera y luego por todo Estados Unidos.

Así que, si tienes un billete de $2 y te preguntas si realmente vale algo más, hay algunas cosas que debe buscar:

U.S. Currency Auctions dijo que los billetes de $2 de 1890 con un sello marrón o rojo podrían venderse por hasta $4,500.

Varios detalles como la circulación, el color del sello y el año de impresión influyen en el valor del billete.

Consulta la lista completa de valores aquí.

Billetes de $1 con errores de impresión: Debido a un error, se imprimieron dos tandas de 6 millones de estos billetes con el mismo número de serie.

Según reporta el sitio especializado wealthynickel.com, el gobierno ordenó en 2013 la impresión de una tanda de billetes de $1. Fue así que en noviembre de 2014 la Oficina de Grabado e Impresión de EEUU pidió una tanda a la oficina de Washington DC.

Y en julio de 2016, un pedido similar fue enviado a la oficina de Fort Worth, en Texas.

Todo resultó en que estos billetes de $1 fueron impresos dos veces, con números de series duplicados. Esto convirtió a los números de series de estos billetes en falsos.

Tal como reporta el sitio wealthynickel.com, cada billete en circulación debe tener un número de serie único que lo identifique.

Nadie detectó el error y los billetes, 12 millones de ellos, salieron a circulación.

Colectores y fanáticos de la numismática los han estado buscando todos estos años, lo que ha aumentado el valor de estos billetes, que pueden llegar a tener un valor de hasta $150,000.

PUEDES TENER DINERO A TU NOMBRE Y NO SABERLO: ¿CÓMO RECLAMARLO?

A nadie le caería mal un dinero extra, especialmente si no sabíamos que lo tenemos y está esperando en las arcas del gobierno a ser reclamado por sus dueños.

Si alguna vez escuchaste hablar de "dinero no reclamado", tranquilízate, no se trata de una estafa. Es dinero real y hay millones esperando a ser reclamados.

¿Sabes cómo? En muchas ocasiones, abriste una cuenta bancaria que nunca más volviste a usar o cerraste y tenían un pequeño saldo, o te pidieron un depósito en una compañía de electricidad o celulares o a lo mejor alguna vez, sin saberlo, pagaste de más en un recibo de agua.

O, por ejemplo, tal vez un exempleador o una compañía de seguros te envió un cheque a tu antigua dirección y este se perdió en el correo.

La gran pregunta es: ¿cómo saber si tengo dinero que no he reclamado? Aunque no existe una base de datos gubernamental única, hay varias formas de averiguarlo. Aquí te decimos cómo verificar y reclamar tu dinero.

REVISA TU ESTADO DE CUENTA: SI NO RECIBISTE TU SALARIO, TIENES DERECHO A RECLAMAR

Todos los trabajadores en Estados Unidos tienen los mismos derechos, sin importar su estatus migratorio, como un pago de salario justo, un espacio sin discriminación, seguridad, y empleos libres de trabajo infantil.

El Departamento de Trabajo de EEUU ofrece información valiosa sobre los derechos de los trabajadores, sin importar el estatus migratorio, y recursos para que los empleados puedan usar y en español.

Para los interesados en leer estos recursos, puedes visitar este sitio web o si tienes una pregunta o quieres presentar una queja, por ejemplo si no te están pagando tu salario, puedes llamar al 1866-487-9243. Las conversaciones son confidenciales y el servicio es gratis.

Además, el Departamento de Trabajo tiene una página para que los empleados puedan revisar si el departamento tiene dinero de sueldos no pagados para hacerles el reembolso. Para mirar visita este sitio web.

NOTA: Recuerde que es ilegal que un empleador tome represalias en contra de un trabajador que exige el pago correcto, o hace una queja. Los trabajadores deben tomar nota de estas situaciones con la fecha y los nombres de las personas que tuvieron la represalia.

Leer: ¿No recibiste el pago de un salario? Así puedes revisar si el Gobierno tiene el dinero