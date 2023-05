Estudio: casi el 10% de pacientes suelen sufrir COVID-19 prolongadamente tras contraer Ómicron

WASHINGTON — Alrededor del 10% de las personas parecen sufrir COVID-19 durante mucho tiempo después de una infección por ómicron, una estimación más baja que antes de la pandemia, según un estudio de casi 10,000 estadounidenses que tiene como objetivo ayudar a desentrañar la misteriosa condición.

Los primeros hallazgos del estudio de los Institutos Nacionales de la Salud destacan una docena de síntomas que distinguen la mayoría de los casos prolongados de COVID-19, el término general para los problemas de salud a veces debilitantes que pueden durar meses o años incluso después de un caso leve de COVID-19.

Millones en todo el mundo han tenido COVID-19 durante mucho tiempo, con docenas de síntomas muy variados, que incluyen fatiga y confusión mental. Los científicos aún no saben qué lo causa, por qué solo afecta a algunas personas, cómo tratarlo, o incluso cuál es la mejor manera de diagnosticarlo. Definir mejor la condición es clave para que la investigación obtenga esas respuestas.

"A veces escucho a la gente decir: 'Oh, todos están un poco cansados'", dijo la Dra. Leora Horwitz de NYU Langone Health, una de las autoras del estudio. “No, hay algo diferente en las personas que tienen COVID-19 durante mucho tiempo y eso es importante saberlo”.

La nueva investigación, publicada el jueves en el Journal of the American Medical Association, incluye a más de 8,600 adultos que tuvieron COVID-19 en diferentes momentos de la pandemia, comparándolos con otros 1,100 que no habían sido infectados.

Según algunas estimaciones, aproximadamente 1 de cada 3 de los pacientes con COVID-19 han experimentado un COVID-19 prolongado. Eso es similar a los participantes del estudio de los NIH que informaron haberse enfermado antes de que la variante ómicron comenzara a propagarse en EEUU en diciembre de 2021. Fue también cuando se abrió el estudio, y los investigadores notaron que las personas que ya tenían síntomas prolongados de COVID-19 podrían haber tenido más probabilidades de inscribirse.

Pero alrededor de 2,230 pacientes tuvieron su primera infección por coronavirus después de que comenzó el estudio, lo que les permitió informar los síntomas en tiempo real, y solo alrededor del 10% experimentó síntomas a largo plazo después de seis meses.

Investigaciones anteriores han sugerido que el riesgo de COVID-19 prolongado ha disminuido desde que apareció omicron; sus descendientes todavía se están extendiendo.

Se la denomina BA.2 y ya se ha diseminado en Estados Unidos.

La pregunta más importante es cómo identificar y ayudar a quienes ya tienen COVID-19 durante mucho tiempo.

El nuevo estudio se centró en una docena de síntomas que pueden ayudar a definir el COVID-19 prolongado: fatiga; niebla del cerebro; mareo; síntomas gastrointestinales; Palpitaciones del corazón; problemas sexuales; pérdida del olfato o del gusto; sed; tos crónica; dolor en el pecho; empeoramiento de los síntomas después de la actividad y los movimientos anormales.

Los investigadores asignaron puntajes a los síntomas, buscando establecer un umbral que eventualmente podría ayudar a garantizar que pacientes similares se inscriban en estudios de posibles tratamientos prolongados para el COVID-19, como parte del estudio de los NIH o en otro lugar, para una comparación de manzanas con manzanas.

Horwitz enfatizó que los médicos no deberían usar esa lista para diagnosticar a alguien con COVID-19 prolongado, es solo una herramienta de investigación potencial. Los pacientes pueden tener uno de esos síntomas, o muchos, u otros síntomas que no están en la lista, y aun así sufrir las consecuencias a largo plazo del coronavirus.

Todos están haciendo estudios de COVID-19 prolongado, pero "ni siquiera sabemos qué significa eso", dijo Horwitz.