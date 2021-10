¿Fue un problema mecánico? Camionero hispano enfrenta 41 cargos criminales por mortal accidente

DENVER - En el tercer día de corte miembros del jurado en el juicio contra Rogel Aguilera-Mederos, el camionero de origen cubano acusado del accidente mortal en la I-70 en Colorado, se concentraron en la hipótesis de si fue una falla mecánica la razón principal del choque en el condado Jefferson.

Aguilera-Mederos enfrenta cargos de homicidio vehicular en relación con el accidente ocurrido en abril de 2019, en el que cuatro personas perdieron la vida y 28 vehículos resultaron dañados.

El joven, residente de Texas, conducía un camión rastra cuando ocurrió el accidente vehicular. Su familia dice que el choque fue ocasionado porque el vehículo se quedó sin frenos. El accidente fue tan fuerte que causó una explosión y que varios autos se incendiaran. Aguilera-Mederos se declaró inocente de un total de 41 cargos.

La fiscalía está tratando de demostrar que el conductor fue imprudente y condujo demasiado rápido. Mientras tanto, la defensa pasó una buena parte de la audiencia cuestionando la visita del camión a un taller de mantenimiento en Texas.

En las declaraciones de apertura, la fiscalía le dijo al jurado que el choque masivo fue el resultado de malas decisiones de Aguilera-Mederos al perder los frenos del camión.

Los fiscales también agregaron que Aguilera-Mederos pasó cuatro rampas para camiones antes del accidente. Su equipo de defensa dijo que fallaron los frenos.

El abogado de Aguilera también interrogó al jefe de un taller de Texas que trabajaba en el mantenimiento del camión.

"Si en ‘’la factura del servicio’’ no dice que ‘’los frenos’’ fueron reparados, entonces fue un trabajo que no se hizo", dijo el gerente de la tienda. “Ok, entonces ‘’las zapatillas de los frenos no son nuevas’’, no están reparadas, eso significa que están usadas”, dijo el abogado defensor. “No uso piezas usadas en mi taller”, respondió el gerente del taller.

El camionero cubano acusado de causar un accidente mortal en la I-70, en el que murieron cuatro personas, se declaró inocente en su audiencia de lectura de cargos.

Un técnico de servicio Edwin Andrade, que trabajaba en el camión, testificó que el camión estaba en condiciones satisfactorias cuando salió del taller. Andrade también habló sobre la posibilidad de sobrecalentamiento de los frenos.

“Si los frenos hubieran estado calientes y expandidos, nada hubiera detenido ese camión”, dijo Andrade.

El jurado deberá decidir si el conductor es culpable de homicidio vehicular junto con asalto vehicular y conducción imprudente.