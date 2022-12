Encuentran corazón humano en pila de sal del Departamento de Transporte

Las autoridades están investigando el descubrimiento de un corazón humano en una pila de sal en una instalación del Departamento de Transporte de Tennessee.

Los trabajadores de la instalación en McEwen se estaban preparando para las inclemencias del tiempo el jueves cuando se encontraron con algo inusual que luego se confirmó que era un corazón humano, dijo el alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los oficiales buscaban otras pilas de sal en la instalación el viernes.

El órgano fue transportado a la oficina del médico forense estatal en Nashville, donde las pruebas de muestras de tejido confirmaron que se trataba de un corazón humano masculino adulto, dijo Davis.

El corazón había sido deshidratado por la sal y no estaba claro cuánto tiempo había estado allí, dijo. Davis le dijo a WKRN-TV en Nashville que la instalación estaba siendo tratada como una escena del crimen.

Animó a cualquiera que crea que podría tener información sobre lo que podría haber sucedido a que se comunique con TBI o la oficina del alguacil.

“Todo el mundo es alguien, alguien, y al final del día me molestaría si descansara por la noche sin saber que hicimos todo lo posible por esta persona y su familia”, dijo Davis a The Associated Press.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que interceptó la tapa del vaso canope​ egipcio de la deidad funeraria llamada Imsety el 17 de agosto. Tales vasos se usaban para guardar las vísceras de quienes serían momificados.