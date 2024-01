En casa donde había estado secuestrada una mujer, hallan otra pero muerta, según la policía

HOUSTON - Menos de dos meses después de que una mujer embarazada fuera rescatada de una casa de Houston donde supuestamente había estado retenida contra su voluntad durante al menos cuatro años, otra mujer fue encontrada muerta en la misma casa, revelaron las autoridades este martes.

El cuerpo de Catherine Roberts, de 61 años, fue recuperado el 5 de julio del año pasado de la casa donde el sospechoso Lee Arthur Carter, de 52 años, supuestamente encarceló a una mujer, dijeron a NBC News la policía de Houston y representantes del médico forense del condado de Harris.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Roberts había estado viviendo en el garaje reformado donde las autoridades dicen que había estado detenida la mujer embarazada, dijo la vecina Jedediah Beights.

Roberts murió de una enfermedad hepática alcohólica y hepatitis C, complicada con una hemorragia interna, según los registros del médico forense.

Beights, de 44 años, había creído que Roberts era la misma persona a quien Carter, un artista de rap, supuestamente había secuestrado antes de un rescate por parte de los socorristas el 7 de abril después de que la víctima usó la computadora de Carter para llamar al 911.

Sin embargo, la policía de Houston insiste en que la mujer rescatada está viva y los agentes del sheriff hablaron con ella por última vez el miércoles.

"La víctima de ese caso está viva y bien", dijo el portavoz de la policía de Houston, Shay Awosiyan. "Se encontró que gozaba de buena salud [y] no parecía estar en peligro. Está viva y bien", agregó.

En lo que respecta a la policía de Houston, la muerte de Roberts no tiene nada que ver con la investigación de secuestro en curso y Carter no está siendo investigado por la muerte descubierta durante el verano.

Un agente inmobiliario se encontró con el horrendo hallazgo en una casa en Minneapolis.

"No se consideró un homicidio. Fue una causa natural, por lo que no habría ninguna investigación [policial]", dijo Awosiyan. "No fue un homicidio. El presunto secuestro es otra investigación", agregó.

Cuando se le preguntó sobre el presunto secuestro y la muerte que se produjeron en la misma dirección, Awosiyan lo atribuyó a una coincidencia no relacionada.

"Sólo puedo decirles lo que sabemos con certeza: estoy diciendo que estos son dos incidentes diferentes", dijo. "Uno fue reportado en abril, y luego el otro incidente ocurrió en julio”, añadió.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris se negó a comentar el martes sobre cualquier conexión entre el caso de secuestro y la muerte de Roberts.

No fue posible localizar de inmediato al abogado de Carter para hacer comentarios el martes. El abogado defensor había dicho el lunes que Carter no secuestró a la mujer y que mantenían una "relación romántica" de la que existe un niño. Una denuncia penal presentada contra Carter no profundiza en el asunto y las autoridades se han negado a ofrecer detalles más allá del documento.

Carter fue arrestado el jueves y acusado de secuestro agravado. Fue puesto en libertad con una fianza de $100.000.

Si quieres ver el artículo completo en NBC News puedes hacer clic aquí.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.