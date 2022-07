Guía de qué hacer en San Diego durante Comic-Con 2022, aún sin boleto

SAN DIEGO - Los fanáticos del cómic y los cinéfilos se unen bajo un mismo techo en la Comic-Con 2022, a una semana de su regreso, Gaslamp se prepara para recibir a los visitantes del universo a nuestra hermosa ciudad. Sin embargo como es costumbre, la diversión se desparrama en el centro de San Diego donde los costados de los edificios ya comenzaron su famosa transformación con enormes posters de los personajes y películas favoritas del momento.

Las televisoras y productoras más grandes se harán cargo de diferentes áreas dentro y alrededor del centro de convenciones.Esto significa que todos los habitantes de San Diego y los visitantes podrán experimentar Comic-Con International incluso si no tienen un boleto de entrada.

Habrá muchas “experiencias para fanáticos” interactivas y gratuitas repartidas por Gaslamp Quarter, que incluirán regalos, adelantos de nuevos programas y cómics, y una experiencia inolvidable en torno a diferentes programas favoritos de los fanáticos. La mayoría de estas experiencias están abiertas al público independientemente de que cuenten con una credencial para ingresar a Comic-con. A continuación, hemos compilado una lista de diferentes eventos gratuitos y con boleto para que cualquiera pueda disfrutar.

NOTA: Algunos eventos pueden requerir prueba de vacunación o uso de mascarillas en espacios interiores para poder asistir. Consulte los protocolos de COVID-19 antes de ir.

Lunes a Domingo, 11 a.m. a 8 p.m.; Liberty Station

¿Estás preparado para el desafío de salvar el mundo? Aunque el destino de la humanidad no está realmente en tus manos, si encuentras una piedra infinita, los premios están en tu futuro. Liberty Public Market, el salón de comidas ubicado en la base militar clausurada de Liberty Station, otorgará un premio a la persona que primero encuentre la piedra cada día de la semana del 18 al 24 de julio. Simplemente ubique la piedra y diríjase a Bottlcraft para reclamar tus ganancias

En curso, de 10 a. m. a 6 p. m.; Museo Comic-Con, Parque Balboa

El Museo Comic-Con ha sido una nueva incorporación a Comic-con en los últimos años y ha exhibido el arte de bastantes héroes cómicos legendarios. Este año no es excusa, este año celebrarán el 60 aniversario de nuestro lanzador de telarañas favorito en la última exhibición del museo, Beyond Amazing Spider-Man: The Exhibition. La experiencia lleva a los visitantes a través de la historia de uno de los personajes más icónicos y reconocidos de la cultura pop a través de una exhibición de obras de arte originales de los cómics, accesorios y disfraces de las películas de Spider-Man, instalaciones interactivas y mucho más. Los boletos cuestan $30 para adultos, $18 para niños y $24 para estudiantes, personas mayores y militares, y también incluye acceso a todo el Museo Comic-Con. Pero la celebración no se detiene allí, ya que Spider-man será incluido oficialmente en el Salón de la Fama del Museo Comic-Con el 20 de julio a las 6:30 p.m. Este evento es un poco más caro que la entrada normal a la friolera de $ 250.

Zona interactiva de Petco Park

De jueves a domingo, los horarios varían; Lote de estreno de Lexus

La Zona interactiva es el lugar para ir si desea ver todo lo que Comic-con tiene para ofrecer, todo en un solo espacio. Varios estudios traerán pequeñas experiencias emergentes y entregarán algunos obsequios divertidos para todos los que pasen por aquí. También habrá una gran variedad de camiones de comida que te harán volver por más.

Estas son algunas de las actividades en la Zona Interactiva en Petco:

Star Trek: el sábado, busque el camión de helados Coolhaus, que traerá un helado especial de aniversario de "Wrath of P'Khan" al Starfleet Outpost (10 a. m. a 6 p. m.)

"Ghosts" de CBS: Únase a la "Zona de amigos" de Pinecone Trooper Pete, una experiencia de campamento y tiro con arco donde nada es lo que parece.

Hello Kitty Cafe Truck: Posiblemente la parada más dulce en Interactive Zone es este camión de comida con temática de Sanrio lleno de una variedad de postres y coleccionables lindos disponibles exclusivamente en el camión. Mira lo que puedes encontrar aquí.

