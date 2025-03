Tres tiradores le apuntarán al corazón: paso a paso, cómo fusilarán a reo

La reforma de la cámara de la muerte de Carolina del Sur concluyó hace tres años. Ahora, un equipo de francotiradores está practicando su puntería para lo que está a punto de ser la primera ejecución por fusilamiento de la historia del estado el viernes.

La muerte por fusilamiento sigue siendo una forma extremadamente infrecuente de pena capital en Estados Unidos, con sólo tres ejecuciones desde que la pena de muerte se declaró constitucional en 1976.

Las tres tuvieron lugar en Utah, la última en 2010, según la organización sin fines de lucro Death Penalty Information Center.

Brad Sigmon, el preso condenado de Carolina del Sur, optó por el pelotón de fusilamiento frente al método principal del estado, la electrocución, o la práctica más extendida de la inyección letal.

"Ha tomado la mejor decisión posible, pero el hecho de que haya tenido que tomarla es horrible", declaró el abogado de Sigmon, Gerald "Bo" King.

Sigmon, de 67 años, condenado en 2002 por la muerte a golpes de los padres de su exnovia, declinó la inyección letal, según King, debido a la preocupación por su uso en las tres últimas ejecuciones en Carolina del Sur.

En un escrito presentado la semana pasada en el que pedía a la Corte Suprema de Carolina del Sur que paralizara la ejecución de Sigmon, su equipo jurídico señaló que el informe de la autopsia practicada por el estado a Marion Bowman Jr., al que se aplicó la inyección letal el mes pasado, indica que se le administraron "10 gramos de pentobarbital" y "murió con los pulmones masivamente hinchados de sangre y líquido", similar a un "ahogamiento".

Esa cantidad de pentobarbital es el doble de lo que los funcionarios de prisiones habían atestiguado que necesitaban según el protocolo de inyección letal del estado, según la presentación.

King argumentó que el Estado debe revelar más información sobre el protocolo y la calidad del pentobarbital que tiene a mano para que Sigmon haya tomado una decisión justa.

Los fiscales estatales dijeron en una respuesta el viernes a la presentación de Sigmon que, dado que eligió la muerte por fusilamiento, ha "renunciado a cualquier argumento sobre la inyección letal".

También sostienen que la segunda dosis de pentobarbital se administró según el protocolo del estado y que no hubo nada inusual en la forma en que murieron los demás reclusos.

Con la ejecución de Sigmon cada vez más cerca, salvo que se produzca un indulto de última hora, el regreso de las ejecuciones por fusilamiento también está suscitando dudas sobre si se está abriendo un nuevo -aunque antiguo- capítulo en el uso de la pena de muerte en Estados Unidos.

Durante la Guerra Civil, los pelotones de fusilamiento eran habituales para ejecutar a soldados por deserción; en algunos casos, se les vendaban los ojos y se les ataba a estacas antes de fusilarlos.

Kenneth Eugene Smith fue ejecutado en una prisión en Alabama.

Hace un siglo, Nevada ejecutó a un preso utilizando una máquina automatizada que disparaba las balas para que ninguna persona tuviera que hacerlo.

En la era moderna de la pena capital, sólo un puñado de estados, entre ellos Mississippi y Oklahoma, permiten el método, mientras que Carolina del Sur lo legalizó en 2021 e Idaho le siguió dos años después, en medio de una escasez nacional de fármacos de inyección letal.

Corinna Barrett Lain, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, dijo que los estados se están pasando al pelotón de fusilamiento porque la inyección letal ha sido problemática, con informes de incidentes "chapuceros" en los últimos años.

"Los estados no pueden conseguir los fármacos. No pueden conseguir profesionales médicos cualificados", afirma Lain, autor del libro "Secrets of the Killing State: La historia no contada de la inyección letal", dijo en un correo electrónico.

"El pelotón de fusilamiento es demasiado honesto, demasiado explícito sobre lo que es la pena de muerte. La gente tiende a pensar que es bárbara y arcaica", dijo Lain, y añadió: "En ese sentido, puede iniciar algunas conversaciones muy importantes y largamente esperadas sobre la pena de muerte en este país".

CÓMO SERÁ EL FUSILAMIENTO DE BRAD SIGMON

Según lo previsto en Carolina del Sur en la Institución Correccional de Broad River, en Columbia, los tiradores son voluntarios empleados por el Departamento Correccional.

Según los funcionarios, el escuadrón de tres personas disparará rifles, todos con munición real, desde detrás de una pared a unos 15 pies del recluso, que estará sentado.

Antes del tiroteo, se permite al recluso hacer una última declaración, luego se le coloca una capucha sobre la cabeza y se le fija una diana sobre el corazón.

El reo Wiliam Pye fue muerto utilizando el sedante Pentobarbital.

Un cristal antibalas separa la cámara de otra sala en la que se permitirá la presencia de testigos, incluidos los medios de comunicación.

El departamento proporciona apoyo de salud mental a los miembros del personal que participan en las ejecuciones, dijo la portavoz Chrysti Shain.

D'Michelle DuPre, consultora forense en Carolina del Sur y exmédica forense, dijo que las ejecuciones "chapuceras" de pelotones de fusilamiento pueden evitarse siempre que los tiradores reciban la formación adecuada.

"Cuando el corazón recibe un impacto de bala como éste, uno queda inmediatamente incapacitado", dijo DuPre. "No hay relativamente ningún dolor. Todo es muy rápido".

"Si el corazón está destruido, no puede bombear sangre al cerebro, y el cerebro es lo que te mantiene consciente", dijo. Los músculos pueden seguir contrayéndose, añadió, pero "no es señal de vida".

King dijo que Sigmon ha pasado las dos últimas décadas en prisión arrepintiéndose, leyendo la Biblia y rezando.

"Es muy devoto, y ése ha sido el principio organizador de su vida desde que entró en el corredor de la muerte", dijo King. "Así que ha seguido por ese camino. Yo diría que tiene miedo de lo que se avecina".

La cámara de ejecución está situada junto al corredor de la muerte, y King dijo que los reclusos "han tenido la inquietante experiencia de oír muchos disparos".

"No saben si es sólo gente practicando en el campo de tiro, que también está muy cerca del corredor", añadió, "o si están practicando para una ejecución".

EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO EN UTAH

La última ejecución por fusilamiento, en 2010, duró unos cuatro minutos, desde que se levantó la cortina de la cámara de la muerte hasta que las balas alcanzaron al recluso de Utah Ronnie Lee Gardner, según testigos de los medios de comunicación.

Gardner, de 49 años, fue condenado a muerte tras disparar mortalmente a un abogado, Michael Burdell, y herir a un agente judicial, George Kirk, cuando intentaba huir de un tribunal en 1985.

Gardner ya estaba detenido por el asesinato de un camarero, Melvyn John Otterstrom, un año antes.

Los funcionarios de prisiones ataron a Gardner a una silla y, después de que se negara a hacer una última declaración, le colocaron una capucha negra en la cabeza.

Le colocaron en el pecho una pequeña diana blanca con forma de ojo de buey. Cinco tiradores -voluntarios descritos como agentes de policía titulados- dispararon rifles Winchester del calibre 30 desde detrás de una pared con un puerto para armas.

El número de tiradores contribuyó a garantizar que una de las balas fuera mortal, aunque también se alimentó un arma de fogueo para que cada tirador no supiera con certeza quién era el responsable directo de la muerte, según las autoridades.

Testigos de los medios de comunicación describieron que Gardner parecía estremecerse y mover el brazo tras recibir el disparo, lo que les hizo preguntarse si seguía vivo y tendrían que dispararle de nuevo. Sin embargo, un médico forense declaró su muerte poco después.

Jennifer Dobner, que cubrió la ejecución para The Associated Press, dijo que fue un "procedimiento muy clínico y preciso". Quince años después, aún recuerda un "bum, bum" de los rápidos disparos, luego "la diana en el pecho como que explotó, la tela como que explotó", y la sala quedó en silencio. La ejecución fue traumática para la familia Gardner.

"Tienen su propio trauma por haber perdido a su hermano de esta manera. No es que aprueben nada de lo que hizo, pero es una forma muy extrema de castigo", dijo Dobner.

Jamie Stewart, nieta de Kirk, presenció la ejecución de Gardner junto a su abuela. Kirk murió una década después del tiroteo.

Stewart dijo que al principio pensó que la ejecución iba a ser más espantosa.

"Terminó muy rápido", dijo Stewart en un mensaje de texto. "No es nada de lo que esperaba que fuera".

Para ella, era "la forma más humana" de que Gardner muriera, dijo. "Todo el mundo piensa que es horrible morir así, pero ¿cuántas ejecuciones de fusilamiento chapuceras ha habido?".

La muerte de Gardner "me dio un cierre", añadió. "Ese monstruo finalmente pagó por sus crímenes".

Randy Gardner, hermano de Gardner, declaró que ningún miembro de su familia presenció la ejecución, pero que desde entonces se ha convertido en un defensor de la pena de muerte.

El método de la muerte de su hermano le ha perseguido, dijo.

"He pasado años y años de pesadillas en las que yo ejecutaba a mi madre en una silla de ruedas y ejecutaba a mis hijos y mis hijos me ejecutaban a mí", dijo Randy Gardner. "Y, sabes, después de seis, siete, ocho años de eso, finalmente tuve que conseguir un terapeuta".

Randy Gardner vio más tarde el cuerpo de su hermano y también recibió fotos gráficas de la autopsia que mostraban el alcance de las heridas. Sus calcetines estaban empapados de rojo por la sangre.

"No va a ser bonito en Carolina del Sur", dijo Randy Gardner.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.