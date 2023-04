Acusación de Trump: cómo fue su audiencia en corte de Manhattan

Lo que debes saber El expresidente Donald Trump compareció este martes ante un juez de Manhattan para enfrentar 34 cargos de delitos penales de falsificación de registros empresariales.

Trump se declaró no culpable de los cargos en la audiencia.

La acusación está vinculada al presunto pago de dinero a dos mujeres, incluida Stormy Daniels, para ocultar supuestas relaciones extramatrimoniales. Trump niega todas las acusaciones.

NUEVA YORK -- El expresidente Donald Trump se declaró no culpable este martes tras ser imputado por un jurado de acusación de Manhattan, convirtiéndolo en el primer presidente - en ejercicios o previo - en la historia de Estados Unidos en ser acusado penalmente.

Desde la Corte Penal de Manhattan, Trump presentó su declaración de no culpabilidad a los 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros empresariales que enfrenta por su presunto papel en los pagos de dinero secreto a dos mujeres hacia el final de su campaña presidencial de 2016.

La acusación fue revelada en un breve proceso ante el juez Juan Merchán. Puedes leerla aquí.

La caravana del expresidente se dirigió al centro de Manhattan poco después de la 1:00 p. m. el martes, con la salida de la caravana de Trump Tower, donde las multitudes convergieron durante todo el día lunes y durante la noche para su llegada.

Al salir de la Trump Tower, Trump alzó el puño y viajó en un convoy de ocho vehículos en una carretera aledaña al East River para la corte en el bajo Manhattan.

En cambio a la corte, el exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que decía: "En camino al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan IRREAL - GUAU, me van a ARRESTAR. ¿Pueden? No creo que esto esté pasando en Estados Unidos".

El expresidente Donald Trump fue acusado de varios cargos en un caso por presuntos pagos de

Al llegar a los tribunales, Trump saludó a una multitud de personas, algunos denunciando su acusación, otros aplaudiendo.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA AUDIENCIA?

Sin demostrar la menor emoción, Trump ingresó a la sala poco antes de las 2:30 p.m sin decir nada. Llegó a la sala del tribunal del piso 15 unos 70 minutos después de que ingresó al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia.

El fichaje y la comparecencia ante el juez Juan Merchan fueron relativamente breves —aunque de ninguna manera rutinarios— y allí, Trump se enteró por primera vez de los cargos en su contra.

Rogelio Mora-Tagle estuvo en la corte y explicó qué dijo el expresidente Donald Trump al juez.

Trump, quien declaró brevemente durante su lectura de cargos, dijo al juez que se declaraba “no culpable” y el juez le informó sobre sus derechos.

El juez le advirtió al expresidente que se abstenga de retórica que pueda encender o provocar descontento civil. También le dijo que podría ser retirado de la sala si causaba problemas, pero Trump sólo habló en unas cuantas ocasiones para responder a preguntas.

Su próxima comparecencia es en diciembre, pero sus abogados solicitaron que sea excusado de asistir presencialmente debido a los procedimientos extraordinarios de seguridad.

Los fiscales no han dicho si buscarían tiempo en la cárcel en caso de una condena.

Después de la lectura de cargos, las autoridades liberaron a Trump porque los cargos en su contra no requieren que se fije una fianza. Luego regresó al Aeropuerto LaGuardia, donde aterrizó su avión privado hace un día, y volará de regreso a Florida antes de un discurso público anticipado por la noche desde Mar-a-Lago.

ABOGADO DE TRUMP: "ES FUERTE"

Su abogado, Joe Tacopina, afirmó el martes a The Associated Press que Trump “es fuerte”.

Más tarde dijo a la prensa que Trump no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso. Dijo que no creía que el proceso llegara hasta un jurado, aunque admitió que “hay mucho misterio aquí porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca”.

Joseph Tacopina, del equipo de abogados de Donald Trump, explicó lo que pasó en la audiencia.

“Creo que habrá una imputación típica, que no toma mucho tiempo, 20 o 30 minutos. No habrá grilletes”, explicó Tacopina al programa de ABC “Good Morning America”. “Pero sí, será procesado como lo sería cualquier otro, hasta cierto punto”.

¿QUÉ SE SABE DEL CASO POR EL QUE FUE ACUSADO?

El jurado de acusación de Manhattan emitió el jueves la imputación de 34 cargos en el caso de los pagos secretos que Trump supuestamente autorizó a su ahora exabogado y exaliado, Michael Cohen, a darle a la estrella porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016 para mantener en silencio una supuesta relación extramatrimonial.

La investigación se centraba en pagos de seis cifras a la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Ambas dicen que tuvieron encuentros sexuales con Trump, que estaba casado, años antes de que entrara en política. Trump niega haber tenido relaciones con ninguna de las dos mujeres y ha rechazado cualquier infracción relacionada con pagos.

Trump y su equipo de defensa han negado en repetidas ocasiones y en voz alta cualquier irregularidad.

El exmandatario, quien criticó la investigación del fiscal de distrito como una "cacería de brujas" y pidió la destitución de Alvin Bragg de su cargo, siempre ha negado haber actuado mal. El lunes por la noche, el juez de su caso, el juez Juan Merchán, dictaminó que no se permitirían cámaras de video dentro de la corte y, si bien los teléfonos y las computadoras portátiles están bien, no se pueden usar, lo que significa que el público tendrá que esperar hasta después de la lectura de cargos, que se espera que sea breve, para aprender las ramificaciones.

MANIFESTACIONES Y SEGURIDAD

El proceso judicial se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad en Nueva York, más de dos años después de que partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de detener la certificación en el Congreso de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden.

Aunque la policía dijo que no tenía información que indicara probable violencia, estaba en alerta por posibles altercados.

“Si bien es posible que algunos alborotadores lleguen mañana a nuestra ciudad, nuestro mensaje es claro y simple: contrólense”, declaró el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa el lunes.

También mencionó en concreto a la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, una de las mayores defensoras de Trump en el Congreso y que organizó un mitin el martes en un parque enfrente de la corte. “Mientras esté en la ciudad, muestre su mejor comportamiento”, dijo Adams.

El mitin con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene estaba programado para comenzar varias horas antes de la comparecencia de Trump en la corte. También aparecieron algunos opositores a Trump, quienes desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”.

Joseph Malouf, abogado constitucionalista, explica las probabilidades de que esto pase.

El alcalde Eric Adams apareció junto a la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, antes de la lectura de cargos para instar a las personas que decidan manifestarse a hacerlo de manera pacífica, incluida la ferviente aliada de Trump, la representante estadounidense Greene.

Un autobús de la policía de Nueva York y otros vehículos se agregaron a la línea de defensa el lunes y se espera que permanezcan allí.

Se ordenó a los 36,000 oficiales y 19,000 empleados civiles del departamento que se presenten en uniforme y se preparen para desplegarse según sea necesario desde el viernes, y es probable que ese mandato de precaución permanezca vigente hasta principios de esta semana en el caso que haiga multitudes, protestas u otros disturbios.

También se espera que los partidarios de Trump se reúnan afuera de Mar-a-Lago, su residencia en Florida, el martes por la noche cuando regrese.

LOS PROBLEMAS LEGALES DE TRUMP: MÁS ALLÁ DE LA ACUSACIÓN DE MANHATTAN

La acusación de Trump marca un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Incluso mientras Trump continúa con su última campaña en la Casa Blanca, no hay duda de que una acusación alimenta a sus críticos de larga data.

Además de la investigación de dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales en Georgia y Washington por sus presuntos esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020.

Un abogado especial del Departamento de Justicia también ha estado presentando evidencia ante un jurado que investiga la posesión de cientos de documentos clasificados por parte de Trump en su patrimonio de Florida.

No está claro cuándo terminarán esas investigaciones o si podrían resultar en cargos penales, pero continuarán independientemente de lo que suceda en Nueva York, lo que subraya la gravedad actual, y el amplio alcance geográfico, de los desafíos legales que enfrenta el expresidente.