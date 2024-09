FBI registra la residencia del alcalde de Nueva York en medio de investigación

El exjefe de gabinete del alcalde Eric Adams realizará una conferencia de prensa en medio de invetsigaciones federales.

Esto horas después de que el FBI está llevando a cabo este jueves un allanamiento en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de la Ciudad de Nueva York, según un video de nuestra cadena hermana WNBC, NBC News y varias personas familiarizadas con el asunto.

El FBI de Nueva York se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la naturaleza del allanamiento.

Alex Spiro, abogado de Adams, confirmó que agentes federales se presentaron y lo calificaron de "espectáculo".

"Los agentes federales se presentaron esta mañana en Gracie Mansion en un intento de crear un espectáculo (de nuevo) y quitarle el teléfono al alcalde Adams (de nuevo). No ha sido arrestado y espera con ansias su día en la corte", dijo Spiro. "Envían una docena de agentes para recoger un teléfono cuando nosotros lo hubiéramos entregado con gusto".

El registro a la residencia del alcalde se produce después de que dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que se espera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presenten cargos federales contra Adams tan pronto como el jueves. Eso convertiría al demócrata en el primer alcalde en funciones de la ciudad en enfrentar un proceso penal.

No quedó claro de inmediato qué cargos enfrentaría Adams ni a qué investigación podrían estar vinculados.

Adams ha negado cualquier irregularidad de su parte y cualquier conocimiento de irregularidades con respecto a una serie de investigaciones que rodean su administración. Se vio a personas con trajes negros entrando en Gracie Mansion el jueves temprano.

En una declaración el miércoles por la noche, Adams se mostró desafiante y dijo que los cargos se basaban en mentiras. Una vez más sostuvo que no ha hecho nada malo y se mantuvo firme en que lucharía contra los cargos y no renunciaría.

"Ahora creo que el Gobierno federal tiene la intención de acusarme de delitos. Si así fuera, estos cargos serían completamente falsos, basados ​​en mentiras. Pero no serían sorprendentes. Siempre supe que si me mantenía firme ante todos ustedes, sería un objetivo, y en un objetivo me convertí", dijo Adams en la declaración en video desde Gracie Mansion. "Durante meses, se han filtrado rumores y se ha tratado de socavar mi credibilidad y pintarme como culpable".

Aquí la respuesta del alcalde.

Adams continuó haciendo referencia a una búsqueda del FBI en la casa del comisionado interino del Departamento de Policía de Nueva York, Tom Donlon, el 20 de septiembre, solo unos días después de que fuera nombrado el principal policía de la ciudad.

"Basta. Lucharé contra estas injusticias con cada gramo de mi fuerza y ​​​​mi espíritu", dijo el alcalde. "Si me acusan, sé que soy inocente".

Adams señaló que solicitaría un juicio inmediato "para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad". También se dirigió a quienes le pedirían que renunciara, diciendo que seguiría liderando la ciudad.

"Muchos pueden decir que debería renunciar porque no puedo administrar la ciudad mientras lucho por el caso. También puedo entender cómo los neoyorquinos comunes estarían preocupados de que no pueda hacer mi trabajo mientras enfrento acusaciones", dijo Adams. "Pero he estado enfrentando estas mentiras durante meses, desde que comencé a hablar por todos ustedes y comenzó su investigación, sin embargo, la ciudad ha seguido mejorando".

Los portavoces del FBI y la Fiscalía de los EE. UU. se negaron a hacer comentarios cuando se les preguntó el miércoles por la noche.

Si Adams renunciara en cualquier momento, sería reemplazado por el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, quien luego programaría una elección especial. La gobernadora Kathy Hochul tiene el poder de destituir a Adams de su cargo. La oficina de Hochul no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Lo que sabemos sobre las investigaciones

Los cargos se presentarán casi un año después de la primera señal de que las autoridades federales estaban investigando a Adams y a quienes lo rodeaban. El 2 de noviembre de 2023, agentes del FBI registraron la casa de Brooklyn de una de sus principales recaudadoras de fondos, Brianna Suggs.

En ese momento, un portavoz del FBI confirmó que los agentes habían participado en actividades de aplicación de la ley en la casa de piedra rojiza, pero no compartió más detalles sobre el asunto. Los agentes, algunos vestidos de traje, otros con equipo táctico, arrastraron cajas de pruebas desde la casa hasta una miniván en el exterior.