Nintendo Switch: echa un vistazo al miembro más nuevo de la familia Nintendo Switch, juega demostraciones de los últimos juegos y más en la parada Nintendo Switch Road Trip en SDCC. El evento es por orden de llegada, pero se recomienda reservar cuando estén disponibles el 15 de julio a las 10 a.m.

The Audible Beach

De jueves a domingo, de 8 a. m. a 8:30 p. m. (6 p. m. domingo); MLK Jr. Promenade

¿Cómo puedes venir a San Diego y no detenerte en una de nuestras hermosas playas? O al menos uno que se parezca un poco a uno... The Audible Beach. El servicio de transmisión de audiolibros traerá algunos de sus originales, "Impact Winter", "The Sandman" y "Moriarty: The Devil's Game" al paseo marítimo Martin Luther King Jr., entre Gaslamp Quarter y el Centro de Convenciones. Podrás relajarte en la arena y ver algunos increíbles castillos de arena que

Jueves, 6 p. m., Manchester Grand Hyatt

La fundadora de Her Universe, Ashley Eckstein, ha cambiado el juego de la moda para los amantes del cómic y la cultura pop. El desfile de moda Her Universe se ha convertido en una tradición anual tanto para diseñadores profesionales como aficionados que deslumbran la pasarela con piezas haciendo alarde de su fandom. DOS ganadores serán seleccionados este año para unirse a Eckstein en la creación de una nueva colección para Hot Topic. Los fanáticos de la moda y la cultura pop hacen cola durante horas para este desfile de moda gratuito en el Harbor Ballroom del Manchester Grand Hyatt, que incluso puede incluir una o dos celebridades. Los asientos se asignan por orden de llegada y la fila se abre a la 1 p. m.

Esquina NBCU @ SDCC

De jueves a domingo, los horarios varían; Tin FIsh (170 Sixth Ave)

NBC Universal no solo se ha apoderado de un pequeño espacio en Gaslamp, ¡sino de una esquina entera, literalmente! Este año, el equipo traerá una flota de espectáculos a su esquina habitual justo en frente del letrero de Gaslamp Quarter, incluido el propio equipo de NBC 7. Vea algunos de sus programas favoritos: "Quantum Leap" y "La Brea" de NBC, "Chucky" de USA Network y SYFY y "Vampire Academy" de Peacock, "The End is Nye" y "The Resort". y mucho más. Se encuentra al lado de Tin Fish de 10am a 7pm. De jueves a sábado y de 11am a 4pm . el domingo.

Películas con temática de Comic-Con en la azotea jueves, los horarios varían; Club de cine en la azotea, Manchester Grand Hyatt El Rooftop Cinema Club se ha convertido en una cita nocturna bastante popular en San Diego, y mantienen las películas nocturnas de verano a la moda. Para aquellos que nunca han estado en una de sus presentaciones, este es un lugar que incluye dos vistas, una de la hermosa ciudad de San Diego y una película. Ubicado en la azotea al aire libre del Manchester Grand Hyatt, está a solo unas cuadras de la acción Comic-Con en el Centro de Convenciones de San Diego. Elige entre tres presentaciones del tamaño de un superhéroe: "Guardianes de la Galaxia" a las 4 p. m., "Spider-Man: No Way Home" a las 7:45 p. m. y "Venom: Let There Be Carnage" a las 11 p.m. Tome sus auriculares, algunos bocadillos de películas y tal vez un cóctel del bar completo del Rooftop antes de dirigirse a un sillón

De jueves a domingo, los horarios varían; Gran Hyatt de Mánchester Una de las mejores cosas de Comic-con es que brinda la oportunidad de ver algunas obras de arte locales geniales. Artistas talentosos ingresan dibujos originales, pinturas, esculturas y más en este espectáculo anual en el Manchester Grand hotel. También se exhiben libros y cómics nominados para los premios Will Eisner Comic Industry Awards. La sala de arte está abierta en el nivel del vestíbulo todos los días de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Jueves y viernes, 18 h. el sábado y 7 p.m. el domingo.

18+ jueves, 8:30pm House of Blues San Diego

¿Cansado de correr cuesta arriba? Haz una parada técnica en The House of Blues San Diego para relajarte y disfrutar de la música de los 90 de Stranger Things. (Las entradas para esta fiesta temática de los 90 para mayores de 18 años en House of Blues comienzan en $18). Las puertas abren a las 8:30 p. m. y el espectáculo continúa a las 9 p. m.

jueves, 9:30pm; Bloom Nightclub

Si realmente estás buscando una fiesta posterior, este es el lugar para estar. Major Lazer se hará cargo de Bloom Nightclub y traerá a algunos de sus amigos: Diplo, Ape Drums y Walshy Fire. Las entradas para el evento comienzan en $50.

viernes, 7:30pm; Hilton Gaslamp Hotel

Para celebrar la última temporada de la serie, The Walking Dead tendrá un evento fuera del sitio, que promete experiencias exclusivas, una mirada a los escenarios y accesorios de las 11 temporadas, obsequios, incluida una camiseta personalizada y una foto. y oportunidades de video. Se emitirá un boleto para el evento y aún no se han publicado los detalles. Esté atento a las páginas de Twitter de AMC y The Walking Dead.

Funko Fridays

No se han dado a conocer las horas o el lugar

Funko se ha hecho un nombre en el mundo de los coleccionables y uno de los eventos más populares para los fanáticos de las figuras de vinilo es Funko Fundays, que ocurre todos los años durante Comic-Con fuera de las puertas de la convención. Un boleto para el evento cuesta $150 pero Funko promete concursos divertidos, obsequios exclusivos e invitados especiales durante el evento.

Viernes, 8pm, The Sugar Factory

¡Esto es Halloween! O al menos una experiencia de muertos vivientes sacada directamente de una película de Time Burton. The Sugar Factory tendrá toda la dulce música de las películas de Tim Burton, comidas y bebidas con el tema de sus personajes y, sin duda, fans ataviados con atuendos burtonescos. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Desafortunadamente, no obtendrás una entrada, pero sí un boleto de $50.

Diariamente, de 10 a 17 horas; Museo Marítimo San Diego

¡AHOY niños, adultos y piratas! Un monstruo marino se ha apoderado del Star of India para la Comic-Con de San Diego. En el interior, los visitantes pueden explorar la exhibición interactiva "Sea Monsters: Profundizando en el mito profundo", donde realizarán un viaje a través del trabajo de un profesor que investiga la existencia de las criaturas marinas. La exposición se inauguró el 9 de julio.

Sábado, de 5pm-10pm; Museo Marítimo San Diego

Ahora, para los piratas mayores de 21 años, el Museo Marítimo de San Diego te invita a abordar el legendario Star of India. Un boleto de $50 ($40 para miembros) incluye un cóctel Mai Tai en una copa coleccionable, aperitivos y postres y la oportunidad de escuchar el trío de rock y blues de San Diego, Fish & the Seaweeds.

Jueves- a domingo 11a.m. -7p.m. Seaport Village

¿Buscas hacer un viaje rápido a México sin cruzar la frontera? Pues no busques más allá de Seaport Village. El Consulado de México te invita a una experiencia inmersiva de la cultura, la música, la comida y las bebidas de México. Estarán repartiendo muestras de comida y bebida, así como la oportunidad de disfrutar de la música local que México tiene para ofrecer. ¡Pero no se detiene allí! Debido a que también aparecerán algunos amigos enmascarados, sí, los famosos Luchadores aparecerán durante todo el fin de semana. Junto con el hombre detrás del querido cómic, El Santos, Trino.

¡Doctor Strange gratis!

Jueves a domingo, de 10 a. m. a 6 p. m.; Sobre la 6ta Avenida Cerca del Hotel Omni

Pizza Poppa siempre recibe un pago, ¡pero también puede recibir un pop! Ven a jugar "Pop-a-Poppa" en la activación de Doctor Strange Multiverse of Madness. Los invitados tendrán la oportunidad de ganar premios y tomar fotos en el multiverso.

Viernes, 7:30 p.m. en el Hilton Gaslamp Hotel

Para celebrar su última temporada de la serie, The Walking Dead está haciendo todo lo posible para su evento fuera del sitio con boleto, que promete experiencias exclusivas, una mirada a los escenarios y accesorios de las 11 temporadas, obsequios, incluida una camiseta personalizada. -camiseta, y oportunidades de fotografía y video. Se emitirá un boleto para el evento y aún no se han publicado los detalles. Esté atento a las páginas de Twitter de AMC y The Walking Dead.

Todos estos eventos se llevarán a cabo durante todo el fin de semana para que no te pierdas nada de la diversión.

** Un consejo profesional, dado que el estacionamiento puede estar limitado en el área y sus alrededores, es más fácil llegar en trolley a Gaslamp