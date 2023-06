Caos de viajes aéreos de costa a costa provoca interrupciones y frustración en LAX

Los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y en todo el país se enfrentan a grandes retrasos y cancelaciones de vuelos atribuidos en parte a los días de clima severo antes del ajetreado fin de semana festivo del 4 de julio.

Hasta la madrugada del miércoles, más de 900 vuelos se habian retrasado en Estados Unidos, según FlightAware. Las cancelaciones superaron más de 670 vuelos.

Esos números estaban cambiando por minuto en una señal ominosa antes del fin de semana festivo. Se espera que los viajes alcancen su punto máximo el jueves con más de 52,500 vuelos en total, probablemente el día de mayor viaje del período festivo.

La mayoría de las cancelaciones y retrasos se produjeron en la costa este, pero las interrupciones allí y en otros lugares también están causando problemas en la costa oeste.

Más de 100 vuelos se retrasaron y 19 se cancelaron el miércoles por la mañana en LAX, según el seguimiento de FlightAware.

“Los planes siguen cambiando”, dijo un viajero de LAX a la estación hermana NBCLA. “Literalmente, por minuto, está cambiando”.

Unos 6,500 vuelos se retrasaron y unos 1,900 se cancelaron en la costa este el martes. United Airlines, con un importante centro de operaciones en Newark, Nueva Jersey, canceló alrededor de 500 vuelos o el 18 % de su horario, y JetBlue canceló el 16 % de sus vuelos, según FlightAware.

Los retrasos se ven agravados por las tormentas eléctricas que azotaron el noreste el martes. En varios momentos, la Administración Federal de Aviación detuvo vuelos con destino al Aeropuerto LaGuardia en Nueva York y a los aeropuertos Reagan Washington National y Baltimore-Washington cerca de la capital de la nación.

Además del mal tiempo, una falla tecnológica también contribuyó a las interrupciones de las aerolíneas.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, cuyo departamento incluye a la FAA, ha estado golpeando a las aerolíneas durante más de un año.

Los acusó de no cumplir con los estándares razonables de servicio al cliente y sugirió que están programando más vuelos de los que pueden manejar.

Las aerolíneas están respondiendo.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, culpó a la escasez de controladores de tráfico aéreo federales por las interrupciones masivas el fin de semana pasado en su centro de operaciones de Newark.

“Estimamos que más de 150,000 clientes solo en United se vieron afectados este fin de semana debido a problemas de personal de la FAA y su capacidad para administrar el tráfico”, escribió Kirby en un memorando a los empleados el martes por la noche.

United podría estar contribuyendo a sus luchas. La Asociación de Asistentes de Vuelo, que representa a las tripulaciones de cabina de la aerolínea, dijo que se quejó de los tiempos de espera de más de tres horas para los trabajadores que llamaron a un centro de programación de tripulación que tenía “líneas telefónicas y personal limitados”.

El sindicato les dijo a los asistentes de vuelo cerca del final de sus turnos que informaran a los supervisores y encontraran una habitación de hotel.

La FAA ha admitido que no tiene suficiente personal en las instalaciones clave, incluida una en la región de la ciudad de Nueva York.

Está capacitando a unos 3,000 nuevos controladores de tráfico aéreo, pero la mayoría de ellos no estarán listos en el corto plazo. La semana pasada, el inspector general del Departamento de Transporte dijo en un informe que la FAA solo ha realizado “esfuerzos limitados” para dotar adecuadamente de personal a los centros críticos de control de tráfico aéreo y carece de un plan para abordar el problema.