El New York Times informó poco tiempo después que la orden buscaba registros relacionados con contribuciones, viajes a Turquía de personas vinculadas a la campaña y documentos de interacciones entre la campaña y el gobierno de Turquía, o personas que actuaban a instancias de ésta.

No estaba claro en ese momento si Suggs, de 25 años, era el objetivo de una investigación, aunque fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a NBC New York que la búsqueda estaba relacionada en parte con preguntas sobre la recaudación de fondos de la campaña. En ese momento, Adams dijo que ningún investigador se había comunicado con él en relación con un posible caso.

Suggs, quien trabajó estrechamente con Adams desde 2017, había sido consultor de campaña de Adams, quien recaudó dinero para su campaña electoral y también presionó a su administración en nombre de clientes corporativos.

Tan sólo cuatro días después, el 6 de noviembre, agentes del FBI detuvieron al propio Adams cuando salía de un evento en Manhattan y le confiscaron sus teléfonos móviles y su iPad.

Más tarde esa misma semana, Adams dijo que no tenía conocimiento personal de ninguna recaudación de fondos indebida y que no creía que tuviera nada que temer personalmente de la investigación. Ni él ni Suggs habían sido acusados ​​de ningún delito en ese momento.

Los agentes también registraron la casa del enlace de Adams con la comunidad turca de Nueva York y de un ex ejecutivo de una aerolínea turca. Como parte de esa investigación, los fiscales federales buscaron información sobre un período en el que Adams todavía era presidente del distrito de Brooklyn, pero había ganado las primarias demócratas y se esperaba ampliamente que fuera elegido alcalde en otoño.

Durante ese período, los funcionarios turcos estaban tratando de conseguir que la ciudad acelerara la aprobación del FDNY de un nuevo edificio diplomático que estaba siendo retrasado debido a problemas de seguridad.

Los fiscales federales comenzaron a investigar si el contacto previo del alcalde Adams con el FDNY cruzó algún límite cuando preguntó sobre esos problemas de seguridad contra incendios y permisos de ocupación relacionados con el nuevo edificio de gran altura, que albergaría el nuevo consulado turco, dijeron a NBC New York varias fuentes con el asunto en noviembre de 2023.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el alcalde envió un mensaje de texto al entonces comisionado del FDNY, Daniel Nigro, sobre cuándo podría tener lugar la ocupación del edificio de 35 pisos, a lo que Nigro respondió diciendo que se manejaría el lunes siguiente. Adams dijo que su mensaje de texto al comisionado de bomberos fue una solicitud de rutina.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el ex comisionado del FDNY, Nigro, fue interrogado como testigo por el FBI al menos dos veces, incluso el 3 de noviembre.

Dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los funcionarios de seguridad del FDNY firmaron una carta de ocupación sin objeciones, lo que significa que el FDNY había llegado a un acuerdo con el edificio para medidas de seguridad adicionales que permitirían el acceso al edificio. Los jefes de bomberos dijeron a los investigadores del FBI en abril de 2023 que se enfrentaban a una campaña de presión para aprobar el nuevo edificio del consulado turco a pesar de las preocupaciones de seguridad existentes, según un abogado que representa a uno de los jefes.

Esas preguntas surgieron cuando el FBI ya estaba investigando si individuos turcos donaron indebidamente, o estuvieron involucrados en la agrupación indebida de contribuciones, a la campaña de Adams para la alcaldía de 2021.

Aún así, la entonces abogada principal Lisa Zornberg (que desde entonces renunció a ese puesto) dijo que no había información que sugiriera que Adams fuera un objetivo de la investigación criminal o acusado de alguna irregularidad, y señaló que "no ha habido ninguna indicación de que haya visto que el alcalde sea un objetivo".

En agosto, los fiscales federales citaron a Adams, a su brazo de campaña y al Ayuntamiento, solicitando información sobre la agenda del alcalde, sus viajes al exterior y sus posibles conexiones con el gobierno turco.

Los abogados privados del alcalde dijeron que habían entregado “amplias pruebas que socavan las teorías de procesamiento federal en relación con el alcalde”.

Jake Offenhartz de The Associated Press contribuyó a este informe.