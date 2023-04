Gobernador de Florida firma ley que permite porte de armas sin permiso

Los floridanos podrán portar armas ocultas sin necesidad de un permiso, según la nueva ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

DeSantis firmó la ley HB 543 el lunes y entra en vigor el 1 de julio.

Con 27 votos a favor y 13 en contra, el Senado de Florida, de mayoría republicana al igual que la cámara Baja estatal, aprobó este proyecto de ley al que sus defensores han dado en llamar "de seguridad pública" y que ha sido muy criticado por los demócratas y las organizaciones que están a favor del control de armas.

En abril del año pasado, DeSantis había dicho que firmaría una ley que permitiría a los residentes del estado portar un arma de fuego sin permiso, algo que denominó "porte constitucional".

Hasta ahora, los floridanos necesitaban un permiso para portarlas en público, por lo que esta ley eliminaría tal requisito y el de entrenamiento previo para el uso de armas.

El término de "porte constitucional" hace referencia al derecho a llevar un arma de fuego, ya sea de manera discreta o abiertamente, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga al pueblo estadounidense el derecho a poseer y portar armas.

En Florida, según datos divulgados por NBC6, canal hermano de Telemundo 51, casi 3 millones de personas tienen un permiso de armas ocultas.

La aprobación se produjo no sin antes varias horas de debate.

El proyecto de ley sobre el porte de armas busca facilitar el porte sin necesidad de un permiso ni un entrenamiento previo.

El senador estatal Jason Pizzo, demócrata, y uno de los que se opuso a la nueva legislación manifestó su punto de vista. “A mí no me preocupan los tiroteos masivos por este proyecto de ley, me preocupan los idiotas en masa dijo el senador demócrata de Hollywood y agregó que personas van a morir simplemente por descuido”.

El senador estatal Ed Hooper, del partido republicano, defendió la ley. “Esperamos que algún día, alguien va a parar que un niño sea asesinado en la escuela o un maestro, o empleado. Si eso es lo único que resulta de este proyecto de ley, entonces ganamos”.

No todo el proyecto está dedicado a las armas de fuego. La senadora estatal Alexis Calatayud, republicana de Miami-Dade, dijo que prevé 60 millones de dólares "en esfuerzos para la seguridad escolar".

Pero los demócratas señalan que las armas de fuego se han convertido en la causa número uno de muerte para los niños en Estados Unidos.

Ileana Garcia otra republicana de Miami-Dade fue la única que cruzó las líneas del partido y votó en contra de portar armas sin licencia. No ha hecho cometarios desde su voto.

Tras ser aprobado el proyecto, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, dijo que se trata de un proyecto de ley de portación sin permiso "que podría facilitar que los delincuentes porten armas".

"Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido que podría hacer que nuestras comunidades sean menos seguras", señaló Fried.

El gobernador, por su parte, había dicho que él apoya ir más lejos con el portar armas de forma abierta a la vista del público, pero que firmaría lo que aprobara la legislatura.