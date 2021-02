Erudito legal critica a la defensa de juicio político de Trump por tergiversar sus escritos

WASHINGTON.- El jurista Brian Kalt, profesor de la Facultad de Derecho del Estado de Michigan, asegura que el escrito legal de Trump presentado al Senado el lunes "varía de descuidado a falso" en las citas de su artículo de revisión de la ley de 2001 que concluyó que el Senado tiene la autoridad para acusar a ex funcionarios.

El artículo de 124 páginas de Kalt detalla los argumentos en ambos lados de la cuestión.

"Hay mucho ahí para que lo utilicen. El problema es que no citaron con precisión", dijo a NBC News.

Por ejemplo, la página 17 del informe de Trump contiene este pasaje:

Un estudioso del derecho describió la simplicidad del límite de la Constitución para el juicio político, que los administradores de la Cámara intentan en vano hacer que parezca registrable, de esta manera: "Un niño a medio crecer lee en un periódico que el presidente ocupa la Casa Blanca; si entendería por eso que todos los ex-presidentes están juntos en ella, él sería considerado un muchacho muy poco prometedor ". Esa es la primera razón por la que no se puede acusar a un ex presidente: ya no es el presidente.

Pero esa no es la descripción de Kalt. Es una cita de uno de los abogados de William Belknap, el exsecretario de guerra cuyo juicio en el Senado de 1876 tuvo lugar después de su renuncia. Kalt citó el pasaje como un ejemplo del tipo de argumento que debe rechazarse.

Kalt fue uno de los 170 juristas que firmaron una carta abierta que decía: "La Constitución permite el juicio político, la condena y la descalificación de ex oficiales, incluidos presidentes".

Reconoció el martes que escribir un escrito legal es un trabajo duro y que a veces ocurren errores. Pero, agregó, "cuando los abogados citan a las personas equivocadas y citan fuentes que dicen lo contrario de lo que esas fuentes realmente dicen, nunca es una buena señal".